DEALMELDUNG: Attraktiver Logistikstandort in Norddeutschland verkauft!

Frank Hoffmann Immobilien – ein starker Partner für die Vermittlung von Gewerbeimmobilien

Diese TOP-Industrieimmobilie – ehemals genutzt durch die weltweit tätige WISKA Hoppmann GmbH – wurde von der Abteilung COMMERCIAL der Frank Hoffmann Immobilien erfolgreich an die Holzimport-Nord GmbH veräußert – einem Großhandel für Baustoffe. Die Übergabe des über 14.000 m² großen Geländes in Kaltenkirchen mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 6.000 m² fand bereits statt. Wir wünschen dem neuen Eigentümer viel Erfolg am neuen Standort!

Wir bieten umfassenden Service rund um die Vermittlung von Gewerbeimmobilien. Möchten Sie verkaufen oder vermieten? Dann melden Sie sich gern direkt bei unserem zuständigen Berater für Commercial: Dustin Rogge unter 04191-722 62 20 oder senden Sie uns eine E-Mail über unsere Homepage Nehmen Sie Kontakt auf!.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbeimmobilien. Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Durch eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Investoren finden wir den richtigen Käufer oder Mieter.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz!

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620

presse@frankhoffmann-immobilien.de

http://www.frankhoffmann-immobilien.de

Bildquelle: Alexander Bach