DentaTec setzt mit neuer Plattform auf Innovation

Ein voller Erfolg nach der Umstrukturierung unter der Leitung von Andreas Storch (CEO)

Nidderau, 21.03.2025 – DentaTec hat bei den Arbeiten an seiner umfassenden Umstrukturierung seit der Übernahme durch die The Platform Group (TPG) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Unter der Leitung von Andreas Storch (CEO), der auf jahrzehntelange Erfahrung in strategischer Transformation und Weiterentwicklung zurückblicken kann, sowie der Unterstützung von Nora Erlemann (Head of Operations) mit mehr als 8 Jahren Betriebszugehörigkeit und Fabian Stamminger (Head of E-Commerce), einem renommierten KI-Experten und Entrepreneur, wird DentaTec zu einem führenden technologischen Vorreiter im Dentalmarkt umgebaut. Pünktlich zur IDS (Internationalen Dental-Schau) geht DentaTec nun mit seiner neuen, leistungsstarken Plattform online, welche auch eine Face-Lift des Brandings mit sich führt.

Die Umstrukturierung und der damit verbundene Ausbau von DentaTec haben beeindruckende Fortschritte erzielt. Während das Unternehmen vor der Umstellung etwa 1.000 Artikel im Sortiment hatte, umfasst das Angebot nun etwa 20.000 Artikel. Durch die neue Plattform wird das Finden von Produkten für die Kunden auf eine völlig neue Ebene gehoben: DentaTec setzt auf speziell für das Unternehmen trainierte KI-Modelle, die eine Long-Tail-Suche ermöglichen. Diese revolutionäre Suchfunktion, basierend auf neuester KI-Technologie erlaubt es den Nutzern, ganze Sätze statt einzelner Stichwörter einzugeben und die gewünschten Produkte noch präziser zu finden., Eeine Technologie, die unter anderem durch die Einführung des KI-gesteuerten Chatbots zum Tragen kommt, der den Kunden rund um die Uhr eine persönliche Beratung bietet. Zusätzlich steht den Kunden ein innovativer Telefon-KI-Assistent zur Verfügung, der nicht nur eine individuelle Beratung übernimmt, sondern auch Auskunft zum Bestellstatus gibt und weitere Informationen bereitstellt. Diese Technologien wurden in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen KI-Unternehmen Virtual Marketer (virtual-marketer.de) entwickelt, einem Anbieter für Individuelle KI-Lösungen.

Neue Plattform für Händler – Ein Meilenstein im E-Commerce

Für DentaTec geht der Weg der Innovation noch weiter. Ab sofort wird die DentaTec-Plattform nicht nur für die eigenen Produkte genutzt, sondern auch anderen Händlern zur Verfügung gestellt. Diese können ihre Produkte nun ebenfalls bei DentaTec listen – ähnlich wie auf großen Marktplätzen wie eBay oder Amazon im Consumer Bereich. Zahlreiche Partner konnten schon in die neue Plattform integriert werden. Darüber hinaus können Dentalhändler, die Produkte anbieten möchten, die bislang exklusiv bei DentaTec erhältlich waren, wie den zukunftsweisenden Ozontherapiegeräten DTA (Denta-Tec-Apoza) können diese direkt über die DentaTec-Infrastruktur beziehen und sich technisch an die Plattform anschließen. Dies öffnet Türen für weiteres Wachstum und stärkt die angestrebte Position von DentaTec als führende Plattform im Dentalmarkt.

Technologische Innovation und strategische Partnerschaften – Ein starkes Fundament für die Zukunft

Durch diese strategische Weiterentwicklung investiert DentaTec gezielt in technologischen Fortschritt, um nicht nur den eigenen Erfolg zu sichern, sondern auch das Wachstum des gesamten Dentalmarktes voranzutreiben. Die enge Zusammenarbeit mit strategischen Partnern ermöglicht es DentaTec, ein smartes Praxisportal zu schaffen, in dem Zahnärzte, Kieferorthopäden und Zahnlabore alle benötigten Produkte und Dienstleistungen an einem Ort finden können.

Darüber hinaus hat DentaTec sein Team an Kundenberatern weiter ausgebaut. Diese bieten nicht nur Online-Beratung zu medizinischen Geräten, sondern auch vor Ort Schulungen und Beratungen. In Kooperation mit den Praxisberatern (Praxis-Berater.de) wird auch eine wirtschaftliche Weiterentwicklung und Unterstützung bei der Digitalisierung der Zahnarztpraxen vor Ort ermöglicht.

Zukunftsperspektiven – Regelmäßige IT-Innovationen und strategische Partnerschaften

In den kommenden Monaten wird DentaTec regelmäßig neue IT-Funktionen einführen, die bereits seit Monaten in Arbeit sind und dem Kunden weitere Vorteile bieten. Darüber hinaus werden neue strategische Partnerschaften bekanntgegeben, die die Position von DentaTec als smartes Praxisportal weiter stärken werden. Das Unternehmen ist fest entschlossen, den Zahnärzten und Zahnlaboren in ganz Europa das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig neue Maßstäbe in der Branche zu setzen.

Mit der Umstellung auf eine innovative Plattform und der Einführung fortschrittlicher Technologien zeigt DentaTec, wie erfolgreich eine Umstrukturierung unter kompetenter Führung und mit einer klaren Vision in der Dentalbranche sein kann.

DentaTec ist ein führendes Unternehmen im Dentalhandel mit über 25 Jahren Erfahrung. Seit der Übernahme durch die The Platform Group hat das Unternehmen seine Produktpalette stark erweitert und setzt neue Maßstäbe im Bereich E-Commerce und Kundenservice. Mit innovativen Lösungen und strategischen Partnerschaften trägt DentaTec zur Weiterentwicklung der Zahnmedizin bei und bietet Zahnarztpraxen und Dentallaboren ein umfassendes Angebot an Produkten, Dienstleistungen und technologischen Innovationen.

