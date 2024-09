DENIOS sagt Danke: Feierstunde für langjährige Mitarbeiter

Ein siebenfacher Grund zum Feiern: Bei der DENIOS SE in Bad Oeynhausen sind gleich sieben Mitarbeitende geehrt worden, die schon lange für das Unternehmen aktiv sind. Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit hat in einer großen Feierstunde diejenigen hochleben lassen, die in diesem Sommer seit 25 oder sogar 30 Jahren mit an Bord sind.

„Ich bin keine, die ständig wechseln möchte“, betont Birgit Schlingmann – sie ist bereits seit 30 Jahren im Unternehmen und möchte das auch bleiben: „Für mich ist es die Konstanz, die zählt.“ Ebenso lang läuft schon die berufliche DENIOS-Karriere für Michael Meyer: „An meinen ersten Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mein erster Eindruck: familiär und freundschaftlich! Ich habe hier in all den Jahren viele nette Menschen kennengelernt und neue Freunde gefunden. Wir gucken immer nach vorn und es wird nie langweilig.“ Auch Thomas Laubenstein ist seit drei Jahrzehnten dabei und blickt zufrieden zurück: „Mir hat bei DENIOS schon immer gut gefallen, dass es hier viele Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung gibt und ich früh Verantwortung übernehmen konnte. Darüber hinaus ist unsere Branche – Umweltschutz und Sicherheit – bis heute ein Wachstumsmarkt, dazu noch mit einem positiven Image.“

Auch Petra Genesius wurde für ihre 30 DENIOS-Jahre ausgezeichnet, zudem konnten Claudia Thielker, Marion Broich sowie Daniela Holzhausen ihr 25-jähriges Jubiläum in dem Familienunternehmen feiern. Die große Feierstunde fand zum allerersten Mal in der komplett renovierten Eventscheune auf dem Firmengelände statt. „Unsere Scheune ist genau der passende Ort für solch eine wichtige Ehrung“, so Firmengründer und Managing Director Helmut Dennig. „Wir freuen uns sehr, dass Sie alle schon seit so langer Zeit ein Teil der DENIOS-Familie sind. In solch schnelllebigen Zeiten ist es etwas ganz Besonderes, 25 oder sogar 30 Jahre in ein und demselben Unternehmen tätig zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Treue und freue mich, wenn unser erfolgreicher und gemeinsamer Weg auch in den kommenden Jahren weitergeht.“

Als Anerkennung für ihre Treue zu DENIOS bekamen alle Mitarbeitenden neben Urkunden auch Geschenke überreicht: Es gab Geld-Prämien bzw. kleine Goldbarren – symbolisch für die wertvolle und glänzende Leistung nach so vielen Jahren Zugehörigkeit zum Team.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

