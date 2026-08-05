Der Arbeitsplatz reist mit: Mobile Monitore bringen Bürokomfort an nahezu jeden Ort

JAPANNEXT stellt ausgesuchtes Portfolio an mobilen Displays als Begleiter auf Geschäftsreisen, im Urlaub oder im Homeoffice für Komfort und Produktivität bei der Arbeit unabhängig vom Einsatzort vor

Paris, 05. August 2026 – Ob beim Arbeiten im Ferienhaus, beim Fertigstellen einer Präsentation zwischen zwei Terminen, während einer Videokonferenz im Hotel oder um auch unterwegs den Komfort eines Dual-Monitor-Arbeitsplatzes zu genießen – moderne Arbeitsformen verlangen nach flexiblen, mobilen und unkomplizierten Lösungen. Mit seiner Serie mobiler Monitore, erhältlich in Größen von 13,3 bis 23,8 Zoll sowie als Einzel- oder Dual-Display-Lösungen, ermöglicht JAPANNEXT jederzeit einen komfortablen und vollwertigen Arbeitsplatz – nahezu überall.

Gewohnter Arbeitskomfort – auch unterwegs

Einige Tage außerhalb des Büros zu arbeiten, sollte nicht zulasten der Effizienz gehen. Die mobilen Monitore von JAPANNEXT bieten nahezu das gleiche Nutzererlebnis wie ein stationärer Arbeitsplatz – ohne aufwendige Installation.

Ob Ferienhaus, Hotel oder Coworking-Space – innerhalb weniger Augenblicke entsteht per Plug-and-Play eine vollwertige Multi-Monitor-Arbeitsumgebung. Der Laptop bleibt die zentrale Arbeitsplattform, während der zusätzliche Bildschirm Videokonferenzen, Referenzdokumente, Dashboards, Messenger oder Präsentationen aufnimmt. So bleiben gewohnte Arbeitsabläufe erhalten, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen.

Von Geschäftsreisen über Kundentermine bis hin zu Homeoffice und mobilem Arbeiten profitieren Freelancer, Berater, Vertriebsmitarbeiter oder Kreative gleichermaßen. Dual-Monitor-Modelle ermöglichen es zudem, Präsentationen direkt gegenüber dem Gesprächspartner darzustellen, während vertrauliche Informationen auf dem eigenen Bildschirm verborgen bleiben. Zusätzliche Bildschirmfläche erleichtert darüber hinaus Content Creation, Bildbearbeitung, Softwareentwicklung oder das parallele Arbeiten mit mehreren Dokumenten.

Die 23,8-Zoll-Modelle richten sich insbesondere an Homeoffice-Nutzer, die ihren Arbeitsplatz nach Feierabend platzsparend verstauen möchten, sowie an Van-Life-Enthusiasten, die unterwegs komfortabel arbeiten und den Monitor anschließend auch für Streaming oder Gaming einsetzen.

Mobilität trifft einfache Installation

Je nach Modell genügt ein einziges USB-C-Kabel für Bildsignal und Stromversorgung. Dank Plug-and-Play werden keine Treiber benötigt; der Monitor wird automatisch erkannt. Während die kompakten Varianten problemlos in nahezu jede Notebooktasche passen, bieten größere Modelle und Dual-Displays auch unterwegs nahezu Desktop-Komfort.

Das Portfolio umfasst besonders leichte 13,3-Zoll-Monitore, vielseitige 15,6-Zoll-Full-HD-Modelle – optional mit Multi-Touch – sowie 23,8-Zoll-Versionen mit Full HD HDR oder 4K UHD HDR. Ergänzt wird das Sortiment durch mobile Dual-Monitor-Systeme mit zwei 15,6- oder zwei 23,8-Zoll-Displays.

Dank Hoch- und Querformat sowie einer automatischen 180°-Rotation bei ausgewählten Dual-Modellen mit integriertem Gyroskop passen sich die Displays flexibel unterschiedlichsten Einsatzszenarien an – von klassischen Office-Anwendungen über Content Creation bis hin zu Präsentationen und Entertainment.

