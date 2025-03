Den eigenen Schnarchtyp erkennen und einordnen

Schnarchen ist nicht gleich Schnarchen: Welche Schnarchtypen gibt es und wann wird Schnarchen gefährlich?

Frankfurt, 13. März 2025 – Schnarchen ist störend und lästig. Es kann aber auch ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko sein. Während gelegentliches Schnarchen oft harmlos ist, sollte man starkes regelmäßiges Schnarchen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das gilt besonders, wenn es zu Atemaussetzern kommt. Doch welche Schnarchtypen gibt es? Und wie kann man das eigene Schnarchen einschätzen?

Ein Schnarchtest bringt Klarheit

Mit dem Schnarchtest von SchlafHarmonie kann jeder in wenigen Minuten eine erste Einschätzung des persönlichen Schnarchrisikos ermitteln. Der Test identifiziert verschiedene Schnarchtypen – vom Murmelschnarcher bis zum Risikoschnarcher mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA). Er hilft, erste Anzeichen frühzeitig zu erkennen und passende Schritte vorzunehmen, um gesundheitlichen Risiken vorzubeugen.

Schnarchtypen: Schnarchen ist nicht gleich Schnarchen

Gelegenheitsschnarcher schnarchen nur ab und zu, meist in Verbindung mit bestimmten Auslösern, wie Atemwegsinfekten, Erschöpfung oder Alkoholkonsum. In der Regel besteht hier kein erhöhtes Gesundheitsrisiko.

Murmelschnarcher schnarchen bereits regelmäßig. Das Schnarchen behindert bei diesem Schnarchtyp allerdings noch nicht die Sauerstoffzufuhr und hat daher meist keine Auswirkungen auf die Schlafqualität. Allerdings kann das Schnarchen mit zunehmendem Alter oder Gewicht zunehmen und dann zu Problemen führen.

Obstruktives Schnarchen ohne oder mit leichten Atemaussetzern birgt ein mittleres Risiko. Es kann bereits gesundheitliche Folgen auslösen.

Bei Risikoschnarchern, die unter obstruktiver Schlafapnoe (OSA) mit ausgeprägten Atemaussetzern leiden, können die Folgen gravierend sein. OSA ist eine ernsthafte Erkrankung, die die Sauerstoffversorgung des Körpers beeinträchtigt und die notwendige Regeneration im Schlaf verhindert. Studien zeigen: Unbehandelte Schlafapnoe erhöht neben weiteren Folgeerkrankungen das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Diabetes erheblich.

Wer im Schnarchtest Auffälligkeiten feststellt, sollte sich daher ärztlich beraten lassen.

Weitere Informationen zu den Schnarchtypen:

https://www.schlafharmonie.de/gesunder-schlaf-blog/ueber-das-schnarchen/schnarchtypen-schnarchen-verstehen-schnarchtest

Direkt zum Selbsttest für eine erste Einschätzung:

https://www.schlafharmonie.de/warum-schnarcht-man/#test

