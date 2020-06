Deine Geburt: Online-Geburtsvorbereitungskurs in Zeiten von Corona

Die Coronapandemie stellt werdende Eltern bei der Geburtsvorbereitung vor Herausforderungen. Hilfe bietet deine-geburt.com. Mit 16 Stunden Kurs-Material ist das Angebot einer der umfangreichsten Online-Geburtsvorbereitungskurse im deutschsprachigen Raum. Die Plattform vereint das umfangreiche Wissen einer Frauenärztin und einer Hebamme und ist die optimale Alternative zum herkömmlichen Kurs – auch nach der Krise.

(Wien, 4.5.2020) Der Geburtstermin steht vor der Tür und der klassische Vorbereitungskurs wurde gestrichen? Oder möchten Sie sich in Zeiten von Maskenpflicht und Social Distancing nicht mit anderen in einem Raum treffen? Der Online-Geburtsvorbereitungskurs auf deine-geburt.com bietet die Lösung: Damit können sich Schwangere und ihre Partner in Ruhe in den eigenen vier Wänden oder unterwegs mit allen notwendigen Informationen eindecken – ohne sich einem Risiko aussetzen zu müssen.

Eine sichere Anlaufstelle für über 3.000 Geburten

“Gerade in der Krise war es uns wichtig, eine zuverlässige Alternative zur Geburtsvorbereitung zu bieten”, meint Dr. Jasmin Rahhal-Schupp, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Gemeinsam mit Hebamme Amelie Zitny – wie sie ebenfalls Mutter – rief sie bereits 2018 deine-geburt.com ins Leben. Mit dem umfangreichsten deutschsprachigen Onlinekurs für Geburtsvorbereitung, haben die beiden seither über 3.000 Frauen sowie deren Familien unterstützt. Immer mehr werdende Mütter und Väter setzen auf digitale Alternativen: Auch abseits der Coronakrise ist der Kurs somit eine sichere Anlaufstelle, die gerne genutzt wird.

Neben den beiden Kursleiterinnen bringen acht weitere ExpertInnen ihr Know-how ein. Darunter eine auf traditionelle chinesische Medizin spezialisierte Ärztin, ein Anästhesist, eine Stillberaterin und eine Psychologin. “Bei vielen werdenden Eltern wechseln sich Vorfreude und Ungewissheit ab – wir wollen ihnen auf allen Ebenen so gut wie möglich zur Seite stehen”, sagt Jasmin Rahhal-Schupp. Der Online-Kurs bietet 53 Folgen mit insgesamt 16 Stunden Kurs-Material – und damit deutlich mehr Information als klassische Vorbereitungskurse. Dort sind es im Schnitt zehn Stunden.

ExpertInnenwissen und Online-Kreissaalführung

Das Erfolgsrezept ist der Mix aus Wissen und Praxis. Mit vier Modulen – Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Übungen – deckt der Onlinekurs alle wichtigen Fragen ab. Die TeilnehmerInnen bekommen etwa auch Tipps zur Ernährung und können an Yoga- und Entspannungstrainings für Schwangere teilnehmen. Besonders spannend ist die detaillierte Führung durch einen Kreißsaal – mit Erklärung aller notwendigen Geräte und Informationen zu den verschiedenen Geburtsmöglichkeiten.

Darüber hinaus wird auf persönliche Betreuung gesetzt. Hebamme Amelie Zitny: “Die Schwangerschaft läutet einen neuen Lebensabschnitt ein, in dieser Phase ist Zuspruch besonders wichtig. Wir nehmen uns Zeit für die Fragen unserer TeilnehmerInnen und stehen mit ihnen laufend in Kontakt – zum Beispiel über unsere Facebook- oder Instagramseite.” Durch die Anonymität und dadurch niedrigere Hemmschwelle Fragen zu stellen entsteht oft eine größere Nähe und Vertrautheit, als es für die Frauen bei herkömmlichen Kursen möglich wäre. Das schlägt sich auch im Feedback nieder: “Jede Woche erreichen uns begeisterte Mails von Schwangeren und Eltern, die sich persönlich bei uns bedanken.”

Inhalte zum Spezialpreis und jederzeit abrufbar

Im Zuge der Coronakrise ist der Onlinekurs zum Spezialpreis von EUR 99,- (statt EUR 249,-) erhältlich. Bei Nichtgefallen gibt es eine 14-Tage-Geld-zurück-Garantie. Nach der Bestellung haben die NutzerInnen unbegrenzt Zugriff auf das gesamte, multimedial aufbereitete Wissen. Dieses ist in 53 Folgen abrufbar und kann jederzeit einfach und flexibel über Smartphone, Tablet oder Computer angesehen werden.

