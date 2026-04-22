Delta präsentiert effiziente, flexible, nachhaltige und sichere Lösungen für die industrielle Automatisierung auf der Hannover Messe 2026

HOOFDDORP, 22. April 2026 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energiemanagement- und intelligenten grünen Lösungen, präsentiert auf der Hannover Messe 2026 (20.-24. April 2026) in Halle 13, Stand C02, sein umfassendes Portfolio an Lösungen für die industrielle Automatisierung. Delta zeigt, wie seine fortschrittlichen Antriebssysteme, HMI-Panels und Steuerungslösungen eine intelligentere Fertigung ermöglichen, indem sie Energieeffizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit verbessern. Gleichzeitig gewährleistet Delta einen robusten Schutz für Kunden in einer Vielzahl von Branchen – von Maschinenbau über Lebensmittel und Getränke bis hin zur Logistik – durch branchenführende Cybersicherheit.

Michael Mayer-Rosa, Senior Director Industrial Automation Business Group EMEA, erklärt: „Die Automatisierungslösungen von Delta haben sich in schnelllebigen und dynamischen Marktsegmenten als nachweislicher Wettbewerbsvorteil erwiesen. Sie ermöglichen es unseren Kunden, sich flexibel und effizient an sich verändernde Marktanforderungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und neue Wachstumschancen anzupassen. Gleichzeitig sorgen ihre fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen für Betriebskontinuität und schützen Hersteller sowie Lieferkettenprozesse vor einer zunehmend komplexen Bedrohungslage.“

Auf der Hannover Messe zeigt Delta praxisnahe Anwendungen seiner Lösungen, darunter:

Delta 3D ToF Smart Camera: Ermöglicht eine präzise 3D-Datenerfassung und zuverlässige Objekterkennung für industrielle Automatisierung. Durch den Einsatz von Time-of-Flight-(ToF)-Technologie erfasst sie hochauflösende 3D-Informationen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und liefert exakte Tiefen- und Positionsdaten. Mithilfe von Punktwolkenverarbeitung stellt das System präzise Objektkoordinaten bereit und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit Roboterarmen für effiziente und genaue Pick-and-Place-Anwendungen. Eine Live-Demonstration mit einem SCARA-Roboter auf der Messe zeigt, wie die Lösung Genauigkeit und Effizienz in automatisierten Prozessen steigert.

Delta Collaborative Robot Solutions: Delta präsentiert Anwendungen mit kollaborativen Robotern, die flexible und effiziente Automatisierung in vernetzten Produktions- und Materialflussumgebungen demonstrieren. Das fortschrittliche Palettiersystem, basierend auf dem kollaborativen Roboter DC16, ermöglicht eine nahtlose End-of-Line-Automatisierung. Mit einer Traglast von 16 kg, großer Reichweite und hoher Präzision erlaubt der DC16 eine effiziente Handhabung von Kartons und Materialien bei Palettieraufgaben. In Kombination mit Deltas Komponenten-Ökosystem, einschließlich Vakuumgreifern und Linearachsen, entsteht eine vollständig synchronisierte Plug-and-Play-Lösung, die schnell und ohne komplexe Programmierung implementiert werden kann. Integrierte Reflex-Sicherheitsfunktionen, kollaborative Eigenschaften sowie ein robustes IP66-Design gewährleisten eine sichere Mensch-Roboter-Interaktion und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Delta Multi-Drive MX300 Serie: Delta stellt seine neue kompakte Multi-Drive MX300 Serie vor, die für mehr Flexibilität und Platzersparnis in modernen Produktionsumgebungen entwickelt wurde. Dank modularer Mehrachsen-Architektur können Anwender Antriebskonfigurationen exakt an ihre Anwendungen anpassen. Das kompakte, parallel montierbare Design optimiert den Platz im Schaltschrank, vereinfacht Installation und Inbetriebnahme und ermöglicht eine einfache Systemintegration. Durch die Reduzierung der Komplexität bei Verkabelung und Systemkonfiguration trägt die MX300 Serie zu einem effizienteren Maschinendesign und zu skalierbaren Produktionsprozessen bei.

Cyber Security: Deltas umfassende Cybersicherheitslösungen wurden speziell für Maschinenhersteller entwickelt. Neben der Sicherstellung der EU-CRA-Konformität und Produkten, die nach dem Prinzip „Security by Design“ entwickelt wurden, bietet Delta drei spezialisierte Services zum Schutz von Maschinen und Unternehmen seiner Kunden: Cybersecurity Assessments, einschließlich Schwachstellen-, Fuzz- und Penetrationstests; Compliance Assessments, bei denen Kunden durch Anforderungen der Maschinenverordnung, des EU Cyber Resilience Act und IEC 62443 geführt werden; sowie den Service Security Concept Design, bei dem Delta gemeinsam mit Kunden die optimalen technischen Anforderungen definiert. Deltas Ziel ist klar: Hersteller dabei zu unterstützen, cyber-resiliente Maschinen zu entwickeln, regulatorische Sicherheit zu erreichen und die Betriebskontinuität in einer sich schnell wandelnden Bedrohungslandschaft zu gewährleisten.

Besuchen Sie Delta auf der Hannover Messe 2026 in Halle 13, Stand C02, und erleben Sie die neuesten Lösungen für industrielle Automatisierung.

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde acht Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

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