Demarkierung von Bodenmarkierungen in Logistikhalle

6.000 Meter Linienmarkierung und 240 Symbole materialschonend entfernt – präzise Demarkierung für neue Hallennutzung

Die Demarkierung von Bodenmarkierungen wurde in einem Logistikzentrum in Bremen erfolgreich abgeschlossen. Rund 6.000 Meter Linienmarkierung sowie 240 Symbole wurden entfernt, um die Hallenflächen für einen neuen Nutzer vorzubereiten. Die Freese Fußbodentechnik GmbH übernahm als Auftragnehmer die Bauleitung und koordinierte die Demarkierung von Bodenmarkierung und Symbolen gemeinsam mit einem spezialisierten Partnerunternehmen.

Demarkierung schuf neue Nutzungsmöglichkeiten

In einem Bremer Logistikzentrum wurden mehrere Hallenbereiche vom bisherigen Betreiber aufgegeben. Ein neuer Nutzer übernahm die Flächen und plante eine andere Logistikstruktur. Die vorhandenen Linien, Pfeile und Symbole passten nicht mehr zum Betrieb. Daher erfolgte eine vollständige Demarkierung der Bodenmarkierung: rund 6.000 Meter Linienmarkierung und 240 Symbole wurden entfernt, um eine neutrale Hallenfläche für die neue Nutzung zu schaffen.

Projektkoordination durch Freese Fußbodentechnik

Die Freese Fußbodentechnik GmbH übernahm bei diesem Projekt die Rolle des Auftragnehmers und der Bauleitung. Das Unternehmen koordinierte Planung, Ablauf und technische Umsetzung der Entfernung von Linienmarkierungen und Symbolen.

Für die Durchführung der Arbeiten wurde ein spezialisiertes Partnerunternehmen eingesetzt. Zwei Spezial-LKW stellten während des gesamten Prozesses die Frischwasserversorgung sowie die mobile Absaugtechnik bereit.

Hochdruck-Wasserstrahltechnik entfernt Bodenmarkierungen

Die eigentliche Demarkierung der Bodenmarkierung erfolgte manuell durch das Partnerunternehmen mit Hochdruck-Wasserstrahltechnik. Das Verfahren entfernte Linienmarkierungen und Symbole kontrolliert von der Oberfläche. Der Hallenboden blieb technisch intakt.

Zunächst wurden alle Markierungen mit einem speziellen Abbeizer vorbehandelt. Das Mittel benötigte rund 24 Stunden Einwirkzeit, um die unterschiedlichen Beschichtungen zu lösen. Anschließend entfernten Fachkräfte die angelösten Linien und Symbole manuell mit Wasserstrahlaggregaten. So wurde die Entfernung von Linien und Symbolen selbst an Übergängen und Kanten exakt umgesetzt.

Das angelöste Material, bestehend aus Wasser, Abbeizer und alten Markierungsresten, wurde sofort abgesaugt. Anschließend wurde dem Wasser-Markierungsgemisch ein Entflockungsmittel zugesetzt. Dieses trennte feste Farb- und Markierungsreste von der Flüssigkeit und bereitete das Gemisch für die fachgerechte und umweltgerechte Entsorgung auf.

Effiziente Umsetzung auf großen Hallenflächen

Die Hallen waren während der Arbeiten vollständig geräumt, es wurde parallel mit zwei Fahrzeugen gearbeitet, was die Demarkierungsarbeiten beschleunigte. Am Ende entstand eine demarkierte Hallenfläche, der Boden blieb unbeschädigt und bereit für neue Markierungen oder alternative Flächennutzungen.

Das Projekt endete planmäßig und die demarkierten Hallenflächen wurden fristgerecht an den neuen Nutzer übergeben.

Freese Fußbodentechnik – Experten für anspruchsvolle Fußbodentechnik

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist spezialisiert auf exklusive Terrazzoböden, Designestriche, Kunstharzterrazzo, Kunstharz-Bodenbeschichtungen und Industrieestriche. Individuell gestaltet, verleihen diese Böden jedem Bauwerk einen unverwechselbaren Charakter – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung historischer Objekte. Seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen bundesweit ein verlässlicher Partner für Architekten, Bauherren und Planer im privaten und öffentlichen Bereich.

Mit handwerklichem Know-how, technischer Expertise und einem ausgeprägten Gespür für gestalterische Anforderungen realisiert Freese Fußbodentechnik anspruchsvolle Bodenlösungen, die Funktionalität und Ästhetik vereinen.

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist Teil der Freese Gruppe, einem traditionsreichen Familienunternehmen mit über 115-jähriger Geschichte und mehr als 200 Mitarbeitenden weltweit. Der Stammsitz befindet sich in Rudolstadt (Thüringen). Geschäftsführer ist Jan Evers, Vertriebsleiter Andre Tonecker.

