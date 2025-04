Deal Days 2025: Exklusive Camper-Schnäppchen beim Outdoor-Travel-Experten roadsurfer!

Traum-Camper sichern – nur am 11. & 12. April in Leipzig und Stuttgart

München, 08.04.2025 – Camping-Fans aufgepasst! Die roadsurfer Deal Days 2025 stehen vor der Tür – und das bedeutet unschlagbare Angebote auf Campervans, Kastenwägen und Premium-Wohnmobile. Am Leipziger und am Stuttgarter roadsurfer-Standort können Interessierte nicht nur eine riesige Auswahl an top ausgestatteten Fahrzeugen entdecken, sondern das zukünftige Reisemobil hautnah erleben.

Vor Ort kann alles ausgiebig getestet werden – vom Probefahren bis hin zum Probeliegen. Die roadsurfer-Experten nehmen sich Zeit, beantworten alle Fragen und helfen dabei, das perfekte Modell für das nächstes Abenteuer zu finden.

Alle Vorteile bei den roadsurfer Deal Days

-Exklusive Rabatte: Bis zu 1.500 EUR beim Sofortkauf vor Ort sparen

-Live-Erlebnis: Probesitzen, Probeliegen, Probefahren – das Traumfahrzeug ausgiebig testen

-Persönliche Beratung: Die Camping-Profis von roadsurfer helfen dabei, das perfekte Modell für jedes Abenteuer zu finden

-Große Modellvielfalt: Aus verschiedenen Farben, Ausstattungen und Preisklassen auswählen

Wann und wo?

Adresse Leipzig:

-Kamenzer Straße 13, 04347 Leipzig

Adresse Stuttgart:

-Ostheimer Weg 15, 70825 Korntal-Münchingen

Termine:

-Freitag, 11. April (15 – 18 Uhr)

-Samstag, 12. April (9 – 16 Uhr)

Voranmeldung empfohlen

Um eine optimale persönliche Beratung zu gewährleisten, wird um eine Voranmeldung zu den Deal Days gebeten. Alle Informationen, Parkmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: https://roadsurfer.com/de/events/verkaufstage/

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Das Münchener Unternehmen ist mit dem Kerngeschäft – Vermietung und Verkauf von Campervans – an über 70 Standorten in 14 Ländern in Europa vertreten: Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien, Niederlanden, sowie England, Schottland, Irland, Schweiz und in Schweden und Norwegen. 2022 eröffnet roadsurfer die erste Station in den USA, in Los Angeles. 2024 kamen hier die Standorte Las Vegas und San Francisco hinzu sowie zwei Stationen in Kanada: Vancouver und Calgary. Aktuell verfügt der Camper-Experte über eine Flotte von knapp 8.000 Campern weltweit, u.a. der Marken VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus und Bürstner. 2025 plant roadsurfer seine Flotte auf rund 10.000 Fahrzeuge an knapp 90 Standorten zu erweitern. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt durch den Launch von roadsurfer spots zu einer digitalen Lifestyle-Reisemarke im weltweit wachsenden Outdoor-Travelmarkt entwickelt. Weitere Infos unter https://roadsurfer.com

Kontakt

roadsurfer GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 15



https://roadsurfer.com/de/

Bildquelle: @roadsurfer GmbH