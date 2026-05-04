Der Balanceakt auf den Lippen

Natürlich und Longlasting – warum diese Kombination eine echte Herausforderung ist

Der Wunsch nach natürlicher Kosmetik wächst kontinuierlich. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Konsumentinnen an Performance und Haltbarkeit. Besonders bei Lippenprodukten zeigt sich jedoch: Natürlichkeit und ein langanhaltender Effekt miteinander zu vereinen, stellt nach wie vor eine formulierungstechnische Herausforderung dar. Nele Kosmetik, Entwickler und Experte für Clean Beauty, begleitet diese Entwicklung seit vielen Jahren.

Langanhaltende Lippenfarben basieren traditionell auf synthetischen Filmbildnern, Silikonen oder speziellen Polymeren. Diese Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass sich ein stabiler Farbfilm auf den Lippen bildet, der über Stunden hinweg zuverlässig hält. Natürliche Formulierungen hingegen verzichten bewusst auf viele dieser Komponenten und setzen stattdessen auf pflanzliche Öle, Wachse sowie pflegende Inhaltsstoffe. Genau in diesem Spannungsfeld liegt die zentrale Herausforderung.

Natürlichkeit vs. Haltbarkeit – ein Balanceakt

Pflanzliche Öle und Butter überzeugen durch ihre pflegenden Eigenschaften und ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig bleiben sie flexibel und beweglich auf den Lippen. Diese Eigenschaft kann jedoch dazu führen, dass Pigmente schneller verblassen oder sich leichter abtragen. Klassische Longlasting-Systeme erzeugen hingegen einen festen Film, der die Farbe fixiert – oft allerdings auf Kosten von Komfort und Pflegegefühl. „Unsere Aufgabe ist es, diese beiden Welten zusammenzubringen – ohne Kompromisse bei der Natürlichkeit einzugehen“, erklärt Miriam Hempel, Mitinhaberin und Prokuristin der NELE Kosmetik GmbH. „Das erfordert nicht nur tiefes formulierungstechnisches Know-how, sondern auch ein klares Verständnis dafür, was Kunden heute wirklich erwarten.“

Innovative Lösungsansätze in der Formulierung

Moderne Entwicklungen zeigen, dass sich beide Ansprüche zunehmend annähern. Pflanzliche Wachse, natürliche Filmbildner und optimierte Pigmenttechnologien ermöglichen eine verbesserte Haftung und längere Haltbarkeit, ohne den Anspruch an Natürlichkeit aufzugeben. Dennoch bleibt die Formulierung ein fein austarierter Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Pflege und natürlicher Performance. „Wir sehen große Fortschritte bei natürlichen Rohstoffen und Technologien“, so Miriam Hempel weiter. „Aber echte Innovation bedeutet auch, realistische Leistungsversprechen zu formulieren und Transparenz zu schaffen.“

Realistische Erwartungen schaffen Vertrauen

Statt unrealistischer „24-Stunden-Versprechen“ rücken heute glaubwürdige Claims in den Fokus: langanhaltender Komfort, natürlich gepflegte Lippen und eine zuverlässige Farbwirkung über mehrere Stunden. Diese transparente Kommunikation entspricht dem wachsenden Bedürfnis vieler Konsumentinnen nach Authentizität und Ehrlichkeit in der Naturkosmetik. Die Kombination aus Natürlichkeit und Longlasting-Performance bleibt damit eine der spannendsten Herausforderungen der modernen Kosmetikentwicklung – und zugleich ein entscheidender Schritt hin zu Produkten, die Wirksamkeit und Natürlichkeit in Einklang bringen.

Die NELE Kosmetik GmbH mit Sitz in Igensdorf (Bayern) ist ein zertifizierter B2B-Hersteller dekorativer Kosmetikprodukte. Das familiengeführte Unternehmen bietet Entwicklung, Abfüllung und Konfektionierung aus einer Hand – von Lippenstiften über Foundations bis zu Pflegeprodukten. Mit modernem Maschinenpark, GMP-Zertifizierung (ISO 22716) und Produktion „Made in Germany“ fertigt NELE Kosmetik über 30Mio. Stück jährlich. Kleine und große Aufträge sind möglich. Geschäftsführer ist Tillmann Hempel. Das Unternehmen steht für Qualität, Flexibilität und soziale Verantwortung.

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Nele Kosmetik GmbH

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