Delta erweitert seine Lösungen für die industrielle Automatisierung mit neuen AX-5 Slim- und flexiblen E/A-Modulen

Hoofddorp, 01. Oktober 2024 – Delta erweitert sein Produktportfolio mit der Einführung der neuen AX-5 Serie um fortschrittlicher E/A-Module. Die AX-5-Module wurden entwickelt, um die industrielle Automatisierung mit ihrem ultraschlanken Profil zu optimieren und dabei bis zu 50 Prozent Platz im Schaltschrank im Vergleich zu herkömmlichen E/A-Modulen einzusparen. Die Serie zeichnet sich durch einen benutzerfreundlichen Installationsprozess mit patentierten DIN-Schienenclips und abnehmbaren Frontanschlüssen, eine vereinfachte Verdrahtung mit aufgedruckten Schaltplänen sowie eine außergewöhnliche Flexibilität durch isolierte Stromversorgungsmodule aus. Mit schnellen Reaktionszeiten und breiter Netzwerkkompatibilität erfüllt die AX-5-Serie die vielfältigen Anforderungen von Maschinenbauern, Systemintegratoren und Distributoren in verschiedenen Industriezweigen.

Platzsparend, flexibel und leistungsstark

Die E/A-Modulserie AX-5 verfügt über ein schlankes Design mit einer Breite von nur 12 mm pro Modul, was den Platzbedarf in Schaltschränken im Vergleich zu herkömmlichen IE/A-Modulserien um bis zu 50 Prozent reduziert. Dieses kompakte Design ist besonders vorteilhaft für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Distributoren in verschiedenen Industriesegmenten.

Dank der Systemstromversorgung und der E/A-Stromversorgungsmodule unterstützt die AX-5-Serie eine flexible Installation, indem E/As in verschiedene elektrisch isolierte Gruppen unterteilt werden können. Diese Funktion vereinfacht die Fehlersuche, reduziert die Systemausfallzeiten und erhöht die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Gesamtsystems.

Benutzerfreundliche Verdrahtung und Installation

Die AX-5-Serie verfügt über einen abnehmbaren Frontanschluss für jedes Modul, was den Verdrahtungsprozess vereinfacht und den Austauschaufwand reduziert. Darüber hinaus sorgt ein aufgedrucktes Verdrahtungsdiagramm an der Seite jedes Moduls dafür, dass der häufige Blick in die Benutzeranleitung entfällt, was Zeit spart und Fehler bei der Installation und Wartung minimiert.

Auch die Montage der Module ist dank der patentierten DIN-Schienenclips unkompliziert. Dieses einzigartige Design gewährleistet eine schnelle und mühelose Installation und bietet unvergleichliche Stabilität auf der DIN-Schiene. Durch die Vereinfachung des Installationsprozesses wird die Inbetriebnahme erheblich beschleunigt, die Planungsflexibilität des Systems erhöht und die Arbeitskosten gesenkt.

Schnelle Datenkommunikation und breite Netzwerkintegration

Die AX-5-Serie ist für zeitkritische Anwendungen konzipiert und bietet schnelle Reaktionszeiten sowie Unterstützung für das EtherCAT-Feldbusprotokoll für zuverlässige und effiziente Datenkommunikation. Insbesondere werden die Funktionen EtherCAT Hot Connect und Distributed Clock unterstützt, die eine höhere Flexibilität und präzise Synchronisation ermöglichen. In Zukunft wird die AX-5-Serie auch die Unterstützung für PROFINET und Ethernet/IP durch spezielle Koppler integrieren, was eine noch breitere Integration in verschiedene Netzwerkstrukturen ermöglicht. Diese Module sind mit Delta- und Fremdsteuerungen kompatibel und gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.

„Bei Delta haben wir die neue AX-5 E/A-Modulserie speziell für Anwendungen entwickelt, die eine höhere Leistung, kleinere Abmessungen und ein benutzerfreundliches E/A-System erfordern“, sagt Simone Orlandi, Produktmanager, Industrial Automation Business Group, Delta EMEA. „Mit der AX-5 E/A-Serie erhöhen wir die Skalierbarkeit von EtherCAT-E/A-Lösungen und bieten unseren Kunden mehr Optionen in einer Vielzahl von Märkten, wie Verpackung, Montage, Materialtransport, Robotik und Holzbearbeitung.“

Für weitere Informationen zur neu eingeführten AX-5-Serie besuchen Sie bitte: https://www.delta-emea.com/en-GB/products/CODESYS-Motion-Solution/delta-advanced-slice-io-module-ax-5-series

Über Delta:

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für seine stetige Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette in sieben aufeinanderfolgenden Jahren zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

