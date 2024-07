DENIOS zu Besuch bei Google in Dublin

Sie ist die meistbesuchte Internetseite der Welt: Google. Jeden Tag wird sie mehr als drei Milliarden Mal aufgerufen, wenn Menschen aus aller Welt etwas wissen möchten oder etwas zu fragen haben – dann wird eben einfach danach „gegoogelt“! Auch für die allermeisten Unternehmen ist die Suchmaschine inzwischen zu einem wichtigen und nicht wegzudenkenden Wirtschafts- und Werbefaktor geworden: Bei DENIOS in Bad Oeynhausen kümmert sich gleich ein ganzes Team darum, dass der Firmenname schnell gefunden wird und in den Suchergebnissen und Werbeanzeigen ganz weit oben steht. Drei Mitarbeitende vom Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit durften nun einmal einen Blick hinter die Kulissen von Google werfen.

Eingeladen vom Suchmaschinen-Riesen

Henrike Arnke, Melina Wegner und Erik Rüffer gehören bei DENIOS zu denjenigen, die sich jeden Tag mit der größten Suchmaschine der Welt beschäftigen und deshalb auch ständig mit Google zu tun haben. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit dem Unternehmen zusammen und schalten bei Google viele Werbeanzeigen“, erklärt Erik Rüffer. „Die Zusammenarbeit wurde immer enger und vor einiger Zeit wurde uns dann angeboten, dass wir Google einmal besuchen können – für eine Workshop-Woche, die speziell für DENIOS auf die Beine gestellt wird.“ Vor ein paar Wochen machte sich das Trio vom heimischen Bad Oeynhausen auf den Weg in die irische Hauptstadt Dublin, dort befindet sich die Europazentrale von Google. Der Firmensitz: Gigantisch! Etwa 5.000 Mitarbeitende hat Google derzeit angestellt, hinzu kommen 3.000 Freelancer. „Uns hat besonders die Arbeitsweise dort beeindruckt“, erzählt Melina Wegner. „Es gibt zum Beispiel keine festen Schreibtische, man sucht sich einfach einen freien Arbeitsplatz und legt los. Dazu ist es dem Unternehmen ungeheuer wichtig, dass sich das Team in den Bürogebäuden wohlfühlt – mit allem Drum und Dran: Wir hatten neun verschiedene Restaurants zur Auswahl, es gab mehrere Cafes und sogar Räume, in denen man Musikinstrumente spielen konnte – als kreative Auszeit zwischen den Meetings. Außerdem können die Mitarbeitenden das hauseigene Schwimmbad oder das Fitness-Studio benutzen – und das alles kostenlos“, schwärmt Wegner, die im vergangenen Jahr bei DENIOS ihre Ausbildung zur Kauffrau für E-Commerce begonnen hat.

Spannende Workshops in beeindruckender Umgebung

Neben all diesen Annehmlichkeiten wollte das Team aber natürlich in erster Linie wissen, wie gut DENIOS in der digitalen Welt aufgestellt ist und in welchen Bereichen man sich noch verbessern kann. „Unsere Workshop-Tage bei Google waren gefüllt mit jeder Menge Informationen und Analysen“, berichtet Henrike Arnke. „Wir hatten mehrere Experten von Google an unserer Seite, mit denen wir auch über unsere strategische Ausrichtung gesprochen haben.“ Nach intensiven und spannenden Tagen in Dublin konnte das DENIOS-Trio ein durchweg positives Fazit ziehen: „Wir sind bereits heute digital bestens aufgestellt und gehören bei Google zu den besten Werbetreibenden in ganz Deutschland“, resümiert Erik Rüffer. „Das macht uns natürlich stolz und zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind. Auch unsere Ausbildung bei DENIOS im Bereich E-Commerce sieht Google durchweg positiv und lobenswert“.

„Von unserem Besuch und durch die Workshops bei Google nehmen wir auf jeden Fall eine Menge mit nach Hause, was wir jetzt konkret umsetzen wollen“, sagt Henrike Arnke. „Auch meine Ausbildung bei DENIOS hat mir jetzt im Nachhinein gezeigt, wie gut ich auf diesen Bereich vorbereitet wurde. Dazu durften Melina, Erik und ich eine einprägsame Zeit in Dublin verbringen – das hat uns als Team auch nochmal weiter zusammengeschweißt.“

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

Firmenkontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0



http://www.denios.de

Pressekontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-306



http://www.denios.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.