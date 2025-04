Delta präsentiert auf der Hannover Messe 2025 KI-gestützte Lösungen für intelligente Industrien und eine nachhaltige Energiewende

HANNOVER, 1. April 2025 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energiemanagement- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, präsentierte heute auf der Hannover Messe 2025 ein breites Spektrum an KI-gestützten Lösungen für intelligente Fertigung, Energieinfrastruktur und Rechenzentren. Dazu zählt die preisgekrönte D-Bot-Serie von Cobots mit fortschrittlichen kognitiven Fähigkeiten sowie der Integration in NVIDIA Omniverse zur Entwicklung digitaler Zwillinge der nächsten Generation. Ebenfalls vorgestellt wurde DeltaGrid®, eine KI-gestützte Energiemanagementplattform zur Optimierung der Energieeffizienz, die einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet.

Shan-Shan Guo, Chief Brand Officer von Delta, erklärte hierzu: „Investitionen in KI und öffentliche Infrastruktur nehmen in der gesamten EMEA-Region zu. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Unsere Kunden suchen nach Lösungen, die sowohl effizient als auch resilient sind. Mit unserer Expertise hinsichtlich energieeffizienter Rechenzentren sowie zu KI-gestützten Lösungen für Fertigung und Energiemanagement helfen wir ihnen, das Potenzial von KI zu nutzen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Dalip Sharma, Präsident und General Manager von Delta Electronics EMEA, ergänzt: „Unsere Lösungen tragen maßgeblich zur Entwicklung intelligenter Fertigung und Logistik, Elektromobilität, smarter Energienetze und Rechenzentren in der gesamten EMEA-Region bei. So unterstützen über 30.000 unserer hocheffizienten Ladesysteme mehr als eine halbe Million AGVs für ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen. Unsere Stromaufbereitungssysteme der PCS1500-Serie unterstützen zudem ein großes BESS-Projekt in den Niederlanden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf der Hannover Messe 2025, um eine intelligente und nachhaltige Zukunft für die nächste Generation zu gestalten.“

Spotlight auf intelligente Industrie:

-Intelligente Fabriken durch smarte Cobots der D-Bot-Serie

Mit dem neu eingeführten Cognibot Kit ermöglichen die Cobots der D-Bot-Serie von Delta nun KI-Funktionen und eine intuitive Mensch-Maschine-Kollaboration über die AI-Compute-Box. Das System integriert Sensoren und KI für einen nahtlosen Betrieb und verfügt über 360°-Spracherkennung, 3D-Objekterkennung, Gestensteuerung, akustische Rückmeldung, multimodale KI-Interaktion, WLAN und eine integrierte 3D-Kamera. Das Cognibot Kit macht kognitive Robotik Unternehmen jeder Größe zugänglich. Die nahtlose Integration steigert die Effizienz und Flexibilität und eröffnet Anwendern neue Möglichkeiten.

-Deltas Implementierung KI-gestützter Automatisierung mit NVIDIA Omniverse

Delta nutzt NVIDIA Omniverse, um die KI-basierte Automatisierung auf allen Ebenen voranzutreiben. Dies umfasst die Integration von D-Bot-Cobots für digitale Echtzeit-Zwillinge, die Verbesserung der Sicherheit durch prädiktive Kollisionsvermeidung und die Optimierung der Leistung durch Greifpfadtraining und KI-Modellentwicklung. Darüber hinaus nutzt Delta NVIDIA Omniverse und NVIDIA Isaac Sim für die Fertigung und erstellt digitale Zwillinge komplexer Prozesse, um fortschrittliche Planung, Simulation und Optimierung zu ermöglichen.

-Industrielle Elektrofahrzeuge mit Multi-Port- und drahtlosem Laden neu gedacht

Deltas neu eingeführtes MOOVbase Multi-Port-Ladesystem vereinfacht die Ladeinfrastruktur kleiner Logistikfahrzeuge und Batteriewechselstationen. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu drei Fahrzeugen mit unterschiedlichen Batteriespannungsniveaus über einen einzigen AC-Anschluss und bietet maximale Flexibilität und Betriebszeit. Ein weiteres Highlight ist MOOVair – das umfangreiche Portfolio an drahtlosen Ladesystemen. Mit Leistungsoptionen von 1 kW bis 30 kW ermöglicht MOOVair unkompliziertes Laden ohne manuelles Eingreifen für AGVs, Gabelstapler und Schlepper, was die Betriebszeit der Flotten optimiert und den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Das Flaggschiffmodell MOOVair 03 liefert 3 kW Hochleistungs-Wireless-Charging mit einem Ladestrom von 132 A bei 24 V.

