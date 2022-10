DCK Winkelschleifer Professional 1100W Scheiben-ø 125mm

DCK kündigt die sofortige Verfügbarkeit der neuen Generation der 1100W Winkelschleifmaschine an. Der Schleifer befindet sich derzeit in der Verpackungsphase und wird schon bald im Handel erhältlich sein. Das Unternehmen hat das Produkt in einer kompakteren und leichteren Version im Vergleich zu Konkurrenzprodukten hergestellt. Die Schleifmaschine (Winkelschleifmaschine)DCK 1100 W verfügt über einen leistungsstarken 1100-W-Motor und liefert 13000 U/min (ohne Last) für professionelle Trenn- und Schleifanwendungen. Darüber hinaus ist der Schleifer mit Hochleistungsgetrieben und einem Mechanismus mit hohem Überlastungsschutz ausgestattet, um maximale Haltbarkeit und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Der Schleifer wiegt nur 1,6 kg, so dass Sie lange Zeit mit Komfort und ohne Schwierigkeiten arbeiten können.

Die im Lieferumfang enthaltenen Carbonbürsten mit der automatischen Stoppfunktion, garantieren eine lange Lebensdauer der Werkzeuge. Das ergonomische, ultraschlanke Design des Griffs ermöglicht eine außergewöhnlich flexible Kontrolle bei längerem Gebrauch. Der Schleifer verfügt über einen verriegelbaren Seitenschalter für den Dauerbetrieb. Das abnehmbare staubdichte Netz vereinfacht den komplizierten Reinigungsprozess erheblich. Die Spindelarretierung für Rad und Disc verändert sich leicht und ohne merkbare Geräusche. Der kompakte und leichte Winkel-Bohrer ist mit einem 2-Positionen-Seitengriff ausgestattet, mit dem man jederzeit bequem von links nach rechts wechseln kann.

Die eingebaute verstellbare Schutzvorrichtung bietet noch mehr Sicherheit und Schutz.

DCK ist eine professionelle Marke, die hochwertige Elektrowerkzeuge und professionelle Lösungen anbietet. Das Verkaufsnetz des Unternehmens erstreckt sich über mehr als 60 Länder und Regionen. DCK ist dank seiner Qualität, Leistung und Vielfalt zu einer führenden Marke für professionelle Elektrowerkzeuge geworden. Unser Team bemüht sich, den Kunden hochwertige Produkte und professionellen Service zu bieten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, an unserem Unternehmensmotto festzuhalten: „Eine stetige Verbesserung professioneller Elektrowerkzeuge“.

Der DCK 1100W Winkelschleifer wird Ende August bzw. Anfang September auf Amazon erhältlich sein. Das Unternehmen wird vorraussichtlich neue Angebote mit exklusiven Gutscheinen einführen. Bleibt dran für weitere Neuigkeiten!

Verknüpfung: https://amzn.to/3Ewt3pP

