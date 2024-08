Der 10. Jahrestag des HWPL-Weltfriedensgipfels feiert ein Jahrzehnt des globalen Engagements für den Frieden

Seoul, Südkorea – Am 18. September 2024 wird der 10. Jahrestag des HWPL-Weltfriedensgipfels in Südkorea und an verschiedenen Orten weltweit in 122 Ländern gefeiert. Unter dem Motto „Schaffung einer Weltfriedensgemeinschaft durch regionale Zusammenarbeit“ erinnert diese Veranstaltung an das Engagement der führenden Politiker und Bürger der Welt für den Frieden, das ein Jahrzehnt überdauert hat, und wirft einen Blick auf zukünftige Strategien zur Förderung der globalen Harmonie.

2014 lud die internationale Friedensorganisation Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) über tausend führende Persönlichkeiten aus Politik, Religion, Frauengruppen, Jugendorganisationen und Medien aus rund 140 Ländern zum ersten HWPL-Weltfriedensgipfel in Seoul ein. Der Gipfel befasste sich mit Fragen der Konfliktlösung, der religiösen Harmonie und der Umsetzung von Rechtsinstrumenten zur Gewährleistung eines dauerhaften Friedens.

HWPL erklärt, dass der Zweck des Jahrestages darin besteht, die Erfolge seit 2014 zu überprüfen und zukünftige Pläne zu besprechen. Die Veranstaltung zielt darauf ab, regionale Talente zu versammeln und Netzwerke aufzubauen, die für maßgeschneiderte Friedensstrategien, die Stärkung regionaler Netzwerke zur Bewältigung lokaler Bedrohungen für den Frieden und die Nutzung kollektiver Kapazitäten unerlässlich sind. Um dies zu erreichen, werden in jedem Land verschiedene Sitzungen auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden.

Unter dem Motto „Jeder soll ein Friedensbotschafter werden“ setzt sich HWPL für die individuelle Verantwortung bei der Förderung des Friedens auf allen Ebenen ein. HWPL plant, Friedensbotschaften von Menschen aus der ganzen Welt zu sammeln und sie bei der Veranstaltung zu zeigen und somit den Wunsch nach Frieden und Einheit von Menschen aus allen Lebensbereichen auf der ganzen Welt im Namen des Friedens zu repräsentieren.

Auf der Grundlage der im Jahr 2014 unterzeichneten Vereinbarungen hat sich HWPL in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit seinen globalen Partnern dazu verpflichtet, weltweite Herausforderungen wie militärische Spannungen, wirtschaftliche Streitigkeiten, Klimawandel und Bedrohungen der Cybersicherheit durch verstärkte regionale Zusammenarbeit und kollektives Handeln anzugehen. HWPL setzt sich für die Schaffung eines soliden Rahmens für die Friedensförderung ein, der internationale Organisationen, Regierungen und die Zivilgesellschaft miteinander verbindet.

Anlässlich des neunten Jahrestages im Jahr 2023 sagte der Vorsitzende von HWPL, Lee Man-hee: „Warum sollte das Leben junger Menschen im Krieg geopfert werden? Was ist Politik, und für wen ist sie da? Wenn Krieg ausbricht, sind es junge Menschen, die geopfert werden. Frieden lässt sich nicht allein durch Worte erreichen. Hätte der Frieden in dieser Welt gesiegt, gäbe es keine bedauerlichen Todesfälle. Wir müssen der Weltgemeinschaft, in der unsere Nachkommen leben werden, den Frieden als Vermächtnis hinterlassen.“

HWPL ist eine in Südkorea ansässige internationale Friedens-NGO, die dem UN-Wirtschafts- und Sozialrat und dem UN-DGC angehörig ist und seit ihrer Gründung im Jahr 2013 globale Friedensbewegungen für den Weltfrieden und die Beendigung von Kriegen durchführt.