Zentrale Impulse zur Energiewende:

-KI-gestütztes Netzmanagement

DeltaGrid® ist eine fortschrittliche Energiemanagement-Plattform zur Optimierung des Energieverbrauchs für verschiedene Anwendungen. Durch den Einsatz modernster KI-Algorithmen ermöglicht sie die Steuerung in Echtzeit, die nahtlose Integration erneuerbarer Energiequellen und ein intelligentes EV-Lademanagement. DeltaGrid® wurde speziell für gewerbliche und industrielle Einrichtungen, Energiedienstleister und Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge entwickelt. Es verbessert die betriebliche Effizienz, senkt die Energiekosten und unterstützt Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

-Umfassende Ladelösungen für Elektrofahrzeuge

Über 700 McDonald“s-Restaurants in ganz Frankreich nutzen Deltas UFC200-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, die vom strategischen Partner IZIVIA bereitgestellt werden. Dies unterstreicht Deltas führende Position in der EMEA-Region. Zu den Highlights auf der Hannover Messe 2025 gehört das deutsche eichrechtszertifizierte 500-kW-Ultra-Schnellladegerät für Elektrofahrzeuge, das zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 250 kW laden kann. Diese kompakte und leistungsstarke Lösung nutzt SiCMOS-Technologie für hohe Umwandlungseffizienz und gewährleistet schnelles, effizientes Laden für verschiedene Elektrofahrzeuge mit genauer Abrechnung und Allwetterzuverlässigkeit. Sie ist somit ideal für Umgebungen mit hoher Nachfrage.

-Energiespeichersystem der nächsten Generation

DELTerra C ist Deltas neueste Energiespeicherlösung, ein All-in-One-System mit 125 kW / 261 kWh Kapazität, das für Anwendungen „behind-the-meter“ zugeschnitten ist. Diese innovative Lösung zeichnet sich durch ein Skid-Design für eine schnelle und einfache Installation, eine vollständig flüssigkeitsgekühlte Architektur mit optimierter Energiedichte und eine automatische Kalibrierung des Ladezustands (SOC) zur Senkung der Betriebs- und Wartungskosten aus. Mit einer Skalierbarkeit von bis zu 10 Einheiten bietet der DELTerra C außergewöhnliche Flexibilität, um den Energiebedarf von Fabriken, Geschäftsgebäuden und EV-Ladestationen zu decken. Für den Bedarf an Energiespeichern im Versorgungsmaßstab stellt Delta die DELTerra M1 vor, die sich durch ein kompaktes 10-Fuß-Batteriecontainerdesign mit flexiblen Konfigurationen von 708 kWh bis 7,78 MWh auszeichnet – entwickelt, um die Integration erneuerbarer Energien im großen Maßstab zu unterstützen und die Netzstabilität zu verbessern.

Digitalisierung stärken:

Delta bietet zuverlässige Lösungen, die den wachsenden Anforderungen moderner Rechenzentren an Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit gerecht werden. Dazu gehört Xubus Edge, das robuste Außengeräte bereitstellt und eine hochverfügbare Infrastruktur für unternehmenskritische Anwendungen gewährleistet. Für Rechenzentren mit hoher Dichte bietet Delta die Modulon DPH 500kVA-Serie USV an. Diese modulare USV bietet eine branchenführende Leistungsdichte (50 kW pro Modul) in einem kompakten 3U-Raum und sorgt für hohe Verfügbarkeit und einfache Verwaltung. Delta präsentiert zudem seine hocheffizienten Server-Power-Shelves, die für optimierte Effizienz und zuverlässige Stromversorgung in KI-basierte Fertigung und für die beschleunigte IT-Infrastruktur von NVIDIA entwickelt wurden.

Besuchen Sie den Stand von Delta in Halle 11, Stand C05 und entdecken Sie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit beim Aufbau einer intelligenteren, nachhaltigeren und vernetzteren Zukunft.

Weitere Informationen über Deltas Präsenz auf der Hannover Messe 2025 finden Sie unter: https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2025

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

