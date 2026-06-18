Der argentinische Immobilienmarkt im Wandel

Wie neue Immobilienfonds den Zugang zu Immobilieninvestitionen vereinfachen

Immobilieninvestitionen ab kleinen Beträgen: Ein neues Modell für Argentinien

Der argentinische Immobilienmarkt könnte vor einem bedeutenden Wandel stehen. Mit der Einführung der ersten lokal strukturierten REIT-ähnlichen Immobilienfonds erhalten Anleger erstmals die Möglichkeit, bereits mit kleinen Beträgen in ein diversifiziertes Immobilienportfolio zu investieren, ohne selbst eine Wohnung, ein Büro oder eine Gewerbeimmobilie erwerben zu müssen.

Das Konzept der sogenannten REITs (Real Estate Investment Trusts) ist in den USA, Europa und zahlreichen asiatischen Märkten seit Jahrzehnten etabliert. Nun hält dieses Modell auch Einzug in Argentinien und schafft insbesondere für private Anleger neue Möglichkeiten.

Was sind REITs?

REITs sind Investmentvehikel, die Kapital vieler Anleger bündeln und dieses in Immobilien investieren. Die erzielten Mieteinnahmen sowie mögliche Wertsteigerungen der Immobilien werden anschließend anteilig an die Investoren ausgeschüttet.

Anstatt eine einzelne Immobilie zu erwerben, beteiligt sich der Anleger an einem Portfolio verschiedener Objekte. Dadurch können bereits mit vergleichsweise geringen Investitionssummen Immobilienanlagen aufgebaut werden.

Typische Merkmale eines REIT-Modells sind:

– Beteiligung an mehreren Immobilien gleichzeitig

– Regelmäßige Ausschüttungen der Mieteinnahmen

– Professionelle Verwaltung der Immobilien

– Hohe Transparenz

– Möglichkeit des Handels von Anteilen über den Kapitalmarkt

– Breitere Risikostreuung als beim Erwerb einer einzelnen Immobilie

Warum REITs für viele Anleger interessant sein könnten

Der klassische Immobilienkauf ist häufig mit Einstiegshürden verbunden und eigenkapitalintensiv. Neben dem Kaufpreis fallen Notarkosten, Steuern, Verwaltungskosten und laufende Instandhaltung an.

REITs verfolgen einen anderen Ansatz. Anleger investieren nicht direkt in einzelne Objekte, sondern erwerben Anteile an einem Fonds, der die Immobilien professionell verwaltet.

Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile:

Niedrige Einstiegshürden

Bereits mit kleinen Beträgen kann eine Beteiligung am wachsenden argentinischen Immobilienmarkt erfolgen. Dies ermöglicht auch Anlegern mit begrenztem Kapital einen Marktzugang.

Regelmäßige Einnahmen

Die Mieteinnahmen der Immobilien werden anteilig an die Investoren ausgeschüttet. Dadurch entsteht ein laufender Cashflow, ohne dass sich Anleger selbst um Vermietung oder Verwaltung kümmern müssen.

Diversifikation

Während beim direkten Immobilienkauf das gesamte Kapital in ein einziges Objekt investiert wird, verteilt sich das Risiko bei einem REIT auf mehrere ausgewählte Immobilien und Standorte.

Höhere Liquidität

Ein wesentlicher Unterschied zum klassischen Immobilieneigentum besteht darin, dass Fondsanteile über die Börse gehandelt werden können. Dadurch kann ein Anleger seine Beteiligung deutlich schneller verkaufen als eine physische Immobilie.

Wie der erste REIT in Argentinien funktioniert

Der erste Immobilienfond konzentriert sich auf renditeorientierte Immobilien in der Stadt Buenos Aires.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf bereits fertiggestellten Immobilien, die unmittelbar Mieteinnahmen generieren. Anders als bei vielen Projektentwicklungen steht nicht die Finanzierung von Neubauten im Vordergrund, sondern der Erwerb bestehender Wohn- und Gewerbeobjekte.

Zu den Investitionsbereichen gehören:

– Wohnimmobilien

– Büroflächen

– Einzelhandelsimmobilien

– Miet- und Pachtverträge

– Immobilienbezogene Anleihen und Finanzierungen

Renditepotenzial: Mieteinnahmen und Wertsteigerungen

Die Rendite eines solchen Immobilienfonds basiert grundsätzlich auf zwei Komponenten:

Laufende Mieterträge

Die Immobilien werden vermietet, wodurch regelmäßige Einnahmen entstehen. Diese Erträge werden in Form periodischer Ausschüttungen an die Investoren weitergegeben.

Wertentwicklung der Immobilien

Steigen die Immobilienpreise im Laufe der Zeit, erhöht sich auch der Wert des Fondsvermögens. Anleger profitieren somit potenziell sowohl von laufenden Erträgen als auch von langfristigen Wertsteigerungen.

Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der argentinische Immobilienmarkt sein weiterhin hohes Aufholpotenzial ausschöpfen wird. Gleichzeitig unterstützt die stabilere Wirtschaftslage die schrittweise Rückkehr von Hypothekendarlehen und somit die Nachfrage zusätzlich.

Transparenz und professionelle Verwaltung

Ein weiterer wichtiger Aspekt des REIT ist die Transparenz.

Anleger erhalten jederzeit Einblick in die Zusammensetzung des Portfolios. Dazu gehören unter anderem:

– Kaufpreise der Immobilien

– Aktuelle Bewertungen

– Vermietungsstand

– Generierte Mieteinnahmen

– Liquiditätsreserven des Fonds

Dadurch unterscheidet sich der REIT deutlich von vielen traditionellen Immobilienbeteiligungen, bei denen Informationen häufig nur eingeschränkt verfügbar sind.

Welche Auswirkungen könnten REITs auf den Immobilienmarkt haben?

Die Einführung professioneller Immobilienfonds könnte den argentinischen Immobilienmarkt nachhaltig verändern.

Durch die Senkung der Einstiegshürden erhalten deutlich mehr Menschen Zugang zu Immobilieninvestitionen. Gleichzeitig könnte zusätzliches Kapital in den Markt fließen, was langfristig die Liquidität erhöht und neue Investitionen fördert.

Darüber hinaus ermöglichen REITs eine stärkere Professionalisierung des Immobiliensektors, da Verwaltung, Vermietung und Portfolioaufbau durch spezialisierte Marktteilnehmer erfolgen.

Fazit

REITs zählen weltweit zu den wichtigsten Instrumenten für Immobilieninvestitionen und könnten nun auch in Argentinien eine zunehmend bedeutende Rolle spielen.

Für Anleger bieten sie die Möglichkeit, bereits mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz an den Erträgen und der Wertentwicklung von Immobilien zu partizipieren, ohne selbst Eigentum erwerben und verwalten zu müssen.

Sollte sich das Modell erfolgreich etablieren, könnte es nicht nur die Investmentlandschaft verändern, sondern langfristig auch die Dynamik des argentinischen Immobilienmarktes stärken und einem breiteren Anlegerkreis Zugang zu Immobilieninvestitionen ermöglichen.

Argentis Invest S.A.S. ist ein auf den argentinischen Immobilienmarkt spezialisiertes Beratungs- und Vermittlungsunternehmen mit Sitz in Buenos Aires. Das Unternehmen begleitet deutschsprachige Privatanleger und institutionelle Investoren durch den gesamten Kaufprozess – von der Marktanalyse über die Immobilienauswahl bis zur Kaufabwicklung.

Kontakt

Argentis Invest S.A.S.

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