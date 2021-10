Dentdeal rüstet Passauer Schulen mit Airdog-Luftreinigern aus

Airdogs stehen ab sofort in 110 Klassenzimmern in Passau – Zukunftsweisende TPA-Technologie eliminiert zuverlässig 99,997 Prozent aller Viren aus der Luft

Die Stadt Passau hat ihre Schulen mit den mobilen Airdog-Luftreinigern ausgestattet. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erhielten die auf der zukunftsweisenden TPA-Technologie beruhenden und von Dentdeal Produkt & Service vertriebenen Airdogs den Zuschlag. Insgesamt hat Passau 110 Klassenzimmer städtischer Grundschulen und weiterführender Schulen mit 330 Geräten ausgerüstet.

“Wir freuen uns sehr, dass die Airdogs mit ihrer neuartigen, grünen Technik überzeugen konnten und ab sofort zur Gesundheitssicherheit von Kindern und Lehrkräften beitragen – nicht nur im Hinblick auf die Corona-Pandemie, sondern auch angesichts der bevorstehenden Grippe- und Erkältungssaison”, sagte Frank Andree, Geschäftsführer der Dentdeal Produkt & Service GmbH. “Ebenfalls erfreulich für die Schulen ist, dass wir derzeit noch über ein gut gefülltes Lager verfügen. So haben wir in Passau innerhalb von nur zwei Wochen nach Auftragserteilung alle Klassenzimmer komplett ausgerüstet.”

Schon über 1.200 Airdogs in bayerischen Klassenzimmern im Einsatz

Neben den Passauer Schulen vertrauen auch bereits zahlreiche weitere Lehreinrichtungen und Kindergärten in Deutschland, Europa und Übersee auf die Airdog-Luftreiniger. Allein in Bayern sind mittlerweile über 1.200 Airdogs in Klassenzimmern im Einsatz, beispielsweise in den Gemeinden Fürstenzell, Ortenburg und Burgebrach. Ebenfalls in Bayern werden bis Monatsende über 200 zusätzliche Geräte unter anderem in Oberstdorf und Pfronten installiert.

Die Airdogs basieren auf der neuartigen und patentierten TPA-Technologie, eine Entwicklung aus den USA, die mit Hochspannung ein Plasmafeld erzeugt. Mittels Ionisierung machen die Geräte 99,997 Prozent der Viren, Bakterien, Pilzsporen, Allergene und sogar Feinstaub in Innenräumen unschädlich. Ihre Wirksamkeit ist wissenschaftlich bewiesen und mehrfach zertifiziert.

Grüne Technik ohne Abfälle bei geringem Strombedarf

Die Airdogs sind im Einsatz sehr leise sowie zuverlässig und verbrauchen spürbar weniger Strom als herkömmliche Luftreiniger, die beispielsweise mit Hepa-Filtern oder UV-C-Leuchten arbeiten. Darüber hinaus müssen bei ihnen keinerlei Teile oder Filter regelmäßig erneuert werden. Zur Wartung müssen die betreffenden Filter lediglich mit Wasser abgespült werden.

Weitere Informationen zu den Airdogs gibt es unter www.airdog-deutschland.de

Der Vorläufer der Dentdeal Produkt und Service GmbH wurde 1986 von dem Zahntechniker Manfred Andree in Passau gegründet, die Umfirmierung erfolgte 2009. Im Bereich der Dentalmedizin ist Dentdeal heute einer der bundesweit führenden Verkäufer von Technik und Zubehör für Zahnarztpraxen und Labore. Das Unternehmen verfügt zudem über eine eigene Werkstatt für umfangreiche Reparaturleistungen. Seit Juni 2020 ist Dentdeal die Generaldistribution für Deutschland und Österreich der im Silicon Valley entwickelten Airdog-Luftfiltertechnik. Die Airdogs erfüllen die strengen US-amerikanischen EPA-Tests und sind von der California Environmental Agency (CARB) als ozonsicher zertifiziert. Die Geräte befinden sich unter anderem in zahlreichen Arztpraxen, Schulen, Büros und kommunalen Einrichtungen im Einsatz.

Firmenkontakt

Dentdeal Produkt & Service GmbH

Frank Andrée

Alte Straße 68

94034 Passau

0625768781

airdog@claasen.de

http://www.airdog-deutschland.de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

0625768781

ralph.steffen@claasen.de

http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.