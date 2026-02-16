Der BOOSTER29 -Zehn kostenfreie Webinare zum Thema „Zeitmanagement“

Start: 06.03.2026 01:00 Uhr

End: 06.03.2026 01:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Booster29 06.03.2026 09:00-09:29 Uhr

Aufschieberitis ist kein Zeitproblem – sondern ein Emotionsproblem

Am 06. März 2026 startet das kompakte Live-Online-Format „Booster29“ mit dem Thema Aufschieberitis. In 29 Minuten zeigt Diplom-Psychologe Markus Dörr, warum Prokrastination in den meisten Fällen nicht an mangelndem Zeitmanagement oder fehlender Disziplin scheitert, sondern an innerer emotionaler Spannung. Unangenehme, komplexe oder unklare Aufgaben lösen Widerstand aus – und genau dieser führt zum Aufschieben.

Die Teilnehmenden erhalten eine psychologisch fundierte Einordnung des Phänomens sowie eine praxiserprobte Technik, um emotionale Blockaden schneller zu überwinden und ins Handeln zu kommen. Ziel ist es, Aufgaben konsequenter anzugehen, Stress zu reduzieren und die eigene Selbststeuerung im Arbeitsalltag zu stärken – ohne zusätzliche Methodenflut oder Zeitaufwand.

Markus Dörr ist Diplom Psychologe und Experte für Zeit – und Selbstmanagement.

