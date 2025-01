Der Ballermann „Partyoscar“ 2025

Die 17. Verleihung des Ballermann-Award am 30. März in Willingen wird erneut zum Stelldichein der Stars und Sternchen der Partyszene / Charity-Gedanke mit neuem Slogan

Die 17. Verleihung des Ballermann-Award am 30. März in Willingen wird erneut zum Stelldichein der Stars und Sternchen der Partyszene / Charity-Gedanke mit neuem Slogan

Ballermann Award – Der „Party-Oscar“

Seit seiner Einführung im Jahr 2006, hat sich der Ballermann Award als bedeutendster Preis der deutschen Party- und Eventszene und begehrteste Trophäe im Schrank der Mallorca- und Partyschlagerstars etabliert. Nicht umsonst gilt der Ballermann Award als „Party-Oscar“, über dessen Verleihung eine Vielzahl von TV- und Printmedien regelmäßig berichten. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören u.a. Jürgen Drews, Matthias Reim, Mia Julia, Mickie Krause, Schäfer Heinrich, Tim Toupee sowie Labelbosse und Veranstalter.

Auch die 17. Verleihung des Ballermann Award findet als exklusive Gala-Veranstaltung im Willinger Brauhaus statt, zu der ausschließlich VIP-Tickets vergeben werden.

Zu den Medienpartnern in 2025 zählen u. a. Deutschlands beliebtestes Partyradio Ballermann Radio (bundesweit über DAB+) und der TV-Sender Ballermann TV (Magenta/Telekom).

Mit der Verleihung des „Party-Oscars“ startet Party-Deutschland regelmäßig in die neue Saison. Kein Wunder also, dass der Ballermann Award DAS jährliche Stelldichein der etablierten Ballermann-Stars und Newcomer der Szene ist.

„Mit jedem Bier retten wir ein Tier“ – Charity-Slogan des Ballermann Award

Wer in diesem Jahr nominiert ist und welche Gaststars 2025 in Willingen erwartet werden, gibt das Ballermann-Award-Komitee um Dieter Gross (Ballermann Charts) in den nächsten Wochen bekannt.

Wie alle großen Preise und Auszeichnungen setzt auch der Ballermann®Award den Charity-Gedanken durch Unterstützung der Tierretter von Gut Aiderbichl, der Heimat von über 8.000 geretteten Tieren, mit dem Slogan „Mit jedem Bier retten wir ein Tier“ um. Tatsächlich fördert Deutschland berüchtigtste Partymarke Ballermann bereits seit sechs Jahren die Arbeit von Gut Aiderbichl. So gehört auch der Hauptsitz der Marke Ballermann, die Ballermann Ranch in Niedersachsen, zu den Lebenshöfen von Gut Aiderbichl.

Über den Ballermann®Award

Der Ballermann®Award ist ein seit 2006 vergebener deutscher Musikpreis für Partyschlager, mit dem Künstler und Macher für besondere Leistungen und Erfolge in der Event- und Partyszene im zurückliegenden Jahr geehrt werden. Initiator des etablierten Preises ist Dieter Gross (Ballermann Charts/epco-media) in Zusammenarbeit mit Annette und Andre Engelhardt, den Inhabern der Marke „Ballermann“, und Alexander Frömelt ( www.ballermann-award.de)-

Charity-Partner Gut Aiderbichl

Gut Aiderbichl engagiert sich europaweit für den Tierschutz und gibt Tieren eine Stimme. Was 2001 mit dem Begegnungshof in Henndorf bei Salzburg unter Gründer Michael Aufhauser begann, ist mittlerweile eine europaweite Tierschutzgemeinschaft mit 31 Höfen in sechs Ländern Europas – drei Begegnungshöfe für Besucher in Salzburg und Bayern sowie 28 Heimathöfe in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Rumänien und Ungarn. Gut Aiderbichl engagiert sich europaweit für den Tierschutz und gibt Tieren eine Stimme ( www.gut-aiderbichl.com).

Markenhinweis: „Ballermann®“ ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH und der BALLERMANN®RANCH – „Ballermann®“ unterstützt GUT AIDERBICHL – die Heimat der geretteten Tiere.

Pressekontakt:

e-p-co Media – H.-Dieter Gross

Ballermann®Charts / Ballermann®Award

Tel: 0173-9252525 / E-Mail: info@epco-media.de

Verantwortlich für diese Pressemeldung:

Andre Engelhardt für Gut Aiderbichl BALLERMANN®RANCH

www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970



http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970



http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.