„Deep Down“: Brandplace integriert ATU in spektakuläre Streaming-Show

Branded Entertainment-Agentur setzt Online-Terminvereinbarung überraschend in Szene

München, 17.06.2025 – Nach dem Erfolg des Survival-Reality-Formats „7 vs. Wild“ haben die bekannten YouTuber Knossi und Sascha Huber eine neue Herausforderung gesucht – und gefunden. Unter dem Titel „Deep Down“ ging es für sie und vier weitere reichweitenstarke Influencer in den Untergrund. Die Aufgabe: Vergraben in einer leeren Box 100 Stunden in völliger Einsamkeit zu verbringen. Für ihren Kunden ATU realisierte Brandplace mit der i&u TV Produktion eine aufmerksamkeitsstarke Integration.

„Um insbesondere die jüngeren Zielgruppen anzusprechen, gehen wir mit unserer Marke gerne neue und unerwartete Wege. Die Challenge Deep Down bot dafür das ideale Umfeld: ein Format mit besonderem Nervenkitzel, das Spannung und Unterhaltung miteinander verbindet und Zuschauerinnen und Zuschauer an die Screens fesselt. Mit Unterstützung von Brandplace konnten wir unsere Marke maßgeschneidert in diesen Content integrieren und so einmal mehr unser Gespür für Trends beweisen“, so Daniel Schebek, Commercial Operations & Social Media Lead bei ATU.

Für die Integration wurden gemeinsam mit YouTuber Knossi native Cut-Ins realisiert, die es ermöglichen, das Product Placement nahtlos in die „Unterwelt-Story“ von Deep Down einzubauen. Sie machen auf unterhaltsame Weise sichtbar, dass die Online-Terminvereinbarung von ATU per Handy tatsächlich in nahezu allen Lebenslagen ganz einfach und schnell möglich ist. Die Bewerbung innerhalb der Episoden realisiert eine deutlich höhere Aufmerksamkeit auf Seiten des Publikums.

Die ATU Cut-Ins wurden im Rahmen von drei der insgesamt 16 Deep Down Folgen ausgespielt und waren am 25. Mai 2025 auf dem YouTube-Kanal von Sascha Huber zu sehen sowie am 28. Mai und 02. Juni 2025 auf dem YouTube-Kanal von Knossi. Des Weiteren wird ATU das Material auch nutzen, um seinen hauseigenen Social Media Kanäle zu bespielen.

„Wir freuen uns sehr über die gelungene Zusammenarbeit mit ATU bei diesem brandneuen Format. Die Marke hat in ihren eigenen Social Media Kanälen schon oft bewiesen, dass sie Mut zum Anderssein hat. Die Integration ihrer Inhalte in den Kontext von Deep Down schließt daran ebenso nahtlos wie unterhaltsam an. Dieses erste gemeinsame Branded Entertainment-Projekt hat unserem ganzen Team viel Freude bereitet und Lust auf mehr gemacht“, so Sandra Freisinger-Heinl, CEO von Brandplace.

Für die Produktion von Deep Down zeichnete die i&u TV Produktion, ein Unternehmen von LEONINE Studios, verantwortlich. Gemeinsam mit der Kölner Produktionsgesellschaft konnte Brandplace bereits mehrere erfolgreiche Integrationen für Kunden wie Vodafone, REWE und MediaMarktSaturn realisieren. „Mit Deep Down ist es uns nicht nur gelungen, ein radikales Format zu entwickeln und umzusetzen, sondern auch die richtigen Persönlichkeiten zu finden, die bereit waren, wirklich an Grenzen zu gehen. Wir sind stolz auf die mutigen Influencer, die dieses Experiment möglich gemacht haben – und dankbar für die Marken, die den Mut haben, in echtes, ungeschöntes Storytelling zu investieren“, so Philip Grabow, Head of Development & Branded Entertainment bei der i&u TV Produktion.

Über Brandplace:

Die Brandplace GmbH ( https://brandplace.de/) ist eine Agentur für Branded Entertainment & Content mit Sitz in München. Unter Leitung von Sandra Freisinger-Heinl bietet das Unternehmen kompetente Unterstützung in den Bereichen Product Placement (auch in VR, AR & Metaverse), Cross Promotion, Branded Content, Digitales Product Placement und Influencer Content. Brandplace ist für zahlreiche nationale und internationale Kunden tätig und fungiert zudem als deutsche Repräsentanz von Mirriad, Experte für digitales Placement in TV, Digital und VoD. Bereits seit 2016 ist sie Chairwoman bei der Branded Content Marketing Association (BCMA), einer internationalen Community für Branded Content und Influencer Marketing.

Fotos Quelle: https://www.instagram.com/p/DKegYc5MaVi/?hl=de

