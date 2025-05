Deine Zukunft beginnt bei der HELP Akademie

Berufsbetreuung mit Herz und Verstand

Manche Menschen verlieren die Fähigkeit, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln – durch Krankheit, Alter oder psychische Belastung.

Dann braucht es jemanden, der mehr kann als nur verwalten. Jemanden, der zuhört, erklärt, unterstützt. Einen Menschen mit Herz, Haltung und Kompetenz. Genau das vermittelt die HELP Akademie in ihrer staatlich anerkannten Sachkundeausbildung für Berufsbetreuer.



Die Ausbildung nach dem neuen Betreuungsrecht (BtOG 2023) bereitet Sie intensiv und praxisnah auf diesen anspruchsvollen, aber zutiefst sinnstiftenden Beruf vor. Sie lernen, rechtlich sicher zu handeln, empathisch zu kommunizieren und verantwortungsvoll Entscheidungen zu treffen – für Menschen, die auf Ihre Unterstützung vertrauen.

Die Dozenten der HELP Akademie kommen selbst aus der Praxis. Sie begleiten dich individuell, mit echtem Engagement und fundiertem Fachwissen. Du wirst Teil einer starken Gemeinschaft, die eines verbindet: Der Wunsch, Menschen wirklich zu helfen.

Jetzt durchstarten – mit Sinn, Sicherheit und sozialer Verantwortung!

Melden Sie sich zur Sachkundeausbildung an und gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit Bedeutung.

– www.help-akademie.de

– info@help-akademie.de

Werden Sie Berufsbetreuer – weil Menschen wie Sie gebraucht werden!

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung zur Ausbildung von Senioren-Assistenten und Berufsbetreuern.

