DBS Drahtbiege Solutions: Am neuen Standort bereit für neue Herausforderungen

Beim Drahtbiegeteile-Spezialisten DBS Metall startet man voller Energie und Optimismus ins neue Jahr 2022. Das oberfränkische Unternehmen, das für unterschiedlichste Branchen und Industriezweige Drahtbiegeteile und Spezialhaken nach Maß fertigt, hat neue Räumlichkeiten in nächster Nähe zum bisherigen Firmensitz bezogen. „Wir bewegen uns in einem dynamischen Markt und sehen großes Wachstumspotenzial“, erzählt Geschäftsführer Armin Zecevic. „Um auch künftig alle Kundenanfragen nach spezialgefertigten Drahtbiegeteilen gewohnt schnell, zuverlässig und entsprechend unserer hohen Qualitätsstandards bearbeiten zu können, haben wir uns zu einer Vergrößerung entschieden.“ In den neuen Räumlichkeiten sind die Entscheidungs- und Kommunikationswege kurz: Büroräume, Produktionsstätte und Lager grenzen direkt aneinander und bieten dem eingespielten Team viel Platz auch für die kurzfristige Just-in-Time-Produktion. Spezialanfertigungen, Drahtbiegeteile-Kleinserien und Großaufträge werden an CNC-gesteuerten Biegemaschinen fachmännisch gefertigt und auf Wunsch anschließend weiterverarbeitet oder für den Versand vorbereitet. Vom Materiallager, in dem Federstahldraht, rostfreier Draht und V2A-Federstahldraht immer vorrätig sind, über den hauseigenen Werkzeugbau und die Vor-Ort-Fertigung der Drahtbiegeteile bis hin zur Logistik sind bei DBS Drahtbiege Solutions alle Geschäftsbereiche unter einem Dach vereinigt. „Wir freuen uns auf neue Kunden und neue Herausforderungen, um unsere Kompetenz in Sachen hochwertige und kostengünstige Drahtbiegeteile made in Germany immer wieder unter Beweis stellen zu können“, sagt Armin Zecevic und blickt optimistisch ins neue Jahr.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de