Deckungskonzept für Biogasanlagen: Ostangler Brandgilde bietet umfassende Absicherung aus einer Hand

Ostangler Brandgilde ersetzt bis zu neun Einzelverträge durch Gesamtpaket zur Absicherung aller Risiken von Biogasanlagen

Kappeln, 25. November 2024 – Anlagen zur erneuerbaren Energieproduktion wie Biogasanlagen sind in der Regel ständig unterschiedlichen Witterungseinflüssen und Beanspruchungen ausgesetzt. Technische Komponenten können ausfallen, was zu teuren Reparaturen und Unterbrechungen sowie Einnahmeverlusten führt. Zudem besteht beispielsweise durch die Arbeit mit Methan ein erhöhtes Risiko für Brände oder Explosionen. Ein maßgeschneidertes Deckungskonzept von der Ostangler Brandgilde ( www.ostangler.de) kombiniert verschiedene Versicherungen zu einem umfassenden Schutz für Biogasanlangen.

„Biogasanlagen sollten unbedingt einen umfassenden Versicherungsschutz haben, da sie verschiedenen Risiken wie technischen Defekten, Bränden, Umweltschäden und Naturkatastrophen ausgesetzt sind. Mit entsprechendem Schutz sind Betreiber im Schadenfall finanziell abgesichert und die Anlage bleibt trotz unvorhergesehener Ereignisse wirtschaftlich stabil“, erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender der Ostangler Brandgilde.

Das Deckungskonzept der Ostangler Brandgilde für Biogasanlagen bündelt verschiedene Versicherungen in einem Paket. „Der große Vorteil einer umfassenden Absicherung aus einer Hand liegt in der Übersichtlichkeit und der administrativen Vereinfachung, da anstelle von bis zu neun Einzelverträgen alles in einem aufeinander abgestimmten Bundle geregelt ist. Das erleichtert die Verwaltung und Schadensabwicklung erheblich“, sagt Jens-Uwe Rohwer.

Mehrere Einzelverträge können zum Beispiel eine andere Hauptfälligkeit haben, was zu organisatorischen Herausforderungen führt. Die unterschiedlichen Laufzeiten und Kündigungsfristen der einzelnen Verträge erschweren die Koordination weiter. Zudem hat jeder Vertrag sein eigenes Bedingungswerk, was bei der Interpretation von Versicherungsleistungen verwirrend sein kann. Darüber hinaus können im Schadensfall Probleme bei der Zuordnung auftreten, wenn mehrere Versicherer oder Policen betroffen sind, was die Schadensregulierung komplizieren könnte.

Entschädigungsumfang des Deckungskonzepts

Das Deckungskonzept der Ostangler Brandgilde deckt eine Vielzahl von Risiken ab und bietet eine umfassende Entschädigungsregelung für verschiedene Schadensfälle, wie beispielsweise:

– Versicherungswert bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen: Volle Entschädigung basierend auf dem aktuellen Versicherungswert.

– Wiederherstellungskosten bei beschädigten Sachen: Die Kosten zur Wiederherstellung werden voll übernommen.

– Zeitwertentschädigung für Katalysatoren in Rauchgasreinigungsanlagen, auswechselbare Werkzeuge, Riemen und Seile für Antriebe, BHKW-Motoren, die Gasaufbereitung sowie Rührwerke und Pumpen.

– Kleinschäden bis 5.000 Euro: Für Kleinschäden bis zu dieser Höhe verzichtet die Ostangler Brandgilde auf einen Abzug.

– Kein Abzug für Foliendächer in den ersten 5 Jahren: Für Schäden an Foliendächern gibt es in den ersten fünf Jahren nach Installation keinen gesonderten Abzug.

– Wiederherstellungskosten statt Zeitwert bei Beschädigungen durch FLEXA-Gefahren (Feuer, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs).

Umfassender Schutz, einfache Verwaltung

Das Deckungskonzept der Ostangler Brandgilde bietet Biogasanlagen-Betreibern eine umfassende Absicherung, die sich durch einfache Verwaltung und klare Strukturen auszeichnet. Jens-Uwe Rohwer sagt: „Sollte einer Anlage etwas Gravierendes passieren, gehen die Schäden schnell in die Millionenhöhe. Versicherungen schützen also Existenzen. Sie schaffen aber auch Vertrauen. Geschäftspartner, Investoren und Kreditgeber sind eher bereit, zu investieren, wenn das Verlustrisiko mit einer Versicherung begrenzt ist. Daher ist ein maßgeschneidertes Deckungskonzept nicht nur eine Absicherung gegen finanzielle Verluste, sondern auch ein wichtiger Faktor für Vertrauen und langfristige Stabilität im Geschäftsumfeld.“

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimaneutral gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei. www.ostangler.de

