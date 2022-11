DENSO steigert Effizienz und Mitarbeitermotivation mit AMR-Flotte von MiR

Der Tier 1 Automobilzulieferer erreicht einen schnellen Return-on-Invest mit den sicheren und flexiblen AMR von Mobile Industrial Robots. Die Roboter sind für den Transport von Materialien rund um die mehr als 74.000 Quadratmeter große Produktionsanlage für Antriebskomponenten in Tennessee, zuständig.

ODENSE, Dänemark, 22. November 2022 – DENSO, der globale Automobilzulieferer, hat durch den Einsatz von sechs MiR250 für den Materialtransport in seinem Werk in Athens, Tennessee, USA, die Effizienz und Motivation seiner Mitarbeiter erhöht sowie die Ergonomie verbessert. In einer neuen Case Study von Mobile Industrial Robots (MiR) zeigt sich nun, dass DENSO seit dem Einsatz des ersten MiR-Roboters im Jahr 2020 mehr als 500.000 Einsätze erfolgreich durchgeführt hat. Dabei hat sich die Investition in weniger als einem Jahr amortisiert, und es besteht ein kontinuierlicher Bedarf an weiteren AMR für zusätzliche Intralogistikanwendungen.

DENSO zählt zu den weltweit größten Kunden von Mobile Industrial Robots und nutzt die AMR von MiR an insgesamt sieben Standorten weltweit – zwei in den USA, drei in Europa und zwei weiteren in Asien. Laut Travis Olinger, Logistik- und Automatisierungsingenieur bei DENSO, fiel die Entscheidung des Unternehmens auf AMR anstelle von klassischen fahrerlosen Transportsystemen (FTS), da diese selbstständig navigiere können und es keiner kostspieligen Infrastruktur in den Werken bedarf.

„Für die dynamische Umgebung unserer Anlagen war der Einsatz autonomer mobiler Roboter eine naheliegende Lösung. Es war klar, dass die Roboter regelmäßig ihre Routen ändern müssen“, so Olinger. „Nachdem wir AMR verschiedener Anbieter getestet hatten, haben wir uns aufgrund der klaren Vorteile hinsichtlich Flexibilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für MiR entschieden. Darüber hinaus zeichnete sich MiR durch die Möglichkeit über REST-API-Aufrufe mit den Robotern zu kommunizieren, die intuitive Bedienung der MiR Fleet Software, die einfache Kartierung und Erstellung von Missionen sowie die problemlose Änderung von Standorten aus. Im Vergleich zu den anderen Plattformen war MiR einfach äußerst anwenderfreundlich.“

Weiterhin erläutert Olinger, dass die MiR250-Roboter vor allem wegen ihrer Geschwindigkeit und der Traglast für den Transport schwerer Metallteile sowie der Fähigkeit in engen Räumen zu navigieren, überzeugen. Die Standardisierung des MiR250 Shelf Lift, welcher die Wagen des MiR-Partners ROEQ zieht, ermöglichte es DENSO, schnell in weitere Abteilungen zu expandieren, indem die gleiche Wagenbasis verwendet und für jeden Einsatz angepasst wird. Sobald das Ingenieurteam neue Anfragen für automatisierte Transportlösungen erhält, kann es problemlos Regale um die Wagen herum aufbauen, um Platz freizuräumen und die Flexibilität zu erhöhen.

Durch den Wechsel auf höherwertige Aufgaben: AMR steigern die Motivation und die Mitarbeiterbindung

Vor der Einführung der MiR250-Flotte legten die DENSO-Mitarbeiter rund 20 km pro Tag zurück, um Material zwischen der Produktion und dem Lager zu transportieren. Dabei waren sie etwa 60 Prozent ihrer Zeit nur mit dem Schieben von Wagen beschäftigt, so Olinger.

Das anfängliche Pilotprojekt zur Automatisierung des Fördervorganges mit AMR machte diese manuelle Aufgabe überflüssig und ermöglichte es sechs Mitarbeitern, sich wertsteigernden Aufgaben zu widmen. Das Projekt wurde daraufhin schnell ausgeweitet, um Bauteile direkt an die Fertigungslinie zu transportieren und so eine Just-in-Time-Produktion zu erzielen. Die Akzeptanz für die Roboter wuchs unter den Angestellten schnell an und auch die Mitarbeiter anderer Abteilungen baten um Roboterunterstützung für den Transport von Waren wie Wartungsmaterial und Ersatzteilen. DENSO hat kürzlich fünf MiR500-Roboter für Transportprojekte angeschafft, die schwerere Traglasten umfassen.

„Die Automatisierung dieser sich wiederholenden und anstrengenden Aufgaben mit neuen Technologien, erleichtert die Arbeit und hat uns geholfen, unsere Arbeitskräfte zu binden und zu halten“, so Olinger. „Wir hatten viele offene Stellen für wertschöpfende Tätigkeiten in der Produktionsumgebung. Wir bevorzugen es Bauteile herzustellen anstatt Bauteile zu bewegen.“

Weitere Details darüber, wie DENSO von der Nutzung von AMR profitiert hat und welche Pläne das Unternehmen für die Zukunft hat, finden Sie in dem Video und der schriftlichen Fallstudie unter: https://www.mobile-industrial-robots.com/de/fallbeispiele/mir250-denso-us/

Mobile Industrial Robots (MiR) entwickelt und vertreibt die fortschrittlichste Produktlinie kollaborierender und sicherer autonomer mobiler Roboter (AMR). Schnell, einfach und kosteneffizient automatisieren die MiR-Roboter interne Logistik-Prozesse. Damit entlasten sie Personal zugunsten stärker wertschöpfender Aktivitäten. Unternehmen, die in verschiedensten Branchen tätig sind, Logistik- und Gesundheitszentren sowie Krankenhäuser auf der ganzen Welt haben die AMR von MiR bereits installiert. MiR ist weltweiter Marktführer mit einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern sowie Niederlassungen in New York, San Diego, Singapur, Frankfurt, Barcelona, Tokyo und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verzeichnet MiR ein starkes Wachstum: Der Umsatz stieg allein zwischen 2015 und 2020 um 1246%. Gegründet und geführt von erfahrenen Experten der dänischen Robotik-Industrie, hat MiR seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark. 2018 wurde das Unternehmen von Teradyne, dem führenden Anbieter automatischer Testsysteme, übernommen. Weitere Informationen finden sich unter www.mobile-industrial-robots.com/de/ .

