Dedicated Server, GPU Server & vGPU Server aus Österreich

Dedicated Server und GPU Server für AI, Machine Learning, Hosting und High Performance Computing in Österreich

Marchtrenk, Österreich –

Die menkiSys Networks e.U. erweitert ihr Portfolio im Bereich Dedicated Server, dedizierte Root Server, GPU Server, NVIDIA GPU Server, vGPU Server und Hosting in Österreich. Das Unternehmen stärkt damit seine Position als Anbieter für High-Performance Serverlösungen und Enterprise-Infrastruktur im deutschsprachigen Raum.

Im Fokus stehen individuell konfigurierbare Dedicated Server und dedizierte Root Server in Österreich. Diese Systeme richten sich an Unternehmen mit hohen Anforderungen an Leistung, Stabilität und vollständige Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur. Der Betrieb im eigenen Rechenzentrum in Österreich gewährleistet DSGVO-konforme Datenhaltung, hohe Ausfallsicherheit und stabile Performance.

Die High-Performance Dedicated Server decken ein breites Einsatzspektrum ab:

Business Hosting und Webhosting

Datenbank- und Applikationsserver

Virtualisierung mit VMware, Hyper-V oder Proxmox

Plattformen mit hohem Traffic

Unternehmensanwendungen und IT-Infrastrukturen

Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf GPU Servern, NVIDIA GPU Servern und vGPU Serverlösungen. Diese Systeme basieren auf aktueller NVIDIA-Technologie und liefern hohe Rechenleistung für spezialisierte Workloads.

Typische Einsatzbereiche sind:

künstliche Intelligenz und AI Hosting

Machine Learning und Deep Learning

Rendering und Simulation

High-Performance Computing (HPC)

datenintensive Anwendungen

Die Architektur ermöglicht sowohl dedizierte GPU Server als auch virtualisierte GPU (vGPU) Umgebungen. Unternehmen erhalten damit flexible Ressourcen, die sich präzise an den Bedarf anpassen. Die Kombination aus dedizierter Hardware und Virtualisierung sorgt für effiziente Nutzung und klare Skalierbarkeit.

Die Infrastruktur basiert auf einer hochverfügbaren Rechenzentrumsumgebung mit redundanter Auslegung aller kritischen Komponenten. Dazu zählen Netzwerk, Stromversorgung und Kühlung. Die Systeme erreichen eine garantierte Verfügbarkeit von bis zu 99,9 % SLA und eignen sich für unternehmenskritische Anwendungen.

„Mit unseren Dedicated Servern, dedizierten Root Servern und GPU Servern liefern wir eine klare Alternative zu internationalen Cloud-Anbietern. Der Fokus liegt auf Performance, Datenschutz und vollständiger Kontrolle über die Infrastruktur“, erklärt Geschäftsführer Menkovic Adnan.

Die Kombination aus Dedicated Servern, dedizierten Root Servern und NVIDIA GPU Servern ermöglicht eine einheitliche Plattform für klassische IT-Workloads und moderne High-Performance-Anwendungen. Unternehmen erhalten damit eine stabile Grundlage für Wachstum und Digitalisierung.

Zum Einstieg bietet menkiSys eine Testphase, in der Systeme unter realen Bedingungen geprüft werden. So lassen sich Leistung, Stabilität und Integration in bestehende Umgebungen direkt bewerten.

Die menkiSys Networks e.U. ist ein österreichischer Anbieter für hochverfügbare IT-Infrastruktur mit Fokus auf Dedicated Server, GPU Server und individuelle Hosting-Lösungen. Das Unternehmen betreibt eigene Rechenzentrumskapazitäten in Österreich und bietet maßgeschneiderte Serverlösungen für Geschäftskunden in ganz Europa.

Zum Portfolio zählen leistungsstarke Dedicated Server, GPU- und vGPU-Systeme sowie High-Performance Hosting für anspruchsvolle Anwendungen wie Virtualisierung, Datenverarbeitung, Rendering und künstliche Intelligenz. menkiSys setzt auf moderne Enterprise-Hardware, redundante Netzwerkanbindungen und höchste Sicherheitsstandards.

Durch lokale Datenhaltung in Österreich ermöglicht menkiSys DSGVO-konforme IT-Lösungen mit hoher Performance und Verfügbarkeit.

Kontakt

menkiSys Networks e.U.

Adnan Menkovic

Nittnerstraße 12

4614 Marchtrenk

+43720 820 150



https://menkisys.at

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