Zwei Beispiele aus dem Portfolio

Der mobile 15,6-Zoll-IPS-Full-HD-Monitor (UVP: 129,- Euro) kombiniert geringes Gewicht von nur 0,7 Kilogramm mit einem IPS-Panel, 178°-Betrachtungswinkel, HDR10 sowie USB-C- und Mini-HDMI-Anschlüssen. Dank VESA-Kompatibilität lässt sich der Monitor später problemlos in einen stationären Arbeitsplatz integrieren.

Für Anwender mit höherem Platzbedarf bietet JAPANNEXT einen mobilen Dual-Monitor mit zwei 15,6-Zoll-IPS-Full-HD-Panels (UVP: 319,- Euro). Das 360° neigbare System kann bereits über ein einziges Kabel betrieben werden und schafft unterwegs nahezu einen vollständigen Multi-Monitor-Arbeitsplatz. Überlagerter Bildschirmmodus sowie Front-/Rückseiten-Konfiguration erleichtern paralleles Arbeiten und professionelle Präsentationen. Alternativ ist das System auch als 2 × 23,8-Zoll-Version erhältlich.

Verfügbarkeit

Die mobilen Monitore von JAPANNEXT sind in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen ab sofort bei Amazon, der Japannext-Webseite, JP-Computer und Kaufland Marketplace erhältlich – von kompakten 13,3-Zoll-Modellen über Touchscreen-Varianten bis hin zu 23,8-Zoll-Monitoren und mobilen Dual-Monitor-Lösungen.

Preise und Datenblätter

Die folgenden 8 Mobile-Monitore-Modelle von JAPANNEXT sind für folgende UVPs inkl. MwSt. erhältlich:

Die 8 aktuellen Mobile-Monitore von JAPANNEXT

13,3-Zoll-Mobile-Monitor | IPS | WUXGA | HDR – 149,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/mobile-monitor-13-3-zoll-ips-wuxga-hdr

Mobile-Monitor | 23.8″ | IPS | 4K UHD | HDR – 379,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/mobile-monitor-23-8-zoll-ips-4k-uhd-hdr

Portable Monitor Touchscreen | 15.6″ | IPS | Full HD – 169,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/mobiler-bildschirm-15-6-full-hd

Mobile Monitor Touchscreen | 15,6″ | IPS | Full HD – 149,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/15-6-zoll-ips-full-hd-touchscreen-monitor

Mobile Monitor | 15,6″ | IPS | Full HD – 129,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/15-6-zoll-mobile-monitor-ips-full-hd

Mobile-Monitor | 23.8″ | IPS | Full HD | HDR – 249,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/monitor-2

Doppelbildschirm | 2 x 15,6“ | IPS | Full HD – 319,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/doppelbildschirm-mobilgerat-2-x-15-6-ips-fhd

Doppelbildschirm, mobil | 2 x 23,8“ | IPS | Full HD – 449,- Euro inkl. MwSt. https://japannext.de/products/doppelbildschirm-mobilgerat-2-x-23-8-ips-fhd

Über JAPANNEXT

JAPANNEXT bietet für jeden Anspruch den passenden Monitor.

JAPANNEXT wurde 2016 in Japan gegründet und ist eine Monitormarke, die differenzierende, hochwertige und erschwingliche Produkte entwickelt. Von Büro- und Gaming-Monitoren über Ultra-High-Definition-Displays bis hin zu Curved-, Touch- und mobilen Bildschirmen sowie Großformatlösungen schöpft die Marke ihre Inspiration aus der japanischen Kultur der Differenzierung und des Designs.

Ob Kreative oder Studios auf der Suche nach 4K- bis 6K-Displays mit außergewöhnlich präziser Farbwiedergabe, anspruchsvolle Business-Anwender, die Wert auf Ergonomie, Zuverlässigkeit und hohe Bildqualität legen, digitale Nomaden, die einen kompakten und leichten Monitor für unterwegs benötigen, oder Gamer, die maximale Performance mit innovativen Funktionen – darunter der Dual-Mode – verbinden möchten.

JAPANNEXT setzt ihre Expansion in Europa mit einem eigenen Team und Aktivitäten in Paris und Bordeaux fort.

In Fragen der Pressearbeit wenden Sie sich bitte an folgenden Kontakt:

KoM AGENTUR

Andreas Koll

Hombergen 39

41334 Nettetal

Mobil: +49 (0) 172 2937783

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