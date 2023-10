Deichhaus direkt auf der Düne zu verkaufen. Herrl unverbaubarer Wasserblick bis 6 Personen

Genießen Sie den Sonnenuntergang über dem Wasser auf dem Balkon oder auf der Terrasse mit einem Glas Wein.Unverbaubarer Wasserblick ! Absolut ruhige Lage ( Sackgasse) direkt auf der Düne !

Herzlich Willkommen in unserem Deichhaus No 1 direkt auf dem Deich.

Herrlicher unverbaubarer Wasserblick. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe.

Absolut ruhige Lage ( Sackgasse) Drei Schlafzimmer 6 Betten Wohn Essz

Küche ( komplett hochwertig eingerichtet) Bad mit Dusche WC und Gäste WC.

Sauna. Wlan. Waschmaschine. Balkon aus dem Schlafzimmer und Terrasse

zum Wasser. Fahrradschuppen. Schuppen für Gartenmöbel. Schuppen für

Müllentsorgung. PKW Stellplatz direkt am Haus.

ca 400 m zum feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand –

kilometerlang

HIER SITZEN SIE IN DER ERSTEN REIHE

keine Courtage !

Raumaufteilung

Fahrradschuppen und Geräteschuppen

Hier sehen Sie das Objekt:

https://www.ostseeparadies.de/index.php/de/ferienhaus-finden-nach-ort/breege?view=roomdetails&roomid=4

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.