Die Dentalbranche hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Innovationen hervorgebracht, aber wenige haben so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Zahnputztabletten von Denttabs. Diese kleinen Tabletten, die als Alternative zur traditionellen Zahnpasta entwickelt wurden, bieten eine interessante Möglichkeit, die tägliche Zahnpflege neu zu denken. Doch halten sie, was sie versprechen? Und sind sie wirklich besser für die Umwelt und die Gesundheit? Was steckt hinter der Motivation und Vision von Axel Kaiser, dem Gründer von Denttabs und warum freut sich Axel Kaiser darüber, dass die Zahnputztabletten so kritisch auf Vor- und Nachteile als neuartige Zahnpflegemethode untersucht werden?

Die Idee hinter Denttabs: Ein nachhaltiger Wandel in der Zahnpflege

Axel Kaiser, ein Pionier im Bereich der nachhaltigen Zahnpflege, hatte eine klare Vision: die Zahnpflege zu revolutionieren, indem er eine umweltfreundlichere, gesündere Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta schafft. Diese Vision mündete in der Entwicklung von Zahnputztabletten, die auf Zellulose basieren. Im Vergleich zur Zahnpasta, die in Tuben verpackt ist, reduzieren diese Tabletten den Verpackungsmüll um bis zu 80 Prozent. Die Verpackungen sind kompostierbar und tragen damit zu einer saubereren Umwelt bei. Doch ist das wirklich genug, um die Vorzüge der Zahnputztabletten zu untermauern?

Zusammensetzung und Wirkung: Was steckt in den Denttabs?

Denttabs bestehen laut Herstellerangaben zu über 90 Prozent aus Zellulose und Natriumbicarbonat. Zellulose, ein pflanzlicher Faserstoff, wirkt als sanftes Poliermittel für die Zähne, während Natriumbicarbonat für eine leichte Neutralisierung der Mundsäure sorgt. Weitere Inhaltsstoffe wie ätherische Öle oder natürliche Aromen geben der Tablette einen frischen Geschmack. Diese Inhaltsstoffe wurden vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) auf Schwermetalle untersucht und als sicher eingestuft.

Eine interessante Studie der Universität Bern hat gezeigt, dass Produkte auf Zellulosebasis helfen können, die Remineralisierung des Zahnschmelzes zu fördern. Bei Zahnputztabletten könnte dies ein Vorteil gegenüber herkömmlicher Zahnpasta sein, die oft aggressive Schleifmittel enthält, die den Zahnschmelz langfristig abtragen können.

Kritikpunkte: Die Zersetzung von Mythen und Missverständnissen

Die Vorteile von Denttabs sind unbestritten, doch wie sieht es mit möglichen Nachteilen aus? Zunächst einmal fehlt den Zahnputztabletten Fluorid, ein gängiger Inhaltsstoff in Zahnpasta, der bekannt dafür ist, Karies zu verhindern? Dies ist nicht richtig, denn Denttabs bietet Zahnputztabletten mit Fluorid an. Eine Meta-Analyse der Cochrane Collaboration zeigte, dass fluoridhaltige Zahnpasta das Risiko für Karies um etwa 24 Prozent reduzieren kann. Denttabs bietet Version mit Fluorid und ohne an, aber viele Anwender wählen bewusst die fluoridfreie Variante, was ein Risiko für die Zahngesundheit darstellen könnte.

Zudem kritisieren einige Experten, dass der Einsatz von Natriumbicarbonat in der täglichen Zahnpflege abrasiv sein könnte. Eine Überprüfung durch das King’s College London zeigte, dass dies sich exklusiv bei hochdosierter Nutzung von Natriumbicarbonat bezieht.

Zahnputztabletten und Umweltfreundlichkeit: ein echter Gewinn?

Die Umweltfreundlichkeit der Denttabs wird oft als einer ihrer größten Vorteile hervorgehoben. Angesichts der Tatsache, dass weltweit jährlich etwa 1,5 Milliarden Zahnpastatuben auf den Mülldeponien landen, stellt die Abkehr von herkömmlicher Zahnpasta einen wichtigen Schritt dar. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Die Herstellung von Zellulose erfordert eine intensive Nutzung von Land- und Wasserressourcen. Eine Studie der Universität Göttingen zeigte, dass der Anbau von Zellstoffpflanzen wie Eukalyptus oder Kiefer eine beträchtliche Menge Wasser benötigt und die Biodiversität beeinträchtigen kann. Denttabs verwendet schwedische Fichte für die Zellulose. Um die Nachhaltigkeit von Zahnputztabletten objektiv zu beurteilen, sollten auch diese Umweltauswirkungen berücksichtigt werden.

