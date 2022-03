DCIG-Bericht 2022-2023: Qumulo gehört zur „Top 5“ aufstrebender Storage-Unternehmen im Gesundheitswesen

München, 2. März 2022: : Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung von Enterprise File Data-Management in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im DCIG-Bericht „Top 5 Rising Vendors in Storage for Healthcare 2022-2023“ als einer der fünf führenden Anbieter ausgezeichnet wurde.

Die renommierte Forschungseinrichtung DCIG hat jüngst eine Analyse des Data Storage Marktes im Gesundheitswesen abgeschlossen. Die Forschungsarbeit umfasst insgesamt 16 Storage-Anbieter. Die Top 5 gilt als Empfehlung für Krankenhäuser und andere Organisationen des Gesundheitswesens mit Blick auf die Entwicklung ihrer individuellen Speicherlösungen.

Laut DCIG sollen die „Top 5“-Berichte IT-Entscheider bei der Suche und Bewertung in Frage kommender Produkte unterstützen. Schlüsselfaktoren bei der Auswahl eines Anbieters sollen verständlicher werden, und Unterscheidungsmerkmale zwischen Top-Anbietern insgesamt einfacher zu identifizieren.

„Dieses jüngste DCIG-Ranking unterstreicht den Wert, den Qumulo Kunden bietet, die sich mit der Explosion unstrukturierter Daten und dem daraus resultierenden Speicherbedarf auseinandersetzen müssen“, so Ben Gitenstein, Vice President of Product bei Qumulo.

„Organisationen des Gesundheitswesens, wie etwa Krankenhäuser, Biotech-Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen sehen sich einem dynamisch wachsenden Druck ausgesetzt, ihre Daten zu erfassen, zu speichern und zu verwalten. Qumulo ist mit Blick auf Leistung, Kosten und Einfachheit unübertroffen und damit die ideale Lösung für jede Organisation im Gesundheitswesen. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch die DCIG.“

„Das softwaredefinierte, hybride Dateisystem von Qumulo bietet hochleistungsfähige Dateidatendienste für Billionen von Dateien in Multi-Petabyte-Datensätzen. Dies gilt gleichermassen On-Premises, nativ in der öffentlichen Cloud sowie als Systemlösung, die über lokale und öffentliche Cloud-Umgebungen hinweg skaliert. Qumulos hybrides Dateisystem bietet die skalierbaren Datendienste und die Echtzeit-Transparenz, die Unternehmen benötigen, um das ständig wachsende Volumen, die Geschwindigkeit und die Vielfalt von Daten zu verwalten“, so Ken Clipperton, DCIG Lead Analyst, Storage.

Dem Bericht zufolge sind es besonders drei Merkmale, die Qumulo einen Platz unter den DCIG TOP 5 eingebracht haben:

– Einfache globale Hybrid Cloud:

Qumulo bietet einen einzigen Namensraum mit Multiprotokoll-Zugriff (SMB, NFS, FTP, REST) für alle zugewiesenen Speicher. Für den Zugriff auf Dateien in jeder Umgebung, auch in der Cloud, ist keine Anwendungsmigration oder Anwendungsumwandlung erforderlich, was die Speicherkonsolidierung erleichtert.

– Konsistente Workflow-Integration:

Umfangreiche APIs von Qumulo ermöglichen die enge Workflow-Integration des Speichers in komplexe Daten-Pipelines und kritische Anwendungs-Workflows, wie sie in wichtigen Use Cases (Genomik, Molekularsimulationen, Bildverarbeitung und PACS) vorkommen.

– Analytik in Echtzeit:

Qumulo bietet sofortige Daten- und Nutzungstransparenz über Milliarden von Dateien. Die daraus resultierende Intelligenz ermöglicht die „volle Ausnutzung“ der Speicherressourcen und unterstützt die Qumulo-Plattform mit automatischem, prädiktivem Pre-Fetch sowie Caching auf Dateiebene für hohe Leistung.

„Bei der Suche nach Dateispeicherlösungen, die eine Leistung der HPC-Klasse, eine einfache Hybrid-Cloud und enorm skalierbare Kapazitäten bieten, haben wir festgestellt, dass Qumulo diese Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern dies auch effizient und kostengünstig tun kann. Der Speicher wurde so konzipiert, dass er mit intelligenten Algorithmen auf Dateiebene, die zugewiesene NVMe-Ressourcen nutzen, um die Leistung des Dateispeichers zu maximieren, auf extreme Kapazitäten für unstrukturierte Daten anwachsen kann“, sagt Mike Matchett, Analyst bei DCIG Consulting.

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

