DEKOBACK GmbH erzielt hervorragendes Ergebnis im IFS-Audit 2024

Helmstadt-Bargen, 03.09.2024 – Die DEKOBACK GmbH hat das diesjährige IFS-Audit (International Featured Standards) mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen. Am 30. und 31. Juli 2024 wurde das Unternehmen von der LACON GmbH geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Aktivitäten der DEKOBACK GmbH den Anforderungen des IFS Wholesale, Version 2 (Plus), in vollem Umfang entsprechen.

Ein exzellentes Ergebnis im Audit

Das Audit wurde auf höherem Niveau mit einer beeindruckenden Bewertung von 97,46% bestanden. Dieses Resultat unterstreicht das kontinuierliche Engagement der DEKOBACK GmbH für höchste Qualitätsstandards und eine konsequente Prozessoptimierung.

Umfassende Prüfung in allen relevanten Bereichen

Im Rahmen des Audits wurden verschiedene Bereiche des Unternehmens gründlich geprüft, darunter:

-Schädlingsmonitoring

-Personalhygiene

-HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

-Prozessüberprüfungen

-Lebensmittelsicherheit, -verteidigung und -betrug

-Sauberkeit

-Einhaltung der Standards

Die erfolgreiche Bewältigung eines umfangreichen Fragenkatalogs mit etwa 180 Fragen zeigt die hohe Sorgfalt und die gelebte Praxis im Qualitätsmanagement der DEKOBACK GmbH.

Über die DEKOBACK GmbH

Die DEKOBACK GmbH ist ein führender Anbieter von innovativen Produkten für den Einzelhandel und Großhandel. Das Unternehmen vereint unter seinem Dach die Marken decocino, glytter und nolatea.

-decocino bietet eine breite Palette an kreativen und essbaren Backdekorationen, die es ermöglichen, Kuchen und Torten in beeindruckende Kunstwerke zu verwandeln.

-glytter steht für funkelnde und außergewöhnliche Dekorationslösungen, die jede Feier und jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

-nolatea kombiniert Tradition und Innovation in der Welt des Tees und bietet einzigartige Teeerlebnisse für Genießer.

Die Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch hohe Qualität und einfache Anwendung aus.

Kontinuierliche Verbesserung und zukünftige Ziele

Das hervorragende Ergebnis dieses Audits ist eine Bestätigung der strategischen Ausrichtung auf Qualität und Sicherheit. Der nächste Auditzeitraum ist bereits festgelegt und wird zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 10. August 2025 stattfinden. DEKOBACK strebt an, die hohen Standards nicht nur zu halten, sondern weiter zu steigern.