Gesundheitsrisiken herkömmlicher Zahnpasta: Titandioxid im Fokus

Eine der umstrittensten Zutaten in herkömmlicher Zahnpasta ist Titandioxid (TiO2), ein weißes Pigment, das für seine undurchsichtige, glänzende Textur bekannt ist. Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) hat TiO2 als möglicherweise karzinogen für Menschen eingestuft, wenn es in großen Mengen konsumiert wird. Eine Studie von Bettini et al. untersuchte die Auswirkungen von Titandioxid auf das Immunsystem und zeigte, dass die Substanz die Darmwand durchdringen und Entzündungen hervorrufen kann. Bei Kindern unter 10 Jahren, die laut einer Analyse die höchsten Mengen an TiO2 aus der Nahrung aufnehmen, könnten diese Risiken besonders bedeutsam sein.

Interessanterweise enthalten Denttabs kein Titandioxid, was sie zu einer sichereren Alternative machen könnte. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe empfiehlt Produkte auf Zellulose- und Natriumbicarbonatbasis, da diese bei Untersuchungen frei von Schwermetallen sind. Dies zeigt, dass Denttabs tatsächlich einen sichereren Ansatz zur Mundhygiene bieten könnten – vorausgesetzt, man vergleicht sie mit Zahnpasta, die potenziell bedenkliche Inhaltsstoffe wie Titandioxid enthält.

Qualität und Herstellung: GMP-Standards und Zertifizierungen

Denttabs folgen den Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP), um eine hohe Produktqualität sicherzustellen. Diese pharmazeutischen Standards gelten als besonders streng und umfassen alles von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Endkontrolle der fertigen Produkte. Darüber hinaus sind die Tabletten COSMOS NATURAL zertifiziert, was bedeutet, dass sie ohne synthetische Chemikalien oder gentechnisch veränderte Organismen hergestellt werden. Für gesundheitsbewusste Verbraucher und Umweltschützer bietet dies eine zusätzliche Sicherheit.

Positive Nutzererfahrungen und wissenschaftliche Belege

Zahlreiche positive Nutzererfahrungen bestätigen die Wirksamkeit und Benutzerfreundlichkeit von Zahnputztabletten, insbesondere in Bezug auf die glatte und saubere Zahnoberfläche nach dem Putzen. Dennoch gibt es auch Rückmeldungen, die auf eine gewisse Eingewöhnungszeit hinweisen, da das Kauen der Tabletten und der Verzicht auf Schaum zunächst ungewohnt erscheinen. Kritikpunkte betreffen vor allem den Geschmack und die Textur, die nicht jedem Anwender zusagen.

Wissenschaftlich untermauern zahlreiche Studien die Vorteile der Zahnputztabletten: In 13 klinischen Studien und 6 Laboruntersuchungen wurde gezeigt, dass sich das Fluorid durch die spezielle Formulierung im Mund besser verteilt als bei herkömmlicher Zahnpasta. Mit einem Fluoridgehalt von 1450 ppm in den Mint-Tabletten und 500 ppm in den Strawberry-Tabletten tragen die Tabletten zur Remineralisierung der Zähne bei und stärken den Zahnschmelz. Studien bestätigen außerdem eine signifikante Plaquereduktion bereits nach 14 bis 21 Tagen Anwendung. Die geringe Abrasivität der Tabletten sorgt dafür, dass Beläge effektiv entfernt werden, ohne den Zahnschmelz unnötig zu belasten, was sich in einem RDA-Wert von nur 21 zeigt.

Denttabs im globalen Kontext: Ein Beitrag zur Entwicklungshilfe

Denttabs engagiert sich auch außerhalb Europas für nachhaltige Zahnpflege, insbesondere in Entwicklungsländern. In einer Initiative in einer Schule für Gebärdensprache im Senegal wurden Kinder mit Denttabs und Bambuszahnbürsten ausgestattet, um ihnen eine gesunde Mundhygiene näherzubringen. Dieses Engagement zeigt, dass das Unternehmen über reine Geschäftszwecke hinaus auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.

Die nachhaltige Alternative kann in Ländern mit begrenztem Zugang zu Zahnpflegeprodukten eine wichtige Rolle spielen. Besonders in Regionen, in denen sauberes Wasser und ordnungsgemäße Abfallentsorgung nicht garantiert sind, könnten die Tabletten einen entscheidenden Unterschied machen. Diese sozialen und ökologischen Vorteile tragen zur positiven Wahrnehmung der Marke bei und stärken die Position von Denttabs als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Zahnpflege.

