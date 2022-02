„Degussa-Winter-Helden-Wochen“ in Silber starten am 7. Februar

Degussa Goldhandel bietet jeweils für eine Woche ein Silber-Anlageprodukt zum Bestpreis an. Nach den erfolgreichen Gold-Helden im letzten Sommer stehen jetzt 3 Wochen lang bei Degussa die Silber-Champions auf dem Treppchen

Frankfurt am Main 03.02.2022 Jahrelanges Training auf den Punkt abrufen und gewinnen: Das ist das Ziel aller Athleten, die in den nächsten Wochen in Peking ihr Bestes geben. Auch Degussa Goldhandel, Europas größter bankenunabhängiger Edelmetallhändler, bringt wieder seine Favoriten an den Start. Diesmal passend zum Winter „Edelmetall on ice“, also alle Angebote zum Bestpreis fokussieren sich diesmal auf die Kategorie Silber.

Welches Produkt erhältlich sein wird, erfahren die Kunden in den Niederlassungen oder auf der Website www.Degussa-Goldhandel.de jeweils montags. Wer alle Angebote prüfen möchte, sollte entsprechend dranbleiben und immer mal wieder vorbeischauen. Der Silberpreis ist derzeit vergleichsweise niedrig und günstig für Käufer. Silber ist für die Geldanlage, Schmuck und Industrie ein gefragter Rohstoff. Die weltweite Silbernachfrage betrug laut Silver Institute 2020 insgesamt über 27.800 Tonnen. Die Nachfrage nach physischem Silber wie Münzen und Barren stieg in diesem Zeitraum im Investment-Sektor weltweit um 8%.

„Die große Resonanz auf die Gold-Helden-Woche im letzten Sommer hat uns bestätigt, auch die Winter-Helden ins Rennen zu schicken“, so Marketingleiter Stephan Christ. „Die Gründe für den Kauf von Edelmetallen zur Geldanlage setzen sich in der Regel immer aus einem Mix aus rationalen und emotionalen Gründen zusammen“, so Christ. „Edelmetalle haben einen beständigen Wert in sich, wodurch sie bei der Geldanlage insbesondere als Absicherung dienen. Aber der Kauf von Edelmetallen ist viel mehr als nur ein gewöhnliches Vorsorgeprodukt: Das schwere Material, der besondere Glanz und die vielen Geschichten rund um das Edelmetall machen jeden Kauf zu einem Erlebnis und diesen besonderen Moment möchten wir mit unserer Aktion unterstützen.“

Begleitet werden die Degussa-Winter-Helden-Wochen crossmedial auch auf allen Degussa Social-Media-Kanälen und in den elf deutschen Niederlassungen der Degussa. Mit etwas Glück bringt schon das Gewinnspiel auf Instagram dem Teilnehmer ein paar Silberlinge.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: „Degussa Goldhandel“ oder „Degussa Gold“) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

