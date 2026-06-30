DealsQueen expandiert nach Deutschland: DealsMondo.com startet als neue Plattform für Gutscheincodes und Online-Angebote

Berlin, 30. Juni 2026 – DealsQueen, eine britische Plattform für Voucher Codes, Discount Codes und Online-Angebote, erweitert seine Präsenz auf dem europäischen Markt und startet mit DealsMondo.com eine neue Plattform speziell für deutsche Online-Shopper.

Mit DealsMondo.com bringt DealsQueen seine Erfahrung im Bereich Gutscheine, Rabattcodes und digitale Sparangebote nach Deutschland. Die neue Plattform wurde entwickelt, um Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei zu helfen, aktuelle Gutscheincodes, Rabattaktionen und Online-Angebote für bekannte Marken und Online-Shops einfacher zu finden.

Online-Shopping ist für viele Menschen in Deutschland längst Teil des Alltags geworden. Gleichzeitig suchen immer mehr Käufer nach Möglichkeiten, ihre Ausgaben zu reduzieren, ohne auf Qualität, Komfort oder bekannte Marken verzichten zu müssen. DealsMondo.com setzt genau hier an und bietet eine übersichtliche Anlaufstelle für Gutscheincodes, Rabattcodes und besondere Angebote aus verschiedenen Einkaufskategorien.

Die Plattform richtet sich an Nutzer, die schnell und unkompliziert nach verfügbaren Sparmöglichkeiten suchen möchten. Ob Mode, Elektronik, Haushaltswaren, Babyartikel, Tierbedarf, Sport, Fitness oder weitere beliebte Kategorien – DealsMondo.com soll deutschen Online-Shoppern helfen, passende Angebote zu entdecken und beim Einkauf Geld zu sparen.

DealsQueen.co.uk ist bereits im Vereinigten Königreich als Plattform für Voucher Codes und Discount Codes aktiv. Mit dem Start von DealsMondo.com folgt nun der nächste Schritt in der internationalen Entwicklung der Marke. Die Expansion nach Deutschland ist Teil der Strategie, das bestehende Know-how im Bereich Online-Rabatte und Gutscheine auf weitere Märkte zu übertragen.

„Mit DealsMondo.com möchten wir deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine einfache, praktische und verlässliche Möglichkeit bieten, aktuelle Gutscheincodes und Online-Angebote zu finden“, sagt ein Sprecher von DealsQueen. „Unsere Erfahrung aus dem britischen Markt hat gezeigt, dass Nutzer großen Wert auf Übersichtlichkeit, aktuelle Angebote und eine einfache Nutzung legen. Genau diesen Ansatz bringen wir nun mit DealsMondo nach Deutschland.“

Ein besonderer Fokus von DealsMondo.com liegt auf Benutzerfreundlichkeit. Die Plattform ist so aufgebaut, dass Besucher schnell nach Shops, Kategorien oder passenden Rabattmöglichkeiten suchen können. Ziel ist es, den Weg vom Finden eines Gutscheincodes bis zur Nutzung beim Online-Einkauf so einfach wie möglich zu gestalten.

Darüber hinaus soll DealsMondo.com regelmäßig aktualisiert werden, damit Nutzer Zugriff auf neue Aktionen, saisonale Rabatte und verfügbare Gutscheincodes erhalten. Damit positioniert sich die Plattform als neue Destination für preisbewusste Online-Shopper in Deutschland.

Der deutsche Markt bietet großes Potenzial für digitale Gutschein- und Deal-Plattformen. Verbraucher achten zunehmend auf Preisvorteile, vergleichen Angebote intensiver und nutzen Rabattcodes als festen Bestandteil ihrer Kaufentscheidung. Mit DealsMondo.com möchte DealsQueen diesen Trend aufgreifen und eine Plattform schaffen, die Sparmöglichkeiten für den deutschen Markt klar und zugänglich bündelt.

DealsMondo.com ist ab sofort online verfügbar und lädt deutsche Nutzer dazu ein, aktuelle Gutscheincodes, Rabattcodes und Online-Angebote zu entdecken.

Über DealsQueen

DealsQueen ist eine britische Online-Plattform für Voucher Codes, Discount Codes und digitale Angebote. Die Plattform hilft Nutzern dabei, aktuelle Rabattmöglichkeiten für verschiedene Online-Shops und Einkaufskategorien zu finden. Mit DealsMondo.com erweitert DealsQueen seine Aktivitäten auf den deutschen Markt.

Über DealsMondo.com

DealsMondo.com ist eine neue deutsche Plattform für Gutscheincodes, Rabattcodes und Online-Angebote. Die Website wurde entwickelt, um deutschen Online-Shoppern eine einfache Möglichkeit zu bieten, aktuelle Sparmöglichkeiten bei verschiedenen Marken und Online-Shops zu entdecken.

Bei DealsMondo ist es unser Ziel, dir zu helfen, bei jedem Einkauf mehr zu sparen.

Wir bieten dir eine große Auswahl an aktuellen Gutscheincodes, Rabattcodes und exklusiven Angeboten für die beliebtesten Online-Shops in Deutschland.

Unsere Plattform wurde entwickelt, um dir schnell, einfach und zuverlässig die besten Deals bereitzustellen – alles an einem Ort.

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DealsMondo

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