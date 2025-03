Der Bergische Tauschrausch vom BAV geht in die nächste Runde

Auch in diesem Jahr geht der Bergische Tauschrausch des BAV Zero Waste Clubs in die nächste Runde. Dabei wird die beliebte Tausch- und Verschenkbörse direkt in mehreren Städten und Gemeinden im BAV Verbandsgebiet stattfinden und bietet so die ideale Gelegenheit, gut erhaltene und noch brauchbare Gegenstände abzugeben – und zwar dort, wo sonst nur Dinge entsorgt werden: direkt auf den RELOGA-Wertstoffhöfen.

Auf den kommunalen Wertstoffhöfen können all jene Dinge abgegeben werden, die zu schade für die Tonne sind – natürlich sauber, vollständig und voll funktionsfähig. Ausgenommen sind Kleidung und Schuhe sowie Objekte mit fest verbauten Akkus oder Batterien. Zudem sollten die Gegenstände von einer Person getragen werden können. Die Abgabe ist immer zu den regulären Öffnungszeiten des entsprechenden Wertstoffhofs möglich.

An den Aktionstagen öffnen die Wertstoffhöfe ihre Tore für alle Tausch- und Sammelfreudigen. Hier können die abgegebenen Gegenstände begutachtet und mitgenommen werden. Getreu dem Motto „Nix kütt fott!“ kann man selbstverständlich auch jetzt noch Dinge abgeben.

Außerdem wird die Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes an den Aktionstagen vor Ort sein und rund um das Thema Abfallvermeidung beraten.

Über den Bergischen Tauschrausch

Etwas Nützliches eintauschen, statt es zu kaufen; einen noch intakten Gegenstand spenden, anstatt ihn wegzuwerfen; ein Gerät reparieren, anstatt es auszumustern – Tun wir dies in unserem Alltag oder sind wir einfach froh, ein gerade unliebsames Produkt los zu sein? Der Gedanke der Nachhaltigkeit spielt beim Umgang mit vielen Gegenständen in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Denn was für den einen nutzlos erscheint, ist für den anderen genau das, was er sucht. Diesen Gedanken soll der Bergische Tauschrausch in der Region verbreiten und dazu motivieren, ausgemusterte Gegenstände nicht auf-, sondern weiterzugeben, und jemanden zu finden, der die Dinge vielleicht noch gebrauchen kann.

Oberbergischer Kreis

Wertstoffhof Oberberg-Nord, Hückeswagen

Samstag, 26.04.2025, 14:30 – 16:30 Uhr

Samstag, 20.09.2025, 14:30 – 16:30 Uhr

Wertstoffhof Oberberg-Mitte, Bergneustadt

Donnerstag, 12.06.2025, 15 – 17 Uhr

Entsorgungszentrum Leppe / :metabolon, Lindlar

Samstag, 12.07.2025, 14 – 16 Uhr

Wertstoffhof Oberberg-Süd,Waldbröl

Mittwoch, 13.08.2025, 15 – 17 Uhr

Rheinisch-Bergischer Kreis

Wertstoffhof Rhein-Berg, Bergisch Gladbach

Samstag, 29.03.2025, 14 – 16 Uhr

Wertstoffhof Burscheid-Heiligeneiche

Samstag, 10.05.2025, 14 – 16 Uhr

Wertstoffhof Leichlingen

Samstag, 19.07.2025, 14 – 16 Uhr

Alle Reloga Wertstoffhöfe

Am Mühlenweg

51399 Burscheid