Auch nach der Coronakrise wird deine-geburt.com eine wertvolle Institution für die Geburtsvorbereitung bleiben. Die beiden Gründerinnen Jasmin Rahhal-Schupp und Amelie Zitny sind sich einig: “Unser Onlinekurs bietet eine ausgewogene Mischung aus Wissen und praktischen Übungen zur Vorbereitung auf die Geburt. Auch für jene, die einen klassischen Kurs besuchen, kann “Deine Geburt” eine nützliche Zusatzinformation und Nachlese bieten.”

Deine Geburt – die Vorteile auf einen Blick

-Das umfangreiche Wissen einer Hebamme und einer Frauenärztin

-Insgesamt Zehn ExpertInnen liefern Know-how aus ihren Bereichen

-Flexible Kursteilnahme und freie Zeiteinteilung

-Besichtigung eines Kreißsaals und Erklärung aller Geräte und Optionen

-Yogakurs zum Mitmachen

-Tipps für die richtige Ernährung für Schwangere, Stillende und ihr Baby

-Umfangreiches Zusatzmaterial wie Checklisten, Links und Einkaufstipps

-Über 16 Stunden Kursmaterial in 53 Folgen

-Bequem von zuhause oder unterwegs teilnehmen

-Kursinhalte für werdende Mütter und Väter

-14 Tage Geld-zurück-Garantie (ohne Fragen)

Deine Geburt – unser Team

Amelie Zitny ist seit 1994 als Hebamme tätig. Sie arbeitet an einer großen Geburtsklinik in Wien und betreut als Wahlhebamme Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett. Sie hat bereits mehr als 3.000 Geburten begleitet und unzählige Familien in den ersten Wochen danach unterstützt. Amelie Zitny ist Mutter von drei Kindern.

Dr. Jasmin Rahhal-Schupp ist seit 2007 Ärztin und arbeitete als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in einer Wiener Klinik mit rund 2.000 Geburten pro Jahr. Sie hat ihre Ausbildung in der Schweiz und an der Universitätsklinik Wien absolviert und besitzt ein Diplom der Humangenetik. Jasmin Rahhal-Schupp ist Mutter von drei Kindern und aktuell mit Zwillingen in Karenz.

Das sagen Mütter und Väter über deine-geburt.com

Christina und Flo: “Der Kurs hat mir und meinem Mann sehr geholfen, uns auf unser erstes Baby vorzubereiten. Obwohl ich einige Bücher zum Thema gelesen habe, gab es dennoch offene Fragen. Der Internet-Kurs ging wesentlich mehr in die Tiefe. Dazu kam noch, dass wir beide berufstätig sind. Dank der Videos konnten wir also unsere Zeit vollkommen flexibel gestalten. Super!”

Manuela und Kim: “Ich hatte sehr gemischte Gefühle, als ich den Internetkurs belegt habe. Meine Zweifel waren aber schnell durch das breite Spektrum und die sehr persönliche Vermittlung der Informationen beseitigt. Ich bin so froh, dass ich mich für diesen Schritt entschieden habe. Vielen Dank!”

Rike und Holger: “Ich konnte ein Kapitel, wie das Stillen, mehrmals anschauen oder später wieder darauf zurückkommen. Das führte dazu, dass ich mich immer sicherer und kompetenter fühlte. Abgesehen davon, dass es sich um einen Expertenrat handelt, wurde von Mutter zu Mutter gesprochen. Der Kurs hat mich nicht nur durch die aufregende Zeit der Schwangerschaft begleitet, sondern war auch noch im Wochenbett mein ständiger Begleiter.”

Janina P. via Facebook: “Super toller, sehr umfangreicher und ausführlicher Kurs!! Jeden Cent wert und absolut empfehlenswert!! Mein Mann und ich sind begeistert!!! Tolle Arbeit, da steckt viel Mühe und Liebe drin!!”

Birgit R. via Facebook: “Also hätte ich diesen Kurs vorher gekannt, hätte ich mir den 08/15 Kurs im Spital gespart! Ganz toll aufgebaut und man kann sich alle Themen in Ruhe und auch öfter anschauen! Wirklich zu empfehlen!”

