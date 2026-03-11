Der 9:16® Summit geht in die zweite Runde

Am 4. Mai findet In der Hamburger Fischauktionshalle das Branchentreffen der Creator Economy statt.

Am 4. Mai wird die Hamburger Fischauktionshalle zum Treffpunkt der Creator Economy. Der 9:16® Summit bringt die entscheidenden Akteure aus Content, Marken und Medien zusammen und zeichnet die prägendsten Marken, Werbungen und Kampagnen des vergangenen Jahres aus.Nach der Premiere im Vorjahr – mit zehn Paneltalks, 40 Speakern und über 1.000 Teilnehmenden – geht das Event zum Auftakt der OMR-Woche in die zweite Runde. Branchenexperten sowie Marken- und Plattformvertreter geben Einblicke in Strategien, Learnings und Erfolgsfaktoren. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Werbe-Insights, datenbasierte Auswertungen und konkrete Modelle, wie Social Media-Marketing messbar wirkt. Als Speaker stehen bereits u.a. Bitpanda-Gründer Eric Demuth, Pamela Reif und Ana Johnson. Moderiert wird das Event von Content Creator Levi Penell.Erstmals werden dabei die Brand Awards in den 9:16® Summit integriert; in sechs Kategorien werden Marken und Agenturen für herausragende Werbungen, Kampagnen und Konzepte ausgezeichnet. Kernelement der Awardvergabe bleibt die 9:16® Academy. Sie setzt sich aus 916 Vertretern der Marketing- und Medienbranche zusammen und sorgt durch einen breiten Konsens für einen transparenten und fairen Prozess.“Die Creator Economy hat mittlerweile maßgeblichen Einfluss – sozial, gesellschaftlich und ökonomisch“, erklärt WeCreate-CEO Adil Sbai. „Gleichzeitig ist oft unklar, welchen Erkenntnissen man vertrauen kann. Der 9:16® Summit soll den Raum für datenbasierte Insights schaffen, warum bestimmte Cases funktioniert haben, und damit allen Teilnehmenden die nötigen Learnings für Partnerschaften sowie Marketing- und Plattformstrategien vermitteln.“Veranstaltet wird der 9:16® Summit von WeCreate, einer führenden Social-First-Agentur, und Business Punk, einem der wichtigsten Medien für Entrepreneurship, Innovation und moderne Geschäftskultur. Andreas Struck, CEO von Business Punk, ergänzt: „Innovation und Kreativität sind das Herzstück der Creator Economy. Der 9:16® Summit ist der perfekte Ort, um diese dynamische Energie zu bündeln.“

9:16 by WeCreate ist die im DACH-Raum führende Agentur für 9:16-Inhalte. 2020 von CEO Adil Sbai gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 60 MitarbeiterInnen in Hamburg, Wien und Berlin. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Managen der größten CreatorInnen im deutschsprachigen Raum auch die Kreativ- und Kampagnen-Beratung großer Unternehmen; außerdem setzte sie mit innovativen Showformaten wie dem 9:16 House, 9:16 Star oder den 9:16 AWARDS neue Maßstäbe in der deutschsprachigen Marketing-Szene.

