dehner academy: Krisen meistern mit Teamgeist

Alice Dehner fordert ein Umdenken in der Führung: Weg vom Einzelkämpfer, hin zu mehr Vertrauen und Teamverantwortung.

Inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten, zunehmendem Fachkräftemangel und organisatorischer Umbrüche zeigt sich immer deutlicher: Der Mythos des einsamen Helden in der Führung hat ausgedient. Die dehner academy, eine bekannte Adresse für Leadership-Entwicklung im deutschsprachigen Raum, warnt eindringlich davor, in Krisenzeiten auf Einzelkämpfertum zu setzen, und plädiert für ein radikales Umdenken im Führungsverhalten.

„Wir beobachten seit Jahren ein wiederkehrendes Muster in Organisationen, sobald es eng wird: Führungskräfte ziehen sich zurück, übernehmen Aufgaben selbst, und Teams verlieren ihre Verbindung zueinander“, sagt Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy. Dieser reflexhafte Rückzug möge aus Sicht vieler nachvollziehbar sein, sei es aus Kontrollbedürfnis, Zeitdruck oder dem Wunsch nach Effizienz. Doch genau darin liege das Risiko. „Wenn Vertrauen fehlt und Beziehungen vernachlässigt werden, verliert das Unternehmen nicht nur an Innovationskraft, sondern auch an Resilienz.“

Die dehner academy setzt mit ihrem Beratungsansatz gezielt auf den Aufbau tragfähiger Teamstrukturen, auf Beziehungsarbeit in Führungskontexten und auf die Stärkung von Eigenverantwortung durch moderne Führung. Der klassische „Macher“, der alles kontrolliert, werde der heutigen Komplexität nicht mehr gerecht. „Es geht nicht mehr darum, alles selbst zu wissen oder zu tun“, betont Alice Dehner. „Führung bedeutet heute, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Mitarbeitende wachsen können. Auch und gerade in herausfordernden Zeiten.“

Ein besonderer Fokus liegt bei der dehner academy auf dem Prinzip „Beziehung vor Inhalt“. Studien wie auch praktische Erfahrungen zeigen: Nur in einem Klima des Vertrauens und der sozialen Sicherheit bringen sich Menschen mit ihren Talenten ein. Deshalb begleitet das Team Unternehmen dabei, Vertrauen durch gezielte Formate der Team- und Führungskräfteentwicklung, aber auch durch Impulse zum Kulturwandel im Alltag systematisch aufzubauen.

Dabei versteht sich die dehner academy als strategischer Partner für langfristige Veränderungsprozesse. In ihrer Arbeit verknüpft sie aktuelle psychologische Erkenntnisse mit praxiserprobten Methoden von Coaching über Organisationsentwicklung bis hin zu systemischen Trainings. Das Ziel: Führung neu denken und gleichzeitig nachhaltige Veränderung ermöglichen.

Ein weiterer zentraler Baustein der Arbeit ist der Wissenstransfer innerhalb von Organisationen. Wenn Wissen bei Einzelnen verbleibt, entstehen operative Engpässe und es droht der Verlust wertvoller Erfahrung und Innovationskraft. Deshalb plädiert die dehner academy für strukturiertes Wissensmanagement, transparente Rollenklarheit und eine gelebte Feedbackkultur auf allen Ebenen. Nur so entstehe ein Klima, in dem Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam Lösungen zu gestalten.

Dass sich dieses Engagement lohnt, zeigen zahlreiche positive Rückmeldungen aus der Praxis. „Wenn Führungskräfte lernen, loszulassen, und Teams Vertrauen spüren, wachsen Leistung und Zufriedenheit“, so die Expertin. Unternehmen, die diesen Wandel gestalten, seien besser aufgestellt für künftige Herausforderungen und gelten als attraktivere Arbeitgeber in einem umkämpften Markt.

Wer erfahren möchte, wie die dehner academy Führungsteams konkret unterstützt, um den Wandel vom Einzelkämpfer zur gemeinschaftlich getragenen Verantwortung zu gestalten, findet auf der Website der Akademie weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme.

In ihrem Business Podcast gibt Alice Dehner regelmäßig Impulse für Führungskräfte, Management-Input und Gedanken, die Unternehmen für die Zukunft stärken: www.dehner.academy/podcast/

Nähere Informationen zur dehner academy erhalten Sie unter: www.dehner.academy

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

Kontakt

dehner academy GmbH

Alice Dehner

Theodor-Heuss-Str. 36

78467 Konstanz

+49 7531 942008-0



https://www.dehner.academy

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.