Degussa-Gold-Helden-Wochen starten heute

Degussa schickt ihre Gold-Helden in den Ring und bietet vier Wochen lang jede Woche eine goldene Anlagemünze zu einem Bestpreis an.

Frankfurt am Main 12.07.2021 Die Olympia-Athleten stehen in den Startlöchern und alle Sportfans sind gespannt. Aber jede Branche hat auch ihre eigenen Champions. Degussa Goldhandel, Europas größter bankenunabhängiger Goldhändler bringt ihre Helden schon vorab an den Start. In den nächsten vier Wochen bietet die Degussa über ihre 11 Niederlassungen in Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart, und online unter www.degussa-goldhandel.de jeweils eine ausgewählte Goldmünze zum vergleichbar besonders günstigen Preis an. Markus Ragg, COO der Degussa dazu: “Wir beobachten den Markt ganz genau. Wer geplant hat, eine Goldmünze zu erwerben, sollte sich diese einmaligen Angebote nicht entgehen lassen. Nach Ablauf dieser Woche gilt dann wieder der normale Preis.”

Den Anfang der Gold-Helden macht die 1 oz Goldmünze “Wiener Philharmoniker” ein Klassiker aus Österreich. Der Wiener Philharmoniker war laut World Gold Council in den Jahren 1992, 1995, 1996 und 2000 die am meisten verkaufte Goldmünze der Welt. Die Preis-Aktion für die 1 oz Goldmünze “Wiener Philharmoniker” läuft vom 12.07.21 ab 09:00 Uhr bis 19.07.21 um 09:00 Uhr. Die aktuellen Angebote finden Kunden auf der Website unter www.degussa-goldhandel.de mit den genauen Konditionen und dem entsprechenden tagesaktuellen Bestpreis. In den Niederlassungen kann die Anlagemünze zum entsprechenden Preis erworben werden, solange der Vorrat reicht, darüber hinaus kann online bestellt oder in der Niederlassung nachbestellt werden.

“Wir sind sehr gespannt auf die Reaktion der Kunden und möchten auch diejenigen ansprechen, die bisher nicht über Geldanlage bzw. Anlage in Edelmetall nachgedacht haben”, so Dr. Markus Krall Sprecher der Geschäftsführung. Die persönliche Vorsorge und sichere Geldanlage sind wichtige Themen, die im Alltag oft auf einen späteren Zeitpunkt geschoben werden. Wir glauben, der beste Zeitpunkt darüber nachzudenken ist jetzt. Gold ist in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes Edelmetall, das gerade in diesen Zeiten zur Wertsicherung gut geeignet ist. Wir wissen, dass Gold als knapper Rohstoff seinen Preis wert ist – gerade deshalb sollten sich Kunden dieses einmalige olympiareife Angebot nicht entgehen lassen. Lassen Sie sich inspirieren.”

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.degussa-goldhandel.de und

https://www.degussa-goldhandel.de/services/gold-helden-wochen/

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

Firmenkontakt

Degussa Goldhandel GmbH

Stephan Christ

Kettenhofweg 29

60325 Frankfurt am Main

+49 69/ 860068 – 0

presse@degussa-goldhandel.de

http://www.degussa-goldhandel.de

Pressekontakt

fr financial relations gmbh

Jörn Gleisner

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

06172/27159-0

j.gleisner@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @Degussa