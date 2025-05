DENIOS präsentiert neuen Mitarbeiterfilm

„DENIOS – mit Ideealismus“ – wer genau hinschaut, stellt sich schnell die Frage: Haben die das nicht falsch geschrieben? Die Antwort: Nein, genau so soll es sein – das „Doppel-E“ steht für das Ideenreichtum, das bei DENIOS großgeschrieben wird. Somit passt es ganz gut, dass der neue Recruiting-Film genau diese Überschrift trägt.

Hinter dem Titel „DENIOS – mit Ideealismus“ steckt eine außergewöhnliche Video-Kampagne, die einen humorvollen und authentischen Einblick in das Arbeitsleben bei DENIOS gewährt – und das auf eine besonders kreative Weise. Statt auf professionelle Schauspieler zu setzen, übernehmen die eigenen Mitarbeitenden die Hauptrollen und zeigen mit viel Charme und Engagement, was das Bad Oeynhausener Unternehmen als Arbeitgeber auszeichnet.

Film bringt Teamgeist und Humor zusammen

Mit diesem innovativen Ansatz unterstreicht DENIOS seine moderne Unternehmenskultur und setzt bewusst auf Authentizität. Der Film gibt den Zuschauern einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen und zeigt dabei, wie Teamgeist, Innovation und Spaß am Arbeitsplatz bei DENIOS Hand in Hand gehen. Dabei wird deutlich: DENIOS ist mehr als nur ein Arbeitgeber – es ist ein Ort, an dem Menschen gemeinsam Großes bewegen.

„Um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir nicht nur Kunden, sondern auch potenzielle neue Talente begeistern. Ein moderner und kreativer Employer Branding-Ansatz ist deshalb ganz wichtig, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren“, erklärt Ricarda Fleer (Managing Director / CFO). „Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück von DENIOS – mit diesem Film zeigen wir auf eine sympathische und authentische Weise, warum es sich lohnt, Teil unseres Teams zu werden.“

Kreative Umsetzung mit professionellem Partner

Für die Konzeption und Produktion des Films hat DENIOS mit der erfahrenen Kreativ- und Filmagentur „lim | life is motion“ aus Herford zusammengearbeitet. Das kreative Team hinter dem Kampagnenkonzept und der filmischen Inszenierung sorgte für eine dynamische Umsetzung, die den besonderen Spirit von DENIOS perfekt einfing. „DENIOS hat unheimlichen Mut bewiesen und ausgetrampelte Pfade verlassen“, verrät Max Rahn (Geschäftsführer „lim | life is motion“). „Der Kampagnenfilm ist besonders geworden und hebt sich von allem ab, was man kennt.“ Das Ergebnis ist ein Film, der nicht nur informiert, sondern auch emotional anspricht – und vor allem Lust darauf macht, Teil dieser besonderen Arbeitswelt zu werden.“

Der neue Mitarbeiterfilm ist ab sofort online verfügbar und kann auf der Website von DENIOS ( www.denios.de/karriere) sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens angesehen werden.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

