DEDE Industrieausstattung bietet neuartigen Werkstoff Graphen für kommerzielle Anwendungen an

Darmstadt, 9. August 2024 – DEDE Industrieausstattung erweitert sein Produktportfolio um den neuen innovativen Werkstoff Graphen. Dieser vielversprechende Kohlenstoff, der durch seine besondere Struktur besticht, wird nun für kommerzielle Anwendungen angeboten.

„Graphen als das stärkste jemals in einem Rasterkraftmikroskop gemessene Material“ (Quelle: Science im Juli 2008: „Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene“)

Graphen, bekannt für seine außergewöhnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften, ist ein Material, das in den letzten Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Es ist extrem leicht, flexibel und dennoch 200-mal stärker als Stahl. Zudem zeichnet es sich durch hervorragende elektrische und thermische Leitfähigkeit aus, was es für zahlreiche industrielle Anwendungen besonders interessant macht.

DEDE Industrieausstattung sieht sehr großes Potenzial in der Nutzung von Graphen, insbesondere in den Bereichen Elektronik, Energie, Verbundwerkstoffe und Beschichtungen. „Mit der Einführung von Graphen in unser Sortiment bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, von den einzigartigen Eigenschaften dieses Werkstoffs zu profitieren und innovative Produkte zu entwickeln“, erklärt Geschäftsführer Martin Thöle. Gerne unterstützen wir unsere Kunden im Entwicklungsprozess.

Hier einige Praxisbeispiele, die schon mit dem neuartigen Werkstoff realisiert wurden:

In der Bauindustrie können Graphene als Zuschlagstoffe für Asphalt, Beton und Beschichtungen eingesetzt werden. Asphalt mit Graphen ist 15-20% teurer als herkömmlicher Asphalt hat jedoch die doppelte Lebensdauer. Schlaglöcher in Straßen, die mit dem Graphen-Asphalt repartiert werden, halten danach oft 8 Jahre und länger.

„Das Öl-Absorptionsmittel mit der höchsten Saugleistung weltweit.“ Die Saugstrümpfe und Saugmatten mit Graphen sind hochabsorbierend – d.h. pro Kilogramm Absorptionsmittel können ca. 46 l Benzin, 54 l Diesel, 70 l bis 85 l Rohöl (je nach Viskosität) und 93 l Motoröl gemäß ASTM F726-12 aufgefangen werden. Die Saugfähigkeit beträgt pro kg somit bis zu 16-mal mehr als konventionelle Produkte. Absorbiert Öle, stößt aber Flüssigkeiten auf Wasserbasis und Wasser ab, sodass das Aufschwimmen der absorbierenden Mittel, z. B. bei einer Ölbekämpfung auf dem Meer, auch in gesättigtem Zustand gewährleistet ist.

In der Automobilindustrie werden beispielsweise Reifen mit Graphen deutlich haltbarer und Batterien leistungsfähiger.

Andere Beispiele sind langhaltende Schuhsohlen, besonders haltbare Folien und besonders wärmeableitende / kühlende Sportkleidung, z. B. für Marathons.

