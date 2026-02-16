Der BOOSTER29 – 10 kostenfreie Webinare zum Thema „Zeitmanagement“

Klare wirksame Impulse für mehr Erfolg und Zufriedenheit.

10 kostenfreie Webinar zum Zeitmanagement29 Minuten für mehr Fokus im Arbeitsalltag: Neues Live-Format „Booster29“ startet am 6. März 2026

Kurz, konkret, wirksam: Mit dem Online-Impulsformat „Booster29“ setzt Diplom-Psychologe und Führungskräftetrainer Markus Dörr neue Akzente gegen Zeitdruck, Dauerunterbrechungen und mentale Überlastung im Berufsalltag.

Zeitmangel gehört zu den meistgenannten Belastungsfaktoren im Arbeitsalltag. Doch häufig liegt das Problem nicht an fehlender Disziplin oder unzureichenden Zeitmanagement-Methoden. Vielmehr entstehen Produktivitätsverluste durch permanente Unterbrechungen, unklare Prioritäten und strukturelle Störungen im Tagesgeschäft.

Mit dem neuen Live-Online-Format Booster29 bietet Diplom-Psychologe und Trainer Markus Dörr eine bewusst reduzierte, wirksame Alternative zu klassischen Seminaren.

Ein klares Konzept: 29 Minuten, ein Fokus, direkte Umsetzung

Booster29 ist ein kompaktes Online-Format, das bewusst auf 29 Minuten begrenzt ist. Jede Session behandelt ein klar definiertes Thema rund um Fokus, Selbstmanagement und wirksames Arbeiten.

Statt umfangreicher Theorie oder komplexer Methoden erhalten die Teilnehmenden:

einen prägnanten Impuls

eine psychologisch fundierte Einordnung

eine direkt umsetzbare Strategie für den Arbeitsalltag

Das Ziel: weniger Reibungsverluste, mehr Klarheit, bessere Priorisierung – ohne zusätzlichen Aufwand.

Auftaktveranstaltung: „Aufschieberitis ist kein Zeitproblem – sondern ein Emotionsproblem“

Die nächte Ausgabe von Booster29 findet am 06.03.2026 von 09:00 bis 09:29 Uhr statt.

Das Thema:

„Aufschieberitis ist kein Zeitproblem – sondern ein Emotionsproblem“

Dabei wird ein zentraler Perspektivwechsel vorgestellt: Prokrastination entsteht häufig nicht durch mangelnde Planung, sondern durch emotionale Spannungszustände. Wer versteht, wie Aufschieben psychologisch funktioniert, kann gezielt gegensteuern.

Die Teilnehmenden erhalten eine einfache, praxiserprobte Technik, um schneller ins Handeln zu kommen – selbst bei unangenehmen oder komplexen Aufgaben.

Für wen ist Booster29 geeignet?

Das Format richtet sich an:

Führungskräfte

Fachkräfte

HR-Verantwortliche

Personalentwickler

Teams, die ihre Selbststeuerung stärken wollen

Gerade in Organisationen mit hoher Taktung, vielen Abstimmungen und wachsenden Anforderungen bietet das Format einen niedrigschwelligen Zugang zu nachhaltiger Selbstwirksamkeit.

Wissenschaftlich fundiert – praxisnah umgesetzt

Markus Dörr ist Diplom-Psychologe und seit über 15 Jahren als Trainer für Zeitmanagement, Selbstführung und Führungskräfteentwicklung tätig. In seinen Seminaren arbeitet er regelmäßig mit Organisationen aus Wirtschaft, Verwaltung und Mittelstand.

Booster29 überträgt zentrale Erkenntnisse aus Psychologie und Arbeitsforschung in ein kompaktes, alltagstaugliches Format.

Anmeldung und weitere Informationen

Weitere Informationen sowie die Anmeldung zur nächsten Veranstaltung am 06.03.2026 finden Interessierte unter:

www.booster29.de

Markus Dörr ist Trainer & Coach und unterstützt Firmen und Organisationen leichter ihre Ziele zu erreichen. Er bietet Workshops, Seminare und Online-Events zu den Themen: Zeitmanagement, Mitarbeiterführung, Effiziente Meetings, Teambuilding und Resilienz an.

