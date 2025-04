Dekarbonisierung der Lieferketten: EcoVadis engagiert CDP-Vordenker Dexter Galvin als Klimabotschafter

Mit seiner sechzehnjährigen Erfahrung beim Carbon Disclosure Project (CDP) wird der Experte mit den größten Unternehmen der Welt zusammenarbeiten, um die Emissionen in Lieferketten zu reduzieren.

Ein Vorreiter des globalen Klimaschutzes bringt frischen Wind in die Transformation der Wirtschaft: Dexter Galvin, maßgeblicher Architekt des CDP-Lieferkettenprogramms, übernimmt eine Schlüsselrolle bei EcoVadis, der weltweit führenden Plattform für Nachhaltigkeitsinformationen in der Lieferkette. Als neuer Klimabotschafter wird er insbesondere eines vorantreiben: Die beschleunigte Reduktion von Scope-3-Emissionen – dem oft größten und zugleich am wenigsten kontrollierten Teil des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen.

Galvin gilt als internationaler Top-Experte für die Dekarbonisierung komplexer Wertschöpfungsketten. In seinen sechzehn Jahren beim CDP entwickelte und leitete er das Supply-Chain-Programm, das heute über 340 globale Einkaufsorganisationen und mehr als 20.000 Lieferanten umfasst. Seine Arbeit hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Transparenz in Lieferketten heute als Pflicht statt Kür gilt.

Der Zeitpunkt des Einstiegs von Dexter Galvin ist kein Zufall: Laut aktuellen Zahlen bleibt über die Hälfte der Unternehmen weltweit deutlich hinter ihren Klimazielen für 2030 zurück – vor allem im Bereich Scope-3. Genau hier setzt das von EcoVadis neu geschaffene Carbon Data Network (CDN) an. Es verknüpft Primärdaten von über 150.000 Unternehmen und liefert damit erstmals ein robustes Fundament für Klimaschutzentscheidungen entlang der gesamten Lieferkette – vom Mittelständler bis zum globalen Konzern.

„Um die nächste Generation der Scope-3-Emissionsreduzierung zu ermöglichen, ist ein neues Maß an Verlässlichkeit der CO2-Daten erforderlich, das es heute auf dem Markt nicht gibt“, sagte Pierre-Francois Thaler, Mitbegründer und Co-CEO von EcoVadis. „Die Erfahrung und das Fachwissen von Dexter Galvin werden uns bei unserer Mission, die Lieferketten schneller zu dekarbonisieren, von entscheidender Bedeutung sein.“

„EcoVadis bietet Unternehmen Zugang zu den hochwertigsten primären CO2-Daten, die heute auf dem Markt verfügbar sind, und spielt eine entscheidende Rolle dabei, wirkungsvolle Maßnahmen zur Emissionsreduktion und zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit in der globalen Lieferkette voranzutreiben“, sagte Galvin. „Diese Rolle bietet eine unglaubliche Möglichkeit, mit den klügsten Köpfen im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit zusammenzuarbeiten und exponentiell Impact zu erzielen.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie EcoVadis die Dekarbonisierung von Scope-3 durch Qualität, Zuverlässigkeit und Transparenz von CO2-Daten revolutioniert, besuchen Sie: www.ecovadis.com/de/solutions/carbon.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Mit globalen, vertrauenswürdigen und umsetzbaren Bewertungen vertrauen Unternehmen jeder Größe auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 220 Branchen und 180 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 130.000 Unternehmen, die die EcoVadis-Ratings, Tools für das Risiko- und CO2-Management und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr auf https://ecovadis.com/de, X oder LinkedIn

