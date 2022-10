Deltaco Gamings synchronisierte RGB-Beleuchtung

Das ultimative Gaming Highlight

Stockholm/Venlo, 13. Oktober 2022. Nicht nur Pings und Cloud-Gaming bestimmen das Leben eines Spielers und Zockers. Wer etwas auf sich hält, geht auch beim Mobiliar seine eigenen Wege. Hipp ist dabei in letzter Zeit das Thema Beleuchtung – unabhängig vom Spiel. Das schwedische Unternehmen Deltaco Gaming, dass in jüngster Zeit immer stärker auf den deutschen Markt drängt, nimmt diesen Trend auf und bietet jetzt synchronisiertes und leicht steuerbares Gamer-Equipment für „Drumherum“ an: Stuhl, Tisch und Monitorhalterung mit RGB-Beleuchtung – alles miteinander synchronisiert und über eine Fernbedienung kinderleicht zu bedienen. Da wird das Zocken zum visuellen Ereignis der anderen Art!

Zunächst der Gaming-Tisch DT420. Dabei hat Deltaco Gaming den Gamer-Tisch für die konzipiert, die ohne RGB einfach nicht leben können. Auf der Oberseite des DT420 findet man ein LED-Muster, das von den Stockholmer U-Bahn-Linien inspiriert ist. Der DT420 hat eine Breite von 1,4 Meter. Die Oberfläche des DT420 besteht aus gehärtetem Glas, um der RGB-Beleuchtung das gewisse Etwas zu verleihen. Sie können die RGB-Beleuchtung mit Hilfe der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Um das DT420 komplett zu machen, haben die Schweden noch einen Becherhalter und einen Headset-Halter hinzugefügt. Kostenpunkt: 499 Euro.

Hinzu kommt der DC 410, einem RGB-Gaming-Stuhl aus Kunstleder mit ergonomischen Ähnlichkeiten zu einem Rennstuhl. Mit hoher Rückenlehne und extra Kissen für Kopfstütze und Rückenlehne wird man keine Probleme mit Rücken und Nacken haben – auch wenn es bis spät in die Nacht geht. Der Stuhl ist natürlich höhenverstellbar und absenkbar – ebenso wie die Armlehnen. Die Rücken- und Nackenkissen können ebenfalls verstellt werden, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Die RGB-Beleuchtung verfügt über 332 verschiedene Modi. Um die RGB-Beleuchtung des Sessels mit Strom zu versorgen, müssen Sie eine Stromquelle an den Sessel anschließen. Der Stuhl ist im Handel und kostet 250 Euro.

Fehlen darf bei diesem RGB-Fest dann natürlich auch nicht die Monitorhalterung. Für einen oder zwei Monitore hat Deltaco Gaming die weißen Arme WA 95 oder WA 96 in seinem Portfolio. Für Freunde der schwarzen Farbe heißen die Monitorarme GAM-134 und GAM-135. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt für eine saubere Installation, während der Monitor für den perfekten Winkel in Position gehalten wird. Das abnehmbare VESA-Plattendesign macht die Installation des oder der Monitore auf dem Arm einfach. Der Arm passt für Monitore bis zu 32″ mit einem maximalen Gewicht von bis zu 9 oder 18 Kilogramm bei zwei Bildschirmen und ist auch für gebogene Monitore geeignet. Die RGB-Beleuchtung wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert und ermöglicht es, das perfekte Umgebungslicht für Ihre Bedürfnisse einzustellen. Zu kaufen gibt es die Halterungen on- und offline im Handel für 149 Euro (WA95 bzw. GAM-134) oder 249 Euro (WA96 bzw. GAM-135).

Und wem das alles noch nicht spacig genug ist, kann noch RGB-Räder unter seinen Stuhl schrauben und auf einem RGB-Floor-Pad schweben ….. alles von Deltaco Gaming!

Weitere Informationen, Fotos und Illustrationen finden Sie unter

https://deltaco.pictures/s/8dbU601dql9aTFyB/en_US

Über DELTACO:

Die Firma SweDeltaco wurde 1991 als klassischer Distributor in Schweden und Nordeuropa gegründet. Mittlerweile ist Deltaco, zusammen mit Schwester-Gesellschaft Aurora Group, Teil der DistIT Gruppe, einem börsennotierten Firmennetzwerk mit Sitz in Schweden, welches rund 230 Millionen Euro pro Jahr umsetzt. Neben der umfangreichen Gamer-Palette, die unter DELTACO GAMING vertrieben wird, findet man Produkte des Konzerns unter anderem in folgenden Bereichen: Smart Home, Mobiles Zubehör, Ladetechnologie für elektrische Fahrzeuge (e-Charge), Büroausstattung („Office Linie“), Audio-Produkte (unter der Marke „STREETZ“), weiße Ware (unter der Marke „Nordic Home“) und Gadgets (unter der Marke „GadgetMonster“).