Ein Blick in die Zukunft: Ist Denttabs der Weg zur modernen Zahnpflege?

Die Popularität von Zahnputztabletten wie Denttabs zeigt, dass ein Wandel in der Zahnpflege möglich ist. Die Kombination aus ökologischen Vorteilen, wissenschaftlichen Belegen und der Vision eines besseren Produkts spricht für sich. Doch es bleibt abzuwarten, ob sich Zahnputztabletten dauerhaft etablieren können oder ob sie eine Nischenlösung bleiben.

Für Verbraucher, die eine umweltfreundlichere Alternative suchen und bereit sind, ihre Putzgewohnheiten anzupassen, könnten Denttabs eine lohnenswerte Wahl sein. Sie bieten eine Möglichkeit, die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne auf eine gründliche Zahnpflege zu verzichten. Jedoch sollten Anwender sorgfältig abwägen, ob die fluoridfreien Varianten für ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet sind oder ob sie besser zur fluoridhaltigen Variante greifen sollten.

Fazit: Zahnputztabletten – Mehr als nur ein Trend?

Denttabs bieten eine spannende Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta und punkten besonders in den Bereichen Nachhaltigkeit und Sicherheit. Axel Kaisers Vision, eine gesündere und umweltfreundlichere Zahnpflege zu schaffen, hat bereits viele Anhänger gefunden. Doch es gibt auch Herausforderungen, insbesondere was die langfristige Wirkung auf die Zahngesundheit betrifft, wenn auf Fluorid verzichtet wird.

Axel Kaiser begrüßt die kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen von Zahnputztabletten, weil sie automatisch auch die herkömmliche Zahnpasta ins Rampenlicht rückt. Wenn Verbraucher beginnen, die Zusammensetzung und die Auswirkungen von Zahnputztabletten zu hinterfragen, eröffnet sich die Möglichkeit, die lange als selbstverständlich hingenommene Zahnpasta ebenfalls kritisch zu betrachten. Diese Diskussion fördert ein größeres Bewusstsein für problematische Inhaltsstoffe wie Titandioxid oder Mikroplastik, die in vielen traditionellen Zahnpasten enthalten sind. Kaisers Ziel ist es, die Menschen zu ermutigen, nicht nur nach Alternativen zu suchen, sondern auch die bestehenden Gewohnheiten infrage zu stellen und sich über die tatsächlichen Auswirkungen zum Beispiel konventioneller Zahnpflegeprodukte auf Gesundheit und Umwelt zu informieren. Die Kritik an neuen Ansätzen wie den Zahnputztabletten trägt somit dazu bei, eine breitere Debatte über eine nachhaltigere und sicherere Zahnpflege anzustoßen.

Wer also bereit ist, neue Wege in der Zahnpflege zu beschreiten und sich für die Umwelt zu engagieren, wird in Denttabs einen geeigneten Begleiter finden. Dennoch bleibt es entscheidend, die wissenschaftliche Forschung zur Wirksamkeit von Fluorid und den möglichen Nebenwirkungen alternativer Inhaltsstoffe im Auge zu behalten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Autor: Moritz Bausch, Blogger und OTA (operationstechnischer Assistent)

Über den Autor:

Moritz Roland Bausch arbeitet als OTA (Operation-Technischer-Assistent) im Gesundheitswesen. Seit 2022 ist Moritz Blogger bei ABOWI. Sein besonderes Interesse gilt dem Wandel des Gesundheitswesens – die Gesundheit des Menschen steht im Vordergrund – durch Technologie, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zur ganzheitlichen Gesundheit von A bis Z. Der Blog akopjan-health.de bietet zahlreiche Themen rund um Gesundheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Die Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Wedding. Mit einem kleinen, dynamischen Team von etwa 15 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen nachhaltige Zahnpflegeprodukte, insbesondere die innovativen Zahnputztabletten. Die Denttabs Zahnputztabletten bestehen zu 70 Prozent aus nachwachsender Zellulose, die sanft polierend auf die Zahnoberflächen wirkt. Axel Kaiser, Gründer und CEO: „Wir wollen die Ressourcen, die wir haben – unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Leidenschaft -, nutzen und dich morgens und abends daran erinnern, wie du bereits mit einer kleinen Tablette einen großen Unterschied machen kannst: für deine Zähne und für unsere Umwelt!“

