Der Air-Astana-Reisetipp: Almaty bietet im Sommer viel Musik, Kultur und Genuss

Festivals locken Musikfans in die kasachische Metropole – Wein- und Apfelfeste geben Einblicke in regionale Traditionen – Air Astana verbindet Frankfurt nonstop mit Almaty

Die Millionenstadt Almaty am Fuß des Tian-Shan-Gebirges zählt zu den abwechslungsreichsten Reisezielen Kasachstans. Hier verbindet sich moderne Stadtatmosphäre mit eindrucksvoller Natur in der umliegenden Almaty Region. Im anstehenden Sommer rücken Musikfestivals, kulinarische Highlights und lokale Traditionen zusätzlich in den Fokus internationaler Besucher.

Musikfestivals mit internationalen Stars

Das große internationale Musikfestival IONE FEST 2026 wird am 21. August in der Almaty Arena ausgerichtet. Diese Veranstaltung bringt erstmals die größten Stars der kasachischen Q-Pop-Szene (ein modernes Musikgenre, das traditionelle kasachische Elemente mit westlichem Pop, Hip-Hop und Einflüssen des K-Pops verbindet) und führende Künstler des koreanischen K-Pops gemeinsam auf eine Bühne.

Vom 21. bis 23. August 2026 findet das Park Live Almaty auf dem Open-Air-Gelände Pervomayskie Prudy nördlich von Almaty statt. Mit internationalen Acts wie Jack White, Gorillaz und The Offspring zählt das Event zu den bedeutendsten Musikveranstaltungen des Landes und macht Almaty für dieses Wochenende zum besonders attraktiven Treffpunkt für Musikliebhaber.

Nur eine Woche später setzt das Family Rock Festival in Qonajew (Qapschaghai), rund 70 Kilometer nördlich von Almaty am Westufer eines über 1.800 Quadratkilometer großen Stausees, einen weiteren musikalischen Akzent. Vom 28. bis 30. August 2026 kommen hier Rockfans unterschiedlicher Generationen zusammen. Neben Konzerten kasachischer und russischer Bands sorgen verschiedene Aktivitäten am Wasser wie Beachvolleyball oder Wakeboarding für ein vielseitiges Programm.

Die Musikfestivalsaison endet am 5. September 2026 mit einem Konzert von Enrique Iglesias im Zentralstadion von Almaty.

Genussmomente zwischen Wein und Apfel

Auch die kulinarische Vielfalt der Region prägt das Geschehen. Beim The Grape Festival am 30. August 2026 stehen Weinanbau, Verkostungen lokaler Tropfen und regionaler Spezialitäten im Mittelpunkt. Auch ein Markt mit traditionellem Kunsthandwerk sowie musikalische Darbietungen begleiten den Tag.

Ein weiterer Höhepunkt folgt im September: Das jährliche Alma Fest am 20. September 2026 widmet sich dem Aport-Apfel, einem der bekanntesten Wahrzeichen Almatys. Die Wahl des Festivalnamens kommt nicht von ungefähr. Die heutige Millionenstadt hieß früher Alma-Ata („Vater der Äpfel“), während sich der heutige Name vom kasachischen Wort für Apfel ableitet und mit „reich an Äpfeln“ übersetzt werden kann. Passend dazu gilt die Region als eine der Ursprungsstätten des Kulturapfels und blickt auf eine jahrtausendealte Tradition des Apfelanbaus zurück. Somit vereint das Festival Tradition, Kultur sowie Kreativität und widmet sich der berühmten Apfelsorte mit Verkostungen und daraus zubereiteten Gerichten. Besucher können Märkte mit lokalen Produkten erkunden, an Workshops teilnehmen, Konzerten lauschen und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm erleben.

Direktflüge in die kasachische Metropole

Mit Air Astana sind die Sommerveranstaltungen in und rund um Almaty komfortabel erreichbar. Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft verbindet in dieser Zeit dreimal pro Woche nonstop Frankfurt mit Almaty und ermöglicht internationalen Besuchern, Musikfestivals, Kulinarik und Traditionen vor Ort zu erleben. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

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Bildquelle: courtesy of Air Astana