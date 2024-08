Den Hausverkauf als Chance im Alter begreifen

Die Makler von Bartelt Immobilien informieren über den Verkaufsprozess

In Pattensen, Hannover und der Region beraten Inhaber Ulrich Bartelt von Bartelt Immobilien und seine Kollegen Senioren, die ihr Haus verkaufen möchten. Sie informieren bei Bedarf zunächst über passende Wohnalternativen und kümmern sich – bei Beauftragung – anschließend um den effizienten Verkauf.

Viele Senioren stehen vor der Herausforderung, dass ihr Eigenheim nicht mehr zu ihren Lebensumständen passt. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Seit dem Auszug der Kinder stehen Zimmer leer, das Haus ist mittlerweile zu wartungsintensiv geworden oder es ist nicht barrierefrei. In solchen Fällen ist der Verkauf eine Option.

„Wir verstehen, dass die Entscheidung schwerfällt, das Zuhause zu verlassen. Deshalb begleiten wir unsere Kunden sensibel und fachkundig durch diesen Prozess“, erklärt Ulrich Bartelt. Er und seine Mitarbeiter konzentrieren sich auch darauf, beim Verkauf der Immobilie einen attraktiven Preis zu realisieren.

Die Dienstleistungen während des Verkaufsprozesses umfassen unter anderem eine professionelle Marktwertanalyse, die Entwicklung individueller Verkaufsstrategien sowie eine adressatengerechte Vermarktung. „Auf Wunsch unterstützen wir unsere Kunden vorab aktiv bei der Suche nach alternativen Wohnformen wie barrierefreien Wohnungen oder betreutem Wohnen“, erklärt Ulrich Bartelt. Diese Wohnformen böten wieder mehr Komfort, weshalb Eigentümer den Hausverkauf durchaus als Chance begreifen sollten.

Ulrich Bartelt und seine Kollegen wissen, dass nicht für alle Eigentümer alternative Wohnformen infrage kommen und dass manche trotz geänderter Wohnbedürfnisse weiterhin in ihrem Haus leben möchten. „Gerne vermitteln wir dann Kontakte zu Experten, die über Hilfsmittel und Wohnraumanpassungen informieren, die ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen“, so der Makler.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie über die Experten, die unter anderem als Immobilienmakler für Hannover, als Immobilienmakler für Anderten und als Immobilienmakler für Gehrden aktiv sind, erfahren Interessenten auf https://www.bartelt-immobilien.de/.

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

Firmenkontakt

Bartelt Immobilien

Ulrich Bartelt

Schwarzer Bär 4

30449 Hannover

0511 / 123 139 88

0511 / 473 918 46



https://www.bartelt-immobilien.de/

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

0214 7079011

0214 7079012



https://wavepoint.de