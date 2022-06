Der Alleskönner in der Fußpflege

Stehen, fahren – aufbewahren: Mit integrierter Spray und Absaugtechnik bietet b-on-foot duet alles, was ein modernes Studio braucht, um die Kundschaft glücklich zu machen. Das coole Design überzeugt in vielen bunten Farben. b-on-foot duet vereint Ergonomie, Stabilität und Funktionalität mit einem modernen Look, der als Highlight alle Blicke auf sich zieht.

Das revolutionäre Bedienkonzept des neuen Fußpflegeschranks der Bahner Feinwerktechnik kommt ohne Schalter und Knöpfe aus: Seine Funktionen werden mit Sprachsteuerung und einem Touchpanel gesteuert. Dies ermöglicht der Sprachassistent „Bonnie“ und eine App auf dem mitgelieferten Tablet. Bevorzugte Kombinationen aus Absaugleistung oder Spraymenge und Fräserdrehzahl lassen sich einfach abspeichern und wieder abrufen. Beide Hände bleiben an den Füßen, bis die Behandlung abgeschlossen ist. Hygienisch, nachhaltig und praktisch, denn das Tablet kann auch den Terminkalender führen, E-Mails abrufen, Videos und Musik abspielen. Damit es für jede Behandlung bestens positioniert werden kann, wird es an einem verstellbaren Schwenkarm befestigt.

Spray- und Absaugtechnik integriert

b-on-foot duet offeriert zwei ergonomische Handstücke mit LED-Licht und leistungsfähigem Mikromotor. So wählt der Benutzer fallweise zwischen flüsterleiser Absaugtechnik und fein vernebeltem Spray und macht die Fußpflege damit zum Wellness-Erlebnis. Die auf Rechts- oder Linkslauf umschaltbaren Fräseraufnahmen leisten Drehzahlen zwischen 3.000 und 42.000 U/min. Die Spraymenge wird in zehn Schritten geregelt, der integrierte Flüssigkeitstank reicht für viele Stunden Behandlungszeit. Die Absaugleistung kann stufenlos bis auf 250 Liter pro Minute gesteigert werden.

Integrierte keimfreie Aufbewahrung

Der stabile Metallschrank auf leichtgängigen Rollen bietet in vier Auszügen ausreichenden Stauraum. Die oberste Schublade wurde zur keimarmen Lagerung von Instrumenten und Zubehör verspiegelt und mit UV-C Beleuchtung ausgestattet. Drei weitere, geräumige Schubladen nehmen Zubehör und Praxisbedarf auf. Wer b-on-foot duet zum Mittelpunkt von Studio oder Praxis macht, gewinnt Ergonomie und Effizienz am Arbeitsplatz und ein begehrtes Design-Highlight, das den Alltag schöner macht.

Die bahner Feinwerktechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren in Deutschland professionelle Fußpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Unter der Marke b-on-foot verwirklicht der Familienbetrieb nun seine Vision: Die nachhaltige Technik wird mit innovativer Sprachsteuerung und Touchbedienung verbunden, um Kosmetikgeräte zum Wohlfühlen

zu schaffen. Die Anwender bringen mit berührungsloser Bedienung, besserer Hygiene, frischen Farben und Musik mehr Komfort in die Hand- und Fußbehandlung.

