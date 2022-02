Delinea mit neuer Vertriebsspitze

Spencer Young wird Vice President EMEA und Wahab Yusoff übernimmt die Position des Vice President APAC

Delinea, ein führender Anbieter von Privileged Access Management (PAM)-Lösungen für lückenlose Sicherheit, hat zwei neue Führungskräfte in sein internationales Vertriebsteam geholt. Spencer Young wird als Vice President EMEA die strategische Ausrichtung des Unternehmens für den Vertrieb in der Region Europa, Naher Osten und Afrika leiten. Wahab Yusoff übernimmt die Position des Vice President APAC und wird die regionale Vertriebsstrategie umsetzen, um die globalen Wachstumsziele des Unternehmens zu unterstützen.

„Mit Spencer und Wahab an der Spitze unserer internationalen Vertriebsteams ist Delinea gut positioniert, um unsere bemerkenswerten globalen Erfolge weiter auszubauen“, sagt Damon Tompkins, SVP of Worldwide Sales von Delinea. „Beide sind Branchenexperten, die Erfahrung in der Erschließung neuer Märkte und eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Wachstum von Unternehmen haben. Beides ist für Delinea von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Kunden bei der Bewältigung der größten Sicherheitsprobleme unserer Zeit mit einfach zu bedienenden PAM-Lösungen für Unternehmen jeder Größe zu unterstützen.“

Spencer Young verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen in der Unternehmenstechnologie mit einem breiten Spektrum an Fachwissen in den Bereichen Software, Hardware und Netzwerke. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit hohem Wachstum, sowohl in innovativen Start-ups als auch in großen internationalen Unternehmen. So bekleidete er wichtige Führungspositionen im Vertrieb bei Coverity (von Synopsys übernommen), Kaseya und Imperva, wo er Jahr für Jahr konstant zweistellige Wachstumsraten erzielte.

„Ich bin sehr glücklich, diese Aufgabe zu einem spannenden Zeitpunkt für ein schnell wachsendes, führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit zu übernehmen. Die Notwendigkeit, den Zugang zu sensiblen Daten und Systemen zu schützen, war noch nie so groß wie heute. Delinea bietet marktführende Lösungen, die einige der größten Sicherheitsherausforderungen bewältigen, denen sich Unternehmen beim Schutz privilegierter Vermögenswerte gegenübersehen“, kommentiert Young seine Ernennung. „Ich freue mich darauf, auf dem enormen Erfolg, den wir in der Region bereits erzielt haben, aufzubauen.“

Wahab Yusoff ist ein führender Vertriebsexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der IT- und Cybersicherheitsbranche, der sich darauf spezialisiert hat, globale Unternehmen beim Aufbau von Wachstum in APAC zu unterstützen. Er war zuvor in leitenden Vertriebsfunktionen tätig und führte Teams bei Intel Security, Palo Alto Networks und Forescout.

Sowohl Young als auch Yusoff werden neue Umsatzchancen in einer Zeit vorantreiben, in der das Unternehmen weiterhin schnell wächst. Die zunehmende Nutzung der Cloud und die digitale Transformation haben die Nachfrage der Unternehmen nach Cloud-fähigen PAM-Lösungen weiter beschleunigt.

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged Access Management (PAM)-Lösungen, die eine nahtlose Sicherheit für moderne, hybride Unternehmen ermöglichen. Unsere Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, kritische Daten, Geräte, Codes und Cloud-Infrastrukturen zu sichern, um Risiken zu reduzieren, Compliance zu gewährleisten und die Sicherheit zu vereinfachen. Delinea beseitigt Komplexität und definiert die Grenzen des Zugriffs für Tausende von Kunden weltweit, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen. Unsere Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten, Organisationen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

