Depression nein danke!

Gehen sie rechtzeitig gegen Stimmungsschwankungen vor!

„Natürliche Antidepressiva“

von Dr. med. Eberhard J. Wormer

„Depressionen gehören zu den häufigsten seelischen Erkrankungen. Aber nicht jede Interessenlosigkeit oder Antriebsschwäche ist bereits Anzeichen einer Depression!“

Gerade in dieser Zeit der Unruhe und Unsicherheit werden die Menschen sensibler und horchen in sich hinein. Dazu kommt, dass sich viele aus Angst vor Ansteckung isolieren und dadurch eine Barriere zwischen sich und ihrem Umfeld errichten.

Depressive Symptome entstehen nicht durch persönliches Versagen, sondern die betroffenen Menschen fühlen sich zunehmend leer und ausgebrannt und erkennen sich selbst nicht wieder. Das vermindert erheblich ihre Lebensqualität. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig gegen Verhaltensstörungen oder sogar Wesensveränderungen anzugehen, denn in den meisten Fällen kann eine beginnende Depression mit einer sanften Methode noch rechtzeitig erkannt und aufgehalten werden. Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Ihnen alles, was Ihnen bisher lieb und teuer war, egal wird, sondern beschäftigen Sie sich mit sich und Ihrer Umgebung!

Die Ärzte verschreiben oft vorschnell Psychopharmaka, um Lebensängsten entgegenzuwirken und einen gefürchteten Burn-out zu umgehen. Dabei kann der Auslöser einer Depression viele Ursachen haben: Von Schlaf- und Hormonstörungen bis zu Mangelzuständen und diffusen Kopf – oder Rückenschmerzen.

Freuen wir uns, dass es Ärzte gibt, die solche melancholischen Stimmungen und Lebensängste ernstnehmen, wie Dr. med. Eberhard J. Wormer, der jedem, der sich dafür interessiert oder davon betroffen ist, einen sanften Weg aus einem Stimmungstief zeigt.

Das Buch „Natürliche Antidepressiva“ ist in der heutigen Zeit ein nützlicher Ratgeber und stellt eine Auswahl der wichtigsten Mittel und alternative Therapiekonzepte vor, die äußerst wirksam zur Bewältigung einer ruhelosen oder bereits depressiven Phase eingesetzt werden können.

Niemand muss leiden oder sich abkapseln, denn dieses kleine, fast unscheinbare Büchlein führt aus dem Schattental der Depression wieder sanft und zuversichtlich zurück in ein sonniges Leben.

Dr. med. Eberhard J. Wormer schrieb unter anderem:

„Grüne Antibiotika“, „Darmpilze heimliche Krankmacher“,

„Fibromyalgie“, „Hashimoto“, „Tinnitus“,

„Bluthochdruck“ und „Diabetes“.

Alle diese leicht verständlichen Ratgeber wie auch sein neuestes Buch „Natürliche Antidepressiva“ finden Sie im Mankau-Verlag.

Bildmaterial Mankau Verlag

Bildquelle: Mankau Verlag