Der aktuelle NORRES Produktkatalog ist da!

Modern und innovativ – der neue Produktkatalog

Der neue NORRES Katalog informiert kompakt und übersichtlich. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf 100 Seiten werden industrielle Schläuche für alle Anwendungen und Branchen präsentiert. Sowohl die bewährten Produkte als auch zahlreichen Innovationen. Das neue Katalogkonzept ist innovativ und vereint das Zusammenspiel zwischen “Print” und “Digital”.

Der NORRES Katalog – Print und digital

Der gedruckte Katalog der NORRES Gruppe hat Tradition und wird von Kunden nach wie vor sehr geschätzt. Aus diesem Grund wurde auch weiterhin auf die Präsentation der Produkte in Printform gesetzt. Die Idee hinter dem neuen Katalog war und ist innovativ – und wurde erfolgreich umgesetzt: Die Optimierung und Digitalisierung von Wertschöpfungsketten mit der innovativen Verbindung zwischen Katalog und Internet. Dabei wurde ressourcenschonend agiert: der Katalog umfasst nur 100 Seiten und wird auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt. Die Grundidee, die Aspekte “Print” und “Digital” zu vereinen, war dabei federführend. Zu diesem Zweck wurde die Seitenzahl nicht unnötig gesteigert und es wurde mehr auf Daten gesetzt, die immer up-to-date auf der NORRES Homepage zu finden sind: Jedes Produkt im Katalog ist mit einem QR-Code versehen, der den Katalog in seiner Funktion optimal ergänzt: Die QR-Codes verknüpfen die Welt der gedruckten Seiten mit dem Online-Angebot der NORRES Gruppe sowie den vielen dort verfügbaren Zusatzinformationen der gesamten Produktepalette. Via Smartphone kann der Nutzer die QR-Codes im Katalog einscannen und der Anwender wird entsprechend weitergeleitet und erhält so immer aktuelle Produktinformationen auf der NORRES Homepage ( www.norres.com).

NORRES Schlauchlösungen – Innovativ und zuverlässig

NORRES ist bei seinen Kunden bekannt als Trendsetter für flexible Schlauchsystemlösungen, die intelligent und zuverlässig sind. Erhöhte Standzeiten und kundenspezifische Einsatzmöglichkeiten sind dabei der Weg, den die Unternehmensgruppe seit Jahren konsequent verfolgt. Dabei liegt der Fokus immer darauf, Kunden und Partnern Mehrwerte zu bieten – bei gleichzeitig hohem Nutzwert und günstigen Kosten. Denn: Kreative und innovative Ideen werden dann zu einem Erfolg, wenn es sich um bedarfsgerechte Lösungen mit einem langlebigen Nutzen für den Kunden handelt. Zu diesem Zweck wurde das NORRES Portfolio mit 50 neuen Produkten, zwei neuen Patenten (WEAR STRIP + Hybrid Erdungslitze) und mit über 330 neuen Lagerartikel erweitert. Ein weiterer Bonus: Die Eingliederung der Klima- und Lüftungsschläuche bietet NORRES Kunden eine entscheidende Branchenerweiterung und zusätzlich eine Erweiterung der Einsatzgebiete.

NORRES-Services – Effizient und flexibel

Zusätzlich zum neuen Katalog und der Vielzahl an Produktinnovationen bietet NORRES seinen Kunden spezielle Services, die den Schwerpunkt auf operative Exzellenz legen. Dazu gehören neben dem 24/48-Stunden Lieferservice, der höchste Flexibilität schafft, moderne Lieferkonzepte mit unseren Servicepartnern. Gleichzeitig überzeugt NORRES durch Kompetenz in Beratung und Qualität, Montageservices und zusätzlich mit einer hohen Verfügbarkeit von vielen Produkten sowie Komplettlösungen, die das umfassende Schlauchsortiment intelligent ergänzen.

NORRES im Überblick

NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und weltweiten Standorten wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wachsen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt.

Wir richten alle Ziele und Handlungen auf die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen.

Das NORRES Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmensgruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

NORRES Produktportfolio

NORRES bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Standardprodukten und Produkten nach Maß. Als Hersteller ist NORRES nach ISO 9001 zertifiziert. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Einkauf und zur Logistik ist damit der hohe Standard geprüft und zertifiziert.

NORRES Produkte erfüllen eine Vielzahl von Vorschriften: wie die ATEX-Richtlinie, UL-Zulassungen, FDA-Konformität, EU- und weitere Richtlinien. Darüber hinaus bietet NORRES überzeugende Lösungen im Bereich der Kabelschutzsysteme und der Umwelttechnik mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien aus Kunststoff, wie dem Pre-PUR®.

Damit bietet NORRES ein überzeugendes und einzigartiges Produktportfolio rund um wegweisende Lösungen mit Kunststoffschläuchen. Das Ziel: Verlässlichkeit, zertifizierte Qualität und ein breites Spektrum in allen Produktbereichen.

NORRES Innovationen

Eine ausnahmslos hohe Fertigungstiefe mit eigenem Maschinen- und Anlagenbau, kombiniert mit nachweisbarer Kompetenz im Engineering, zeichnen NORRES aus. Innovationen und technische Herausforderungen erzielen bei anspruchsvollen Anforderungen bestmögliche Ergebnisse. Das Ziel: Den Technologievorsprung für NORRES Kunden stets weiter auszubauen.

NORRES Dienstleistungen

Kompetenz, Beratung und Qualität gehören zu den selbstverständlichen Services der NORRES Gruppe. Von der Beratung über eine moderne Logistik bis hin zu kundenspezifischen Marketingleistungen: NORRES überzeugt mit starker Leistung. Das Ziel: NORRES Kunden erhalten individuelle Leistungspakete mit Mehrwert für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Setzen Sie auf Kompetenz und Leistung eines Marktführers im Segment der technischen Schläuche und Schlauchsysteme – Mit NORRES einfach simply flexible!

Firmenkontakt

NORRES Schlauchtechnik GmbH

Marc Andreas

Am Stadthafen 12-16

45881 Gelsenkirchen

+49 (0) 209 8 00 00 0

presse@norres.de

http://www.norres.com

