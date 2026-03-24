Delta präsentiert vernetzte Automatisierung und intelligente Batterie-Ladelösungen für effiziente Intralogistik auf der LogiMAT 2026

HOOFDDORP, Niederlande, 24. März 2026 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, wird auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart ein umfassendes Portfolio vernetzter Automatisierungstechnologien unter dem Motto „Smart Automation Drives Future Logistics: Charging, Motion, Vision & Control – Perfectly Aligned“ präsentieren. Auf der Messe zeigt Delta, wie Ladeinfrastruktur, Antriebssysteme, Robotik, Machine Vision und intelligente Steuerungsplattformen nahtlos zu vollständig integrierten, hochverfügbaren Materialflusslösungen kombiniert werden können – und damit skalierbare, energieeffiziente und zukunftssichere Intralogistikprozesse ermöglichen.

„Eine zuverlässige und intelligente Ladeinfrastruktur ist ein grundlegender Baustein moderner automatisierter Logistik“, erklärt Daniel Doerflinger, General Manager der Industrial and Medical Business Unit bei Delta Energy Systems. „Mit unserem MOOV-Portfolio unterstützen wir sowohl konduktive als auch induktive Ladestrategien, die einen kontinuierlichen Flottenbetrieb, hohe Systemverfügbarkeit und langfristige Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen rund um die Uhr gewährleisten. Tatsächlich sind wir sehr stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir in diesem Jahr weltweit den Meilenstein von einer Millionen mit Delta Ladelösungen geladener Vehikel erreicht haben.“

Integrierte Batterie-Ladelösungen und energieoptimierte Antriebssysteme

Ein Highlight des Messeauftritts ist Deltas integrierte Lade- und Antriebstechnologie. Das Ladeportfolio der MOOV-Serie, mit dem bereits über eine Million Industriefahrzeuge weltweit geladen wurden, umfasst sowohl konduktive als auch induktive Ladelösungen mit einem breiten Leistungsbereich von einem bis 30 kW. Die kontaktlosen MOOVair-Ladesysteme ermöglichen das Laden direkt im Prozess – selbst in rauen Industrieumgebungen -, während die modularen MOOVbase-Ladesysteme sowohl Opportunity Charging während kurzer Betriebspausen als auch klassisches Batterieladen unterstützen und so eine skalierbare und zuverlässige Schnellladeinfrastruktur für unterschiedlichste Anforderungen und wachsende Flotten bieten. In Kombination mit den sensorlosen Vektorreglern der CP2000-Serie für den energieoptimierten Betrieb von Förderanlagen, Hebevorrichtungen, Lüftern und Pumpen bietet Delta eine robuste und effiziente Grundlage für automatisierte Materialflusssysteme.

Intelligente Wahrnehmung mit 3D-Time-of-Flight-Vision

Für fortschrittliche Umfelderkennung und sichere Navigation präsentiert Delta seine 3D-Time-of-Flight-Kameras der DMV-T-Serie, darunter die neu eingeführte RGB-D-ToF-Kamera DMV-TM. Diese Systeme ermöglichen eine präzise 3D-Erfassung der Umgebung, zuverlässige Objekterkennung und eine stabile Navigation von AGVs, AMRs und Robotikplattformen – selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen. Das kompakte Design der DMV-TM macht sie besonders geeignet für mobile Anwendungen mit begrenztem Bauraum, bei denen Installationsfläche und Gewicht entscheidende Faktoren sind.

Koordinierte Bewegungssteuerung und Industrial Computing

Auf der Steuerungsebene sorgen AX5 Motion Controller und leistungsstarke Industrie-PCs für die zentrale Intelligenz hinter synchronisierten Bewegungsabläufen und präziser Positionierung. Diese Technologien ermöglichen optimierte Taktzeiten, einen reibungslosen Materialfluss und eine flexible Anpassung an sich verändernde Lageranforderungen – und bilden damit das Rückgrat skalierbarer Automatisierungsarchitekturen vom Wareneingang bis zum Versand.

Live-Robotik-Demonstration mit dem DC08

Ein weiteres Highlight am Stand ist eine Live-Demonstration des Cobots DC08 in einer typischen Palettier- und Depalettieranwendung innerhalb eines förderbandbasierten Materialflusssystems. Die Demonstration zeigt die automatisierte Zuführung, präzise Handhabung und zuverlässige Palettierung von Werkstücken und veranschaulicht, wie sich Robotik nahtlos in bestehende Intralogistiksysteme integrieren lässt. Mit einer Traglast von 8 kg und einer Reichweite von 1.300 mm liefert der DC08 eine gleichbleibend hohe Prozessqualität in dynamischen Umgebungen und bleibt dabei kompakt genug für eine einfache Integration.

„Moderne Intralogistikumgebungen verlangen heute nicht nur Leistung, sondern auch Flexibilität und nahtlose Interoperabilität“, berichtet Michael Mayer-Rosa, Senior Director der Industrial Automation Business Group EMEA und Leiter Intelligent Robot Systems bei Delta Electronics. „Durch die Integration von Ladeinfrastruktur, Motion Control, Machine Vision und Robotik in eine einheitliche Systemarchitektur, ermöglichen wir von Delta es unseren Kunden, Komplexität zu reduzieren, die Verfügbarkeit zu erhöhen und skalierbare Automatisierungsplattformen für nachhaltiges Wachstum aufzubauen.“

Durch die Vorstellung vollständig integrierter Systeme anstelle isolierter Komponenten unterstreicht Delta seinen systemischen Ansatz in der Lagerautomatisierung – mit dem Ziel, Stillstandszeiten zu reduzieren, die Planbarkeit zu erhöhen und die Energieeffizienz zu verbessern. Besucher können Deltas Lösungen für vernetzte Automatisierung live auf der LogiMAT 2026 in Halle 8, Stand 8A57 vom 24. bis 26. März in Stuttgart erleben.

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde acht Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

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