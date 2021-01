Dekorative Rostfiguren im Wupperkotten

Online-Shop mit Rostfiguren für Zaunzierkappen und mehr.

Die Firma Evertz Werkzeughandel betreibt den Online-Shop “Wupperkotten”. Zum Sortiment des Shops gehören vielfältige Blechprodukte, wie beispielsweise Zaunzierkappen, die mit dekorativen Rostfiguren und Edelstahlfiguren versehen werden können. Die Kappen werden auf Zaunpfähle aufgesetzt und dienen so zeitgleich dem Schutz sowie der Verzierung der Pfosten.

Bei den Rostfiguren wird von den Fachleuten bei der Herstellung Cortenstahl (auch Kortenstahl geschrieben; Handelsbezeichnung COR-TEN-Stahl) verwendet. Der Cortenstahl hat die besondere Eigenschaft, dass er auf der Oberfläche nicht nur eine dünne Rostschicht, sondern darunter auch eine dichte Sperrschicht aus festhaftenden Sulfaten oder Phosphaten bildet, wenn er der Witterung ausgesetzt wird. Die Sperrschicht schützt den innenliegenden Stahl vor weiterer Korrosion. An den Außenflächen der Figuren entstehen dadurch die optisch ansprechenden typischen Brauntöne, die durch Korrosion hervorgerufen werden. Zugleich dringt der Rost nicht weiter ins Innere des Materials vor, sodass die Stabilität dauerhaft gewährleistet ist.

Bei den Motiven der Rostfiguren steht den Kunden vom “Wupperkotten” eine breite Auswahl zur Verfügung. Die Palette reicht dabei von verschiedenen Tieren, wie Elchen, Hasen, Pinguinen, Katzen und Hunden, über Weihnachtliches bis hin zu Fabelwesen und Charakteren aus Märchen.

Die Rostfiguren sind nicht nur für Zaunzierkappen erhältlich, sondern beispielsweise auch als Aufsteller für den Garten. Hinzu kommen dekorative Rostsäulen, die etwa mit der Hausnummer versehen werden können.

Abgerundet wird das Sortiment des Online-Shops durch weitere Artikel, wie Gartenmöbel, Beetabtrennungen und verschiedene Zaunelemente. Auf Wunsch werden auch individuelle Blechprodukte für die Kunden gefertigt. Die freundlichen Mitarbeiter vom “Wupperkotten” stehen gerne für eine Beratung zur Verfügung.

Das Familienunternehmen Evertz Werkzeughandel hat eine große Erfahrung in der Blechbearbeitung. Die Familie entwickelt mit der Zeit immer mehr schöne Ideen für den eigenen Garten und Balkon, was aus dem Bekanntenkreis eine große, positive Resonanz hervorrief. So lag der Schritt nahe, die schönen Figuren und Dekorationsobjekte über einen Online-Shop einem größeren Kundenkreis zugänglich zu machen. Seitdem finden sich im Wupperkotten zahlreiche dekorative Zaunzierkappen, Blechfiguren und weitere Produkte, die bequem von Zuhause aus bestellt werden können. Die Blechfiguren werden aus Edelstahl und Cortenstahl angeboten. Letzteren bilden an der Oberfläche eine schöne Rostschicht in verschiedenen Brauntönen, wenn sie im Außenbereich aufgestellt werden.

Firmenkontakt

Evertz Werkzeughandel

Mark Evertz

Lindgesfeld 22

42653 Solingen

0212 / 645597 0

0212 / 645597 11

info@wupperkotten.de

https://www.wupperkotten.de

Pressekontakt

TJ-Web

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0)2821 7203 200

info@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Evertz Werkzeughandel