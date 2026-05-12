Der Aalborg Zoo feiert die Geburt des Zwergflusspferd Baby Chippy

Aalborg, Dänemark – 12. Mai 2026 – Das Aalborg Zoo gibt mit großer Freude die Geburt eines gesunden Zwergflusspferd-Kalbs bekannt. Das Jungtier mit dem Namen Chippy wurde heute in den frühen Morgenstunden im Zoo geboren.Das Kalb Chippy ist der Nachwuchs des langjährigen Zwergflusspferd-Paares Nala und Chip. Die Geburt verlief natürlich und ohne Komplikationen. Chippy wog bei der Geburt etwa 5,8 kg – ein völlig normales Gewicht für die Art – und zeigt bereits starke Schwimmreflexe, während es eng bei seiner Mutter Nala bleibt.

Der 30-jährige erfahrene Vater Chip und Nala leben seit mehreren Jahren zusammen im speziell gestalteten Zwergflusspferd-Gehege des Aalborg Zoos. Die Anlage hält eine konstante Temperatur von 23 °C, das Wasser im Becken liegt bei 22 °C, um den natürlichen Lebensraum der Tiere in den westafrikanischen Feuchtgebieten ganzjährig nachzubilden.Zwergflusspferde (Choeropsis liberiensis) gelten in freier Wildbahn als stark gefährdet. Das Aalborg Zoo nimmt aktiv am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) teil.

Die Geburt von Chippy ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt dieser bedrohten Art. Die Tragzeit beträgt in der Regel 190 bis 210 Tage. Die Kälber kommen meist an Land zur Welt und begeben sich kurz darauf instinktiv ins flache Wasser.Entsprechend der bewährten Praxis bei dieser sensiblen Tierart wurde die Schwangerschaft von Nala vollständig vertraulich behandelt. „Zwergflusspferde sind von Natur aus scheu und stressempfindlich“, erklärte Zoodirektor Henrik Johansen. „Wir halten alle Informationen zur Trächtigkeit streng geheim und überwachen die werdenden Mütter diskret mit Kameras und minimalem Eingriff.

So können sich die Tiere so natürlich wie möglich verhalten. Wir freuen uns sehr, nun die gute Nachricht teilen zu können, dass Mutter und Kalb wohlauf sind und eine wunderbare Bindung aufbauen.“Chippy und Nala bleiben in den nächsten Wochen in ihrem geschützten Innenbereich, damit das Kalb Kraft und Selbstvertrauen gewinnen kann. Die öffentliche Ausstellung erfolgt schrittweise, sobald die Tierpfleger dies im Sinne des Tierwohls für richtig halten.

Die Besucher des Aalborg Zoos dürfen sich darauf freuen, das neueste Mitglied der „African Village“-Anlage im Laufe des Sommers zu sehen. Das Zoo-Team lädt alle Gäste ein, die Erhaltung der Zwergflusspferde durch Ticketkauf und Patenschaften zu unterstützen. Die Einnahmen fließen direkt in Schutzprojekte für die Lebensräume in Liberia und den Nachbarländern.Für Medienanfragen oder Interviewwünsche wenden Sie sich bitte an das Kommunikationsteam des Aalborg Zoos: press @aalborgzoo.dk.