Den Sommer rundum genießen!

Mit acamp Gartenmöbel Wohn-Oasen im Garten schaffen

Wenn der Sommer beginnt, wird der Garten zum Mittelpunkt des Lebens. Hier kann man auch besser Abstand halten – und gleichzeitig eine entspannte Auszeit genießen. Im großen acamp-Sortiment finden Sie reichlich Auswahl für die Einrichtung eines individuellen Wohn- und Esszimmers im Freien, das keinen Komfort vermissen lässt.

Halten Sie sich bei der Einrichtung Ihres Gartens als zusätzlichen Wohnraum am besten an eine bewährte Regel halten: Weniger ist mehr. Also lieber etwas weniger Möbel in den Garten stellen, aber dafür in höherer Qualität und vor allem genau abgestimmt auf Ihren Bedarf, Geschmack und Stil. Mit acamp macht das dann auch noch richtig Spaß – denn da sind Sie in Sachen Fertigungsqualität, Funktion, Optik und Auswahl immer auf der richtigen und schönen Seite des Gartenlebens. Für mehr Komfort, mehr Entspannung, mehr Lebensfreude und mehr Sicherheit im Garten: Machen Sie es sich mit acamp draußen einfach rundum gemütlich.

Wende- und wunderbar edle Optik: Sitzgruppe “skye”

Die skye Stapelsessel lassen sich nicht nur platzsparend verstauen, sie überzeugen auch mit ihrer edlen, reduzierten Optik. Die Kombination aus rostfreiem und gebürstetem Edelstahl, Teakholz-Armlehnen und sandfarbenen, wetterfestem Acatex-Gewebe hat etwas Leichtes, Luftiges, wozu auch der skye fix HPL-Tisch perfekt passt: Auf dem stabilen Gestell aus matt gebürstetem Edelstahl liegt eine flache (12 mm) Tischplatte aus HPL-Laminat, die besonders widerstandsfähig gegen Licht- und Wettereinflüsse ist. Der Clou: Sie kann einfach gewendet werden – sodass Sie zwischen zwei attraktiven Zement-Dekoren wechseln können, “cemento grano” oder “cemento rusty”.

Das Bunte leben & lieben: paddy Auflagen und Sitzkissen

Welcher Farb-Typ sind Sie? Die acamp Auflagen und Sitzkissen “paddy” ermöglichen Ihnen, Ihre Garteneinrichtung mit einem ganz persönlichen i-Tüpfelchen abzurunden. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und vor allem in sechs geschmackvollen Farbtönen verfügbar: rot, hellblau, hellgrün, beige, hellgrau und anthrazit. Probieren Sie aus, was am besten zu Ihren acamp Gartenmöbeln passt – oder machen Sie einfach jeden Tag eine neue bunte Mischung.

Wie es Ihnen gefällt: acamp Zubehör und Einzelmöbel

Was brauchen Sie noch für Ihr Garten-Wohnzimmer: Gartenschirm? Aufbewahrungsbox? Hängesessel? Oder eine filmreife Liegeschaukel? Auch hier können Sie im acamp-Sortiment einfach Ihre Lieblingsstücke und -farben auswählen. Lassen Sie sich von der Vielfalt überraschen und inspirieren – und genießen Sie mit acamp eine rundum unbeschwerte, sichere und entspannte Sommerzeit in Ihrem Garten.

acamp bietet seit mehr als 50 